Украина хочет услышать, почему ООН не была представлена на саммите Крымской платформы: есть основания считать, что поработала РФ, - Кулеба
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Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем поднял вопрос: почему эта организация не была представлена на саммите Крымской платформы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры Владимира Зеленского с руководством ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент поднял вопрос Крыма, поскольку для него он является фундаментальным и никогда не может быть вынесен за скобки", - сказал глава МИД.
Он пояснил, что "ответ на этот вопрос мы не услышали, но услышали о поддержке территориальной целостности Украины".
"Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств, - отметил он. - И как министр, представитель государства - учредителя ООН хочу услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите Крымской платформы". В то же время НАТО, Совет Европы, ГУАМ и другие международные организации нашли формат своего участия.
По словам Кулебы, есть все основания считать, "что поработала Российская Федерация", которая ставила задачу вообще сорвать саммит Крымской платформы, не допустить его успешного проведения. "Но эта задача была провалена, и успешное проведение саммита Крымской платформы - это победа Украины", - подчеркнул министр.
Он добавил, что вопрос практического привлечения ООН к проблемам Крыма остается открытым, при этом сегодня украинская сторона "озвучила несколько идей, которые будут генеральным секретарем проработаны". "Но мы будем считать неприемлемой ситуацией, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, границы и права человека на этих территориях", - подчеркнул Кулеба, указав, что "речь идет о Российской Федерации".
Во время переговоров с Гутерришем, Зеленский поднял также другие вопросы, связанные с Крымом, в частности касающиеся прав человека на оккупированных территориях. Президент также передал генеральному секретарю ООН список политических заключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Гутерриш, по словам Кулебы, пообещал, что будет прилагать усилия для их освобождения.
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сборы зеленожопых в трускавце - фундаментальные
крымская платформа - фундаментальная
может ему в строители податься? фундаменты строить
"Закрыть" - много ума не надо. А реформировать? Не, не вариант? Работать надо?
А по поводу "балабольства" есть вопросы к самому Кулебе. Так как заявляя, что "Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств ..." Кулеба технично "забыл" сослаться на конкретный пункт устава ООН и самое главное, замял для ясности, КАК КОНКРЕТНО ООН обязано защищать суверенитет и территориальную целостность государств.
Кулеба очень грамотный дипломат и если бы он вытащил язык из жопы Зеленского, то оказалось бы, что вовсе не ООН виновата.
Ніяк не відреагувала.
Построже с ними надо, а то возомнили о себе.
Подивився я на запізнілі фото Зелупи біля монументу 9/11 тут, в NYC і, як би це сказати... ох...їв. Потім погуглив, перевірив і оху...в ще більше. Long story short: Зелупа спи...ив квіти з могили для постановочного фото!
Якщо хто не в курсі, то білі троянди ставлять (а саме встромляють у заглиблення літер) на імена тих жертв, чий день народження припадає на сьогодні. І кожного дня там нові троянди на іменах тих людей, які народились того дня, але загинули на 9/11
Тут ми бачимо як Зелупа ставить білу троянду на ім'я загиблого емігранта з України Ігора Зукелмана (Igor Zukelman). Троянди там, біля меморіалу, до речі не роздають і не продають, це не базар під цвинтарем. Організація пам'яті сама розміщує білі троянди на імена тих в кого на це число припадає день народження. Не особливо складно було з'ясувати зо в Ігора Зукелмана день народження зовсім не збігається із датами візиту Зелупи в США:
тобто Зелупа ТУПО СПИ...ИВ троянду пам'яті з імені іншої жертви, приставив до прапорця і імені українського емігранта, скорчив кислу міну і зробив постановочне фото з емоційною компонентою псевдо-жалю. ****, це МЄРЗОСТЬ.
https://twitter.com/ShittyNewyork/status/1440197094585745413
Испанский стыд.
потрiбно весь час про це нагадувати стурбованим.