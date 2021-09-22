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земля (1920) Карпаты (293) Княжицкий (201) покупка (122) ЧВК Вагнера (1283)

СМИ обвинили окружение Княжицкого в покупке за бесценок земли бывшего курорта в Карпатах. Нардеп считает, что "СН" дала указание "мочить" его из-за интереса к "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

СМИ обвинили окружение Княжицкого в покупке за бесценок земли бывшего курорта в Карпатах. Нардеп считает, что

Окружение народного депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого через ветеранов АТО скупило 2 гектара земли бывшего курорта в Ивано-Франковской области менее чем за 17 тысяч долларов.

Об этом пишет издание "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

В конце 2018 года Зеленский сельский совет, в распоряжении которого находится село Буркут, начал пакетами выдавать земельные участки. По информации журналистов, к приватизации причастно окружение Княжицкого, которого местные жители считают бенефициаром раздачи земли.

Уточняется, что 6 и 20 декабря 2018 года, а также 30 марта и 22 августа 2019 года в Буркуте выдали земельные участки 22 местным жителям, которые являются бойцами АТО и соответственно имеют право на бесплатное получение 10 соток под жилье. При этом 18 из 22 АТОшников перепродали свою землю, а семеро из них сделали это в первые дни после выдачи.

По данным СМИ, предприятие, которое купило землю у АТОшников, готовилось к этому с 2017 года, купив в Буркуте сначала 4 здания, а потом взяв в аренду еще полгектара земли. В целом новые владельцы контролируют 2 гектара земли в селе, что составляет около 77% всего Буркута. За это были заплачены около 450 тысяч гривен.

Покупателем земли является киевская компания "Фон Секкендорф", официальными владельцами которой числятся Валентин и Андрей Голумбивские, работающие в охранной сфере. Один из братьев два последних года был членом комиссии департамента внутренней безопасности полиции.

В 2017 году предприятие "Фон Секкендорф" подало заявку, а в 2019-м зарегистрировало торговую марку "Буркутская родниковая вода". Тогда же в реестре появилась торговая марка "Буркут", которая, согласно открытым данным, сможет развивать пансионаты, лагеря и гостиничный бизнес, предоставлять развлекательные услуги. Данная марка записана на Николая Княжицкого.

В то же время регистрацией обеих торговых марок занимались одни и те же юристы (фирма "Юримекс"), которыми руководит экс-помощник Княжицкого Юрий Крайняк. Кроме того, эти же юристы ранее обслуживали телевизионный канал ТВі, а компания, скупившая земли в Буркуте, раньше была зарегистрирована в одном из офисов "Юримекса".

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Отмечается, что в далеком прошлом село Буркут, которое находится в Ивано-Франковской области, было известным курортом. В частности, около 120 лет назад там отдыхала поэтесса Леся Украинка.

Депутат Княжицкий подтверждает свое знакомство с Валентином Голумбивским, который занимался охраной организованного парламентарием фестиваля Via Carpatia. Также, по информации журналистов, Голумбивский охранял лично самого Княжицкого на партийной конференции.

Сам нардеп прокомментировал данную публикацию на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Вчера на одном из всеукраинских сайтов появилась странная статья, где меня вспоминали. Суть статьи заключалась в том, что якобы мое окружение купило менее двух гектаров земли в карпатском вымирающем живописном селе Буркут на Верховинщине. Все - как подчеркнуто в материале - произошло законно, а я к этому причастен, потому что фирма, купившая землю, обслуживается в той же юридической фирме, что и я. Новость о моих "преступления" тут же распространили ботофермы в соцсетях, а также сайты и телеканалы семьи львовских Садовых), извратив статью, которая кроме улыбки ничего не вызвала. Вот, забыли еще упомянуть о Довбуше, чтобы все звучало еще более "сенсационно". Статья, добавлю, почему-то вышла синхронно с указанием "Слуги народа" в их темниках меня "мочить", так как я поднимаю тему вагнеровцев", - подчеркивает Княжицкий.

"А теперь по существу. Я действительно работаю на Верховинщине и хочу развивать этот край. Это не деловое, а общественное желание. И об этом знает каждый, кто интересуется Карпатами и Гуцульщиной. Следов моей активности достаточно. Мне действительно важно возродить память об украинских корифеях и сохранить гуцульскую традицию. Поэтому и инициировал Виа Карпатию, по этой же причине инициировал закон о горных территориях, проводил на Верховинщине кинофестивали, купил библиотеку певца данного края Станислава Винценза и самую большую коллекцию антикварных открыток о Гуцульщине", - продолжает он.

"И да, я приглашаю бизнесменов инвестировать в Гуцульщину, так как этот край живет бедно. Местные люди пишут мне десятки писем с просьбой помочь продать землю. Я и сам купил там землю и построил деревянный дом. Приглашаю к себе многих известных людей, чтобы они почувствовали этот край, приглашаю инвестировать в него. Я действительно знаком с владельцем фирмы, которая приобрела землю в горном селе. У Валентина десятки охранных фирм на Полтавщине, которые охраняют крупные агрохолдинги. Все это легко проверить. А еще он занимается туризмом на Киевщине. Поэтому я заинтересован в том, чтобы всячески ему способствовать оживить Буркут, возродить его, но оставить открытым и доступным для местных жителей. Это просто сделать, потому что зимой туда доехать вообще невозможно, а в этом году река в очередной раз забрала дорогу и туда нельзя было доехать и летом", - отмечает нардеп.

"Я готов способствовать и помогаю не только владельцу фирмы, но и другим. Он был на войне, впоследствии тренировал украинских солдат, награжден орденами и медалями. Иногда такие заказные кампании (имею в виду не самую удивительную статью на столичном сайте, а тех, кто распространяет ее еще и искаженно) стимулируют к действиям. Поэтому приложу все усилия, чтобы помочь владельцу фирмы и другим, кто хочет инвестировать в Карпаты. Ну, и конечно к тому, чтобы очистить мой родной Львов от лжецов)", - резюмировал парламентарий.

Читайте также: Статья CNN о "вагнеровцах" - это сигнал, который может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита, - нардеп "ЕС" Княжицкий

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Да, дохрена скупил - аж 2 гектара в селе, до которого не доедешь ни летом ни зимой. Тем более что 2 гектара по закону можно получить бесплатно.
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22.09.2021 09:35
+15
Можно - нельзя.... Кого это волнует. Старая зеленая тактика - облить грязью и пусть попробуют отмыться. Зелена гидота.
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22.09.2021 09:34
+13
А что там с "окружением" зеленского? Коломойский уже вернул украденные 5.5 млрд.дол.? Или санкции против него ввели за отмывание денег в США и Евросоюзе, а здесь, в Украине, Беня "белый и пушистый"? И хотелось бы всё таки узнать, цель Оманской поездки Найвэлычнишого...
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22.09.2021 09:33
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А хіба не можна купувати землю в атовців ?
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22.09.2021 09:26 Ответить
Можно - нельзя.... Кого это волнует. Старая зеленая тактика - облить грязью и пусть попробуют отмыться. Зелена гидота.
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22.09.2021 09:34 Ответить
Можна, однак цікаво виходить , враховуючи обмежені земельні ресурси- в горах не дуже й наріжеш ділянок, всі виділені ділянки одразу ж перепродані. Попробуйте ви, як громадянин України отримати ділянку в с.Буркут, а тут одразу 20 ! Двадцять АТОвців з Буркута?! В Буркуті жителів всього від сили 150 і то з туристами. Схожі схеми отримання землі ( в тому числі і с/г призначення) під прикриттям АТОвців широко використовуються на Житомирщині, Кіровоградщині та Полтавщині.
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22.09.2021 09:44 Ответить
Ще раз. Де злочин? І про атвців у Буркуті. Їх там не 30, а трохи більше. І до вашого відома. Хлопці з гірських сіл Боцкіящини і Гуцульщини пвдписують контракти із ЗСУ масово. І не з доброго життя. Поїдьтеся по цих селах. Там немає роботи. А красти ліс - то не та робота, яка є почесною. Тому молоді хлопці пвдписують контракт, проходять ротацію, сиають після цього на біржу, доки отримують виплату, а потім знову на контракт. І так, більшість мріє продати землю, щоб вирватися з бідності. І, д речі, де дуже цю землю і купують. Щоб розуміти специфіку Карпат, потрібно тут жити, а не лише відпочивати декілька днів у році у розпал літнього, чи зимового сезону. Ви осінь і весну в Карпатах спробуцте прожити. Коли кожен день дощі, дощі, дощі. І так 40 днів підряд.
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22.09.2021 09:55 Ответить
Так скільки в Буркуті АТОвців? В селі з населенням 10 чоловік? Не 30 а трохи більше?))))
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22.09.2021 10:02 Ответить
Ти АТОвець?- Можеш теж отримати там землю. Поїдь і подай заяву.
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22.09.2021 10:05 Ответить
Ахаха! За Миколою навряд чи щось встигнеш!
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22.09.2021 10:08 Ответить
Буркут (укр. Буркут) - село в Зелёнской сельской общине Верховинского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 10 человек. Занимает площадь 2 км².
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22.09.2021 10:20 Ответить
Этой схеме лет 30. Скупка дачных участков на подставных лиц (студенты, пенсионеры, позже - АТОшники ).
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22.09.2021 10:29 Ответить
Тобто скуповування земельних ділянок він не заперечує! Одночасно показує себе благодійником-. Местные люди пишут мне десятки писем с просьбой помочь продать землю. Источник: https://censor.net/ru/n3289662
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22.09.2021 09:28 Ответить
Да, дохрена скупил - аж 2 гектара в селе, до которого не доедешь ни летом ни зимой. Тем более что 2 гектара по закону можно получить бесплатно.
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22.09.2021 09:35 Ответить
Спробуй отримати сам 2 га в Буркуті))))
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22.09.2021 09:47 Ответить
А нахрена они мне? Это ж не Конча-заспа.
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22.09.2021 09:54 Ответить
Можеш заскрінити- скоро там буде приватний бальнеологічний курорт для нуворишів
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22.09.2021 10:06 Ответить
то есть для всех кто разбогател после 1991 года. Для меня в том числе.

И чем это плохо для меня лично или для государства Украина?
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22.09.2021 10:22 Ответить
Ну и слава Богу. Это лучше чем умирающее село. Не люблю Коломойшу, но никогда не буду призывать засыпать Буковель песком.
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22.09.2021 10:34 Ответить
И что в этом плохого?
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22.09.2021 17:41 Ответить
тобто, ти вже спробував?
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22.09.2021 09:56 Ответить
тема конечно мутная. И чувак где-то что-то нарушил. Но у нас такие законы что невозможно вести бизнес так, чтобы ничего не нарушить.

С другой стороны, если скупают - то чтобы вкладывать деньги и развивать его как курорт.

Не вижу здесь ничего плохого.

А наезды скорее всего из-а того, что по такой же мутной схеме кто-то другой из дружбанов СН не смог скупиться.
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22.09.2021 10:22 Ответить
У меня полгорода знакомых, мы пересекаемся и обслуживаемся в общих заведениях, значит я за них отвечаю? 😂
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22.09.2021 09:36 Ответить
Окружение Княжицкого ну очень большое....
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22.09.2021 09:29 Ответить
Цю овину розповсюдив Садовий, який сам скупив багацько старих львівських будинків і нині здає їх під магазини, ресторації, тощо.
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22.09.2021 09:33 Ответить
Про Липецьку хвабрыку шось давно не калякалы малакалы...
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22.09.2021 09:31 Ответить
А что там с "окружением" зеленского? Коломойский уже вернул украденные 5.5 млрд.дол.? Или санкции против него ввели за отмывание денег в США и Евросоюзе, а здесь, в Украине, Беня "белый и пушистый"? И хотелось бы всё таки узнать, цель Оманской поездки Найвэлычнишого...
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22.09.2021 09:33 Ответить
Ну хорошо. Заляпала зелень дерьмом Княжицкого. Допустим даже что он реально замазан. Но как это,блеать влияет на то,что д'ерьмак с подельниками слили дело "вагнеровцев"? Дебилы.
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22.09.2021 09:36 Ответить
Не знаю,як можна заляпати Княжицького ЗАКОННОЮ купівлею у 15 ветеранів 1.5 га фірмою "Фон Секкендорф" братів Голумбівських.

От що ці жадібні псевдожурналісти Вінокуров і Лукашова заляпались,-факт.
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22.09.2021 10:13 Ответить
Тут Княжицкий реально дал в штангу. Умный мужик, а не понял, что сейчас все сделки, даже суперкриминальные надо оформлять через ОП и визировать у Ермака. Скромный гонорар легализует сделки даже со времен Николая ІІ.
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22.09.2021 09:39 Ответить
Насчёт "легализации любых сделок даже со времен Николая ІІ за скромный гонорар" - это настоящий мини-шедевр сарказма.

Респект ув. Старому Котяре.
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22.09.2021 10:13 Ответить
это очень дорого, т.к. и Зеля и Шефир очень жадные.
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22.09.2021 10:23 Ответить
Окружение Зелемойских круче окружения Княжицкого...
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22.09.2021 09:39 Ответить
Щось не зрозумів суті звинувачень проституточної уп'ячки.
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22.09.2021 09:56 Ответить
читав статтю. жодних доказів в уп немає. зрештою скупівля землі через атошнмків стандартна річ, і знаходиться в межах закону. і ще земля в забутому богом селі...але уп давно і міцно лягла під зелених, і тому тут головне заголовок- а зміст то таке
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22.09.2021 10:29 Ответить
Честно говоря не очень понял в чем тут "зашквар" Княжицкого. Намного интереснее личности Голумбивских. Менты? Бывшие? Действующие? Вдруг ставшие успешными бизнесменами? Ню, ню ...
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22.09.2021 10:41 Ответить
Чого не пишуть про скуплені 200 гектарів, 2000 гектарів, 20000 гектарів?
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22.09.2021 10:47 Ответить
Какое символичное название. Зеленский сельский совет...
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22.09.2021 11:42 Ответить
 
 