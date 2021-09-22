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Цены на хлеб в Украине продолжат расти, несмотря на рекордный урожай пшеницы в 32 млн тонн, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Цены на хлеб в Украине продолжат расти, несмотря на рекордный урожай пшеницы в 32 млн тонн, - СМИ

Хлеб продолжит дорожать, несмотря на то, что в соседних Польше, Болгарии, Венгрии он дешевле, а покупательская способность населения выше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "ZN.ua" "Преимущества" рекордного урожая пшеницы в 32 миллиона тонн".

Аграрии в этом году собрали небывалый урожай пшеницы - 32 млн т. Однако, цена за булку пшенично-ржаного все ближе и ближе к отметке в 1 доллар. Отмечается, что впервые в истории независимости страны была преодолена планка в три десятка тонн.

Цены на хлеб в Украине продолжат расти, несмотря на рекордный урожай пшеницы в 32 млн тонн, - СМИ 01

"Однако есть одно досадное "но" - качество собранного зерна. Обычно соотношение продоволка - фураж составляет 60% к 40. В этом же рекордном году, по различным оценкам (производители, торговцы, пекари), лишь 40% собранного зерна можно считать пригодным для выпечки хлеба. ... Получаем уже совсем другую историю - собрано всего 13 млн т продовольственного зерна. Уточним, кто не в курсе: чтобы были сыты жители и гости Украины необходимо плюс-минус 6,5 млн т качественного зерна ежегодно",  - отмечает издание.

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По данным "ZN.ua", аграрное ведомство в рамках Меморандума на 2021/2022 маркетинговый год утвердило предельный объем экспорта пшеницы в 24,3 млн т, причем власти согласны, что трейдеры вывезут на внешние рынки больше 14 млн т продовольственной пшеницы.

Издание отмечает, что пшеница росла в стоимости по $10 на тонну за два-три дня, хотя, если урожай рекордный, значит, хлеб должен подешеветь.

"На самом деле нынешняя повседневность показывает, что хлеб дорожает при любых раскладах. Просто в неурожайные годы цены растут сильнее, чем в рекордные. 

Дело в том, что украинские внутренние цены четко коррелируют с глобальными рынками, ибо много лет тому назад Украина выбрала рыночные отношения. Так, экспортные цены на пшеницу (12,5% протеина) на начало сентября-2021 составляют 294–302 долл./т, FOB для поставок в сентябре-октябре. Дорожает и фураж: 282–292 долл./т, FOB. Цены по-прежнему поддерживаются интересом со стороны глобальных импортеров", - объяснили в материале.

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Так, закупочные цены переработчиков на пшеницу на начало сентября 2021 года составляют 7700-8500 грн/т, хотя в прошлом году цена составляла 6050-6600 грн/т.

Директор ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил, что сегодня цена на традиционные виды хлеба вплотную приближается к психологической отметке в 1 доллар. По данным "Укрхлебпром", в течение 2021 года хлеб уже подорожал на 10%.

"Так что хлеб будет дорожать в любом случае. "Увеличения в разы или на сотни процентов не произойдет, но все ориентируются на рынок", - констатирует Васильченко. И добавляет, - это раньше пекари сетовали, что у нас самые низкие цены на хлеб, а в соседних России и Беларуси - выше. Сейчас в соседних Польше, Болгарии, Венгрии цены на хлеб ниже, а покупательская способность в разы отличается…", - подытожило издание.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Мне за пятдесят и всю мою жизнь цены на продукты только росли, причины были такие: доллар упал, доллар поднялся, неурожайили урожай и негде хранить и всё сгнило и тд
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22.09.2021 09:34
+15
Ви скажіть на що ціни не зросли за останні роки.
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22.09.2021 09:31
+12
Ти.

Це.

Зробив.

Разом.
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22.09.2021 09:59
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Миши, з держрещерву, знов погризли все зерно...
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22.09.2021 10:12 Ответить
Хліб за західним кордоном точно не дешевше, ніж у нас, вцілому. Якщо брати окремі сорти і випічки, то там є питання. Але і у нас є різні соціальні хлібини за ціню по 10 грв за кг.

Здорожчання хліба неминуче, бо зростатиме питома вага всіх складових його ціни: від зарплат працівників до вартості пального, електроенергії, газу, води, і звичайно плюс корупція ускрізь.

А людей продовжуватимуть дурити різними порівняннями.
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22.09.2021 10:20 Ответить
Какие там "цены на хлеб"! О чем вы? Зеле некогда ерундой заниматься - оно в ООН выступает.
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22.09.2021 10:25 Ответить
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22.09.2021 10:28 Ответить
Закон про "Антисемітизм" "юдейським слугам" важливіший ніж виживання українців в Україні.
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22.09.2021 10:34 Ответить
аргументов так и не привели - просто пукнули в воздух и написали статью
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22.09.2021 10:44 Ответить
рекордний врожай це не для людей а шоб усю эвропу кормити
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22.09.2021 10:44 Ответить
Гешефт он и в Африке гешефт..
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22.09.2021 11:48 Ответить
З часів ПОПа грабунок населення завжди пояснювався ринком, навіть якщо в сусідніх країнах ціни набагато нижче, наприклад олія. Тільки мовчать на чию користь працює такий "ринок".
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22.09.2021 10:54 Ответить
Агробароны лапшу плебсу вешают и по хлебу и по олии,маслу ,молоку и по мясу.Из фуражного пекут хлеб для пенсов и нищих.Мы ще не пьяни,чтобы в такую брехню верить.
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22.09.2021 11:05 Ответить
при сладчайшем всё только дешевело.
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22.09.2021 11:14 Ответить
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22.09.2021 11:19 Ответить
недавно ж только зебилы радостно сообщали, что собрано почти 100 млн. тонн зерна ...

куда делись остальные 68 млн. ?
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22.09.2021 11:24 Ответить
Не, ну на хлеб... На хлеб, Карл !!! видать, дох**ра нахлебников .
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22.09.2021 11:30 Ответить
Не понял, зерно тоже нам кацапы по трубам поставляют?
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22.09.2021 11:38 Ответить
пора животных фермеров брать за рога и в стойло давно....суки распоясались..... всегда у нас найдётся причина подорожаниям ...всегда! из хлеба делают деликатес.... каждые пару месяцев суки его дорожают . уже и энергия вот дешевле стала и станет и доллар рухнул и супер тройной урожай, уценять нужно...а нет мрази всё им мало, все хотят в журнал ФОРБС попасть жирные мрази....((
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22.09.2021 12:00 Ответить
Нельзя винить фермеров. Они подымают цену так как иначе окажутся в минусе, в этом году резко подорожало топливо и удобрения - а это вопрос к той шобле, которая сидит на верху и делает вид, что управляет экономикой и страной.
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22.09.2021 12:29 Ответить
Да на Соловки их, а тебе кожанку и *маузер*, правда - да.
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22.09.2021 13:05 Ответить
да кожанка и так ..... минималка пенсия 1800 грн...это и есть кожанка ... хлеб беру как правило с этикеткой -30% как правило, такого немало в супермаркете .а маузер то при чём?смотри.... в евросоюзе наши товары дешевле чем на внутреннем рынке! это как называется и как это так умудряются торговать... тоесть принцип (бей своих чтобы чужие боялись,) но в данном случае здесь чужие зажратые европейцы у которых товары со всего мира круглосуточно и ценники на товары стоят в евроцентах, покажет мне пусть хоть кто то ценник в копейках на что либо!? нет так ценников всё измеряется десятком-десятками и сотнями гривен банка, бутылка или килограм что не возьми. всё же очень просто!! а причины одни и те же .электроэнергия, удобрения, ремонт сельскохоз техники, повышение зарплаты рабочим, налоги, плохие погодные условия, то жарко...то холодно, то курс валют, то бензин!то дожди....вечно не слава БОГУ как говорится . просто монопольный кабинет нихрена неделает . одни проблемы как посмотриш у них.... бедные пожалеть и некому.....
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22.09.2021 13:45 Ответить
Назовите хоть один продукт местного производства на который за этот год не выросла цена. Причем на некоторые цена выросла в два раза. Доуправлялись суки.
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22.09.2021 12:25 Ответить
проста нада перестать кушать
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22.09.2021 12:34 Ответить
А що ви хотіли? Це кінець епохи бідності 😂😂😂😂
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22.09.2021 13:10 Ответить
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