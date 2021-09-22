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Суточная смертность от COVID-19 в мире снизилась до самого низкого показателя за 11 месяцев, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Суточная смертность от COVID-19 в мире снизилась до самого низкого показателя за 11 месяцев, - ВОЗ

21 сентября в мире зарегистрировали 5082 смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, что является самым низким показателем с октября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Последний раз меньшая смертность среди инфицированных COVID-19 за сутки фиксировалась на планете 20 октября – 4514.

Всего с начала пандемии в мире умерли почти 4,7 млн больных. Наибольшая суточная смертность фиксировалась 21 июля 2021 года – почти 20 тыс.

Суточная смертность от COVID-19 в мире снизилась до самого низкого показателя за 11 месяцев, - ВОЗ 01

За последние сутки в мире подтвердили 308,1 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что является минимальным показателем за последние три месяца.

Всего за время пандемии на планете зарегистрировали 228,8 млн инфицирований коронавирусом.

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Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США (41,8 млн), Индии (33,5 млн), Бразилии (21,2 млн), Великобритании (7,5 млн) и России (7,3 млн).

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
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А в нас показники зросли.

Бо самодуркін при владі.
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22.09.2021 09:04 Ответить
Во всем Мире смертность от Ковида уменьшается пропорционально росту вакцинации.

А у нас по-прежнему полно гукутов, верящих, что оно само пройдет.
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22.09.2021 09:10 Ответить
І не кажіть, як почнеш тут читати коментарі - самі спеціалісти з імунології позбирались.

Є ще закордонні антикацинатори. От цікаво, чи їх без щеплення десь у суспільство випускають. А може вони і вакцинувались, а тут лише тріпають язиками, закликаючи дурненьких не рятувати своє здоров'я.
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22.09.2021 09:13 Ответить
Вони з бухгалтерів перекваліфікувалися у інфекціоністів, це зараз тренд такий. Світова «еліта» антиваксерів рулить у ютьюбі та демонструє своє «критичне мислення» на форумах.
Звичайно, що вакцинувались, бо їх же нікуди взагалі не пустять. Сидіти під проксі та болтать єрундой про вакцини на форумі, та не зробити вакцину у реальномужитті в Європі - це дві великі різниці.
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22.09.2021 09:56 Ответить
 
 