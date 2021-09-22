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Украина хочет услышать, почему ООН не была представлена на саммите Крымской платформы: есть основания считать, что поработала РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина хочет услышать, почему ООН не была представлена на саммите Крымской платформы: есть основания считать, что поработала РФ, - Кулеба

Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем поднял вопрос: почему эта организация не была представлена ​​на саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры Владимира Зеленского с руководством ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент поднял вопрос Крыма, поскольку для него он является фундаментальным и никогда не может быть вынесен за скобки", - сказал глава МИД.

Он пояснил, что "ответ на этот вопрос мы не услышали, но услышали о поддержке территориальной целостности Украины".

"Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств, - отметил он. - И как министр, представитель государства - учредителя ООН хочу услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите Крымской платформы". В то же время НАТО, Совет Европы, ГУАМ и другие международные организации нашли формат своего участия.

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По словам Кулебы, есть все основания считать, "что поработала Российская Федерация", которая ставила задачу вообще сорвать саммит Крымской платформы, не допустить его успешного проведения. "Но эта задача была провалена, и успешное проведение саммита Крымской платформы - это победа Украины", - подчеркнул министр.

Он добавил, что вопрос практического привлечения ООН к проблемам Крыма остается открытым, при этом сегодня украинская сторона "озвучила несколько идей, которые будут генеральным секретарем проработаны". "Но мы будем считать неприемлемой ситуацией, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, границы и права человека на этих территориях", - подчеркнул Кулеба, указав, что "речь идет о Российской Федерации".

Во время переговоров с Гутерришем, Зеленский поднял также другие вопросы, связанные с Крымом, в частности касающиеся прав человека на оккупированных территориях. Президент также передал генеральному секретарю ООН список политических заключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Гутерриш, по словам Кулебы, пообещал, что будет прилагать усилия для их освобождения.
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Топ комментарии
+10
Кулебе давно пора вызвать Гутерриша на ковёр и объявить о неполном служебном соответствии.
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22.09.2021 09:26
+8
К ногтю их! К ответу! Почему не в НАТО?! Где наши 270 млрд?!
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22.09.2021 09:31
+4
Потому что ООН-это ничто. Сродни бабушкам на лавочке. Только ещё семечки а зале пока не плюют.
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22.09.2021 09:29
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Кулебе давно пора вызвать Гутерриша на ковёр и объявить о неполном служебном соответствии.
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22.09.2021 09:26 Ответить
ООН отделались стандартной отговоркой.
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22.09.2021 09:27 Ответить
у величайшего все фундаментально

сборы зеленожопых в трускавце - фундаментальные

крымская платформа - фундаментальная

может ему в строители податься? фундаменты строить
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22.09.2021 09:29 Ответить
А может одного клована в фундамент закатать? Веками фундаментировать будет...
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22.09.2021 09:36 Ответить
Вонять будет.
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22.09.2021 09:38 Ответить
Потому что ООН-это ничто. Сродни бабушкам на лавочке. Только ещё семечки а зале пока не плюют.
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22.09.2021 09:29 Ответить
Пора уже эту организацию- импотента ООН отправить туда же,куда и Лигу Наций.
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22.09.2021 11:15 Ответить
Что предлагаешь: Закрыть за ненадобностью?
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22.09.2021 11:16 Ответить
Да.
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22.09.2021 11:30 Ответить
Знакомая позиция. От наших северных, прости господи, соседей часто можно услышать: "Давайте закроем Украину "за ненадобностью".

"Закрыть" - много ума не надо. А реформировать? Не, не вариант? Работать надо?
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22.09.2021 11:40 Ответить
При чём здесь Украина? Балабольство сплошное. ООН создана в 1945 году и что? Сильно нареформировали за это время? Это болото с говорильней устраивает всех причастных. И всем пох.
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22.09.2021 11:48 Ответить
Ты погугли чем занимается ООН и все организации при нем. А потом задай себе вопрос: Кто и как будет этим заниматься без ООН.

А по поводу "балабольства" есть вопросы к самому Кулебе. Так как заявляя, что "Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств ..." Кулеба технично "забыл" сослаться на конкретный пункт устава ООН и самое главное, замял для ясности, КАК КОНКРЕТНО ООН обязано защищать суверенитет и территориальную целостность государств.

Кулеба очень грамотный дипломат и если бы он вытащил язык из жопы Зеленского, то оказалось бы, что вовсе не ООН виновата.
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22.09.2021 11:57 Ответить
Полностью согласен! ООН надо ****...ывать подобными конкретными вопросами до потери пульса! И "решения и резолюции" по Крыму должны быть. Даже если там никакой конкретики. Это называется "держать на повестке дня".
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22.09.2021 12:21 Ответить
100 вiдсоткiв.
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22.09.2021 12:33 Ответить
Україна має повне право ставити такi питання перед керiвництвом ООН, тому що ця сама ООН приймала вiдповiднi рiшення та резолюцii по Криму.
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22.09.2021 12:13 Ответить
К ногтю их! К ответу! Почему не в НАТО?! Где наши 270 млрд?!
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22.09.2021 09:31 Ответить
И вообще, штаб-квартира уже давно Киеве должна быть! Шо-то советники Зели недодумали.
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22.09.2021 13:06 Ответить
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22.09.2021 09:32 Ответить
Як розпіарена Кримська платформа реагувала на масові арешти кримських татар після помпезного шоу з приводу створення цієї платформи?

Ніяк не відреагувала.
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22.09.2021 09:33 Ответить
Дякуючи 73% дебілів маємо цей щоденний сором.
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22.09.2021 09:37 Ответить
как говорил твой любимый президент ***** "Кто обзывается тот сам так называется." Привет ферме!!!!
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22.09.2021 10:23 Ответить
И на форум первых лядей ЗЕЛенки ООН тоже нагло не явились. И за здоровье великого ЗЕ не пили.

Построже с ними надо, а то возомнили о себе.
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22.09.2021 09:37 Ответить
І платформу примирення Сивохи проігнорували фундаментально!
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22.09.2021 09:45 Ответить
А это так вобще непомерная наглость. Такая хорошая платформа фундаментальная была.

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22.09.2021 09:47 Ответить
Була та "потекла", клапан не витримав тиску.
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22.09.2021 10:03 Ответить
Фіктивна організація,яка тільки прожирає гранти та вирожає глибоку стурбованість!
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22.09.2021 09:38 Ответить
Шарашка - бабло пилят а общественности очки втирают о поддержке...
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22.09.2021 09:38 Ответить
Kotyk NYC

Подивився я на запізнілі фото Зелупи біля монументу 9/11 тут, в NYC і, як би це сказати... ох...їв. Потім погуглив, перевірив і оху...в ще більше. Long story short: Зелупа спи...ив квіти з могили для постановочного фото!

Якщо хто не в курсі, то білі троянди ставлять (а саме встромляють у заглиблення літер) на імена тих жертв, чий день народження припадає на сьогодні. І кожного дня там нові троянди на іменах тих людей, які народились того дня, але загинули на 9/11
Тут ми бачимо як Зелупа ставить білу троянду на ім'я загиблого емігранта з України Ігора Зукелмана (Igor Zukelman). Троянди там, біля меморіалу, до речі не роздають і не продають, це не базар під цвинтарем. Організація пам'яті сама розміщує білі троянди на імена тих в кого на це число припадає день народження. Не особливо складно було з'ясувати зо в Ігора Зукелмана день народження зовсім не збігається із датами візиту Зелупи в США:
тобто Зелупа ТУПО СПИ...ИВ троянду пам'яті з імені іншої жертви, приставив до прапорця і імені українського емігранта, скорчив кислу міну і зробив постановочне фото з емоційною компонентою псевдо-жалю. ****, це МЄРЗОСТЬ.

https://twitter.com/ShittyNewyork/status/1440197094585745413
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22.09.2021 09:41 Ответить
В этом поступке весь Гринпоц.Это всё,что нужно об этом ничтожестве знать.

Испанский стыд.
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22.09.2021 11:21 Ответить
Это почему вы не подсуетились что б ООН была представлена на саммите?
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22.09.2021 09:51 Ответить
мир дешевый и продажный. все ходят в церковь, но молятся золотому тельцу.
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22.09.2021 10:01 Ответить
На превеликий жаль цей Світ ще ніяк не усвідомив, що дикоазійський рашонацизм є послідовником та приємником Адоська Шікльгрубера на чолі зі своїм новітьнім ф'юрером-Х*йлоПуцькіним.
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22.09.2021 10:14 Ответить
От ццкаво - чому я не чую жорстких заяв, від МЗС та зєлєнскава, вбік фєдєрастів, путєна???
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22.09.2021 10:16 Ответить
ООН... организация озабоченных наций, единственной цементирующей силой которой сейчас - являются кровавые кремлёвские взносы, пахнущие газом, и нефтью, а результатом работы - иммитация бурных действий
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22.09.2021 11:17 Ответить
Зеля считет, что по-мелкому ********** - лучший способ наладить отношения.
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22.09.2021 11:28 Ответить
взагалi-то Україна має повне право ставити такi питання перед керiвництвом ООН, тому що ця сама ООН приймала вiдповiднi рiшення та резолюцii.

потрiбно весь час про це нагадувати стурбованим.
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22.09.2021 12:11 Ответить
 
 