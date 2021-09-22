За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 116 005 человек, всего - 6 435 427, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 246 164 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"116 005 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября 2021. Первую дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированы - 47 503 человека.

В течение суток работали: 841 мобильная бригада, 2 878 пунктов вакцинации, 335 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 435 427 человек, из них получили одну дозу - 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 681 589 прививок", - рассказали в Минздраве.





