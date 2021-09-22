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Новости Политика Украины
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Призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку "Крымской платформы" и пригласил его в Украину, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США на Генассамблею ООН встретился с генсеком ООН Антонио Гутеришом и призвал его поддержать "Крымскую платформу".

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что во время встречи с Гуттеришом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призвал Генсека ООН усилить поддержку "Крымской платформы". Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - сообщил президент.

Читайте также: Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Интересно, как часто генсека ООН зовут незнамо куда и незнамо зачем?

Надо было попросить еще ЗЕЛенкин форум первых лядей поддержать. Бо без генсека ООН эта тусовка выглядит как-то не солидно.
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22.09.2021 08:47
+2
Эту картинку наклеить на кирпич и прикладывать к больному месту зебирателей три раза в день.
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22.09.2021 09:13
+1
Нехай спочатку розкаже йому як ця платформа звільнить Крим.
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22.09.2021 08:50
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Интересно, как часто генсека ООН зовут незнамо куда и незнамо зачем?

Надо было попросить еще ЗЕЛенкин форум первых лядей поддержать. Бо без генсека ООН эта тусовка выглядит как-то не солидно.
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22.09.2021 08:47 Ответить
Нехай спочатку розкаже йому як ця платформа звільнить Крим.
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22.09.2021 08:50 Ответить
Ну любит ЗЕ всякие тусовки.

А шо может освободить тусовка, которая существует ради самой тусовки?
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22.09.2021 09:07 Ответить
Государство РАБссия в ООН не числится,был ССср но он сдох...а правоопреемником являются все 15 республик бывшгего Совка.... в марте 1992 года все расписано написано на этот счет подробнейше.........
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22.09.2021 08:54 Ответить
"Тинятися менше треба
По всяких турне,
Особливо в тому разі,
Якщо ти - дурне…"(с) П.Глазовий
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22.09.2021 08:55 Ответить
От встречи с кочегаром дядей Васей больше толку.
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22.09.2021 09:04 Ответить
Трюдо пригласил, Гутерриша пригласил, а Байдена забыл, а еще утвеждал что не лох.
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22.09.2021 09:05 Ответить
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22.09.2021 09:06 Ответить
гемор лечит?
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22.09.2021 09:12 Ответить
Эту картинку наклеить на кирпич и прикладывать к больному месту зебирателей три раза в день.
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22.09.2021 09:13 Ответить
ето зе для перенятия опьіта, примеряется на должность генсека оон
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22.09.2021 09:11 Ответить
А де фотки зеленського в спортивному костюмі і двадцяти його биків біля меморіалу жертвам 11 вересня ? Хочу побачити на які забаганки я плачу податки.
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22.09.2021 09:15 Ответить
 
 