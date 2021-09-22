СМИ обвинили окружение Княжицкого в покупке за бесценок земли бывшего курорта в Карпатах. Нардеп считает, что "СН" дала указание "мочить" его из-за интереса к "вагнеровцам"

Окружение народного депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого через ветеранов АТО скупило 2 гектара земли бывшего курорта в Ивано-Франковской области менее чем за 17 тысяч долларов.

Об этом пишет издание "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

В конце 2018 года Зеленский сельский совет, в распоряжении которого находится село Буркут, начал пакетами выдавать земельные участки. По информации журналистов, к приватизации причастно окружение Княжицкого, которого местные жители считают бенефициаром раздачи земли.

Уточняется, что 6 и 20 декабря 2018 года, а также 30 марта и 22 августа 2019 года в Буркуте выдали земельные участки 22 местным жителям, которые являются бойцами АТО и соответственно имеют право на бесплатное получение 10 соток под жилье. При этом 18 из 22 АТОшников перепродали свою землю, а семеро из них сделали это в первые дни после выдачи.

По данным СМИ, предприятие, которое купило землю у АТОшников, готовилось к этому с 2017 года, купив в Буркуте сначала 4 здания, а потом взяв в аренду еще полгектара земли. В целом новые владельцы контролируют 2 гектара земли в селе, что составляет около 77% всего Буркута. За это были заплачены около 450 тысяч гривен.

Покупателем земли является киевская компания "Фон Секкендорф", официальными владельцами которой числятся Валентин и Андрей Голумбивские, работающие в охранной сфере. Один из братьев два последних года был членом комиссии департамента внутренней безопасности полиции.

В 2017 году предприятие "Фон Секкендорф" подало заявку, а в 2019-м зарегистрировало торговую марку "Буркутская родниковая вода". Тогда же в реестре появилась торговая марка "Буркут", которая, согласно открытым данным, сможет развивать пансионаты, лагеря и гостиничный бизнес, предоставлять развлекательные услуги. Данная марка записана на Николая Княжицкого.

В то же время регистрацией обеих торговых марок занимались одни и те же юристы (фирма "Юримекс"), которыми руководит экс-помощник Княжицкого Юрий Крайняк. Кроме того, эти же юристы ранее обслуживали телевизионный канал ТВі, а компания, скупившая земли в Буркуте, раньше была зарегистрирована в одном из офисов "Юримекса".

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Отмечается, что в далеком прошлом село Буркут, которое находится в Ивано-Франковской области, было известным курортом. В частности, около 120 лет назад там отдыхала поэтесса Леся Украинка.

Депутат Княжицкий подтверждает свое знакомство с Валентином Голумбивским, который занимался охраной организованного парламентарием фестиваля Via Carpatia. Также, по информации журналистов, Голумбивский охранял лично самого Княжицкого на партийной конференции.

Сам нардеп прокомментировал данную публикацию на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Вчера на одном из всеукраинских сайтов появилась странная статья, где меня вспоминали. Суть статьи заключалась в том, что якобы мое окружение купило менее двух гектаров земли в карпатском вымирающем живописном селе Буркут на Верховинщине. Все - как подчеркнуто в материале - произошло законно, а я к этому причастен, потому что фирма, купившая землю, обслуживается в той же юридической фирме, что и я. Новость о моих "преступления" тут же распространили ботофермы в соцсетях, а также сайты и телеканалы семьи львовских Садовых), извратив статью, которая кроме улыбки ничего не вызвала. Вот, забыли еще упомянуть о Довбуше, чтобы все звучало еще более "сенсационно". Статья, добавлю, почему-то вышла синхронно с указанием "Слуги народа" в их темниках меня "мочить", так как я поднимаю тему вагнеровцев", - подчеркивает Княжицкий.

"А теперь по существу. Я действительно работаю на Верховинщине и хочу развивать этот край. Это не деловое, а общественное желание. И об этом знает каждый, кто интересуется Карпатами и Гуцульщиной. Следов моей активности достаточно. Мне действительно важно возродить память об украинских корифеях и сохранить гуцульскую традицию. Поэтому и инициировал Виа Карпатию, по этой же причине инициировал закон о горных территориях, проводил на Верховинщине кинофестивали, купил библиотеку певца данного края Станислава Винценза и самую большую коллекцию антикварных открыток о Гуцульщине", - продолжает он.

"И да, я приглашаю бизнесменов инвестировать в Гуцульщину, так как этот край живет бедно. Местные люди пишут мне десятки писем с просьбой помочь продать землю. Я и сам купил там землю и построил деревянный дом. Приглашаю к себе многих известных людей, чтобы они почувствовали этот край, приглашаю инвестировать в него. Я действительно знаком с владельцем фирмы, которая приобрела землю в горном селе. У Валентина десятки охранных фирм на Полтавщине, которые охраняют крупные агрохолдинги. Все это легко проверить. А еще он занимается туризмом на Киевщине. Поэтому я заинтересован в том, чтобы всячески ему способствовать оживить Буркут, возродить его, но оставить открытым и доступным для местных жителей. Это просто сделать, потому что зимой туда доехать вообще невозможно, а в этом году река в очередной раз забрала дорогу и туда нельзя было доехать и летом", - отмечает нардеп.

"Я готов способствовать и помогаю не только владельцу фирмы, но и другим. Он был на войне, впоследствии тренировал украинских солдат, награжден орденами и медалями. Иногда такие заказные кампании (имею в виду не самую удивительную статью на столичном сайте, а тех, кто распространяет ее еще и искаженно) стимулируют к действиям. Поэтому приложу все усилия, чтобы помочь владельцу фирмы и другим, кто хочет инвестировать в Карпаты. Ну, и конечно к тому, чтобы очистить мой родной Львов от лжецов)", - резюмировал парламентарий.

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