Цены на хлеб в Украине продолжат расти, несмотря на рекордный урожай пшеницы в 32 млн тонн, - СМИ

Хлеб продолжит дорожать, несмотря на то, что в соседних Польше, Болгарии, Венгрии он дешевле, а покупательская способность населения выше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "ZN.ua" "Преимущества" рекордного урожая пшеницы в 32 миллиона тонн".

Аграрии в этом году собрали небывалый урожай пшеницы - 32 млн т. Однако, цена за булку пшенично-ржаного все ближе и ближе к отметке в 1 доллар. Отмечается, что впервые в истории независимости страны была преодолена планка в три десятка тонн.

"Однако есть одно досадное "но" - качество собранного зерна. Обычно соотношение продоволка - фураж составляет 60% к 40. В этом же рекордном году, по различным оценкам (производители, торговцы, пекари), лишь 40% собранного зерна можно считать пригодным для выпечки хлеба. ... Получаем уже совсем другую историю - собрано всего 13 млн т продовольственного зерна. Уточним, кто не в курсе: чтобы были сыты жители и гости Украины необходимо плюс-минус 6,5 млн т качественного зерна ежегодно", - отмечает издание.

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По данным "ZN.ua", аграрное ведомство в рамках Меморандума на 2021/2022 маркетинговый год утвердило предельный объем экспорта пшеницы в 24,3 млн т, причем власти согласны, что трейдеры вывезут на внешние рынки больше 14 млн т продовольственной пшеницы.

Издание отмечает, что пшеница росла в стоимости по $10 на тонну за два-три дня, хотя, если урожай рекордный, значит, хлеб должен подешеветь.

"На самом деле нынешняя повседневность показывает, что хлеб дорожает при любых раскладах. Просто в неурожайные годы цены растут сильнее, чем в рекордные.

Дело в том, что украинские внутренние цены четко коррелируют с глобальными рынками, ибо много лет тому назад Украина выбрала рыночные отношения. Так, экспортные цены на пшеницу (12,5% протеина) на начало сентября-2021 составляют 294–302 долл./т, FOB для поставок в сентябре-октябре. Дорожает и фураж: 282–292 долл./т, FOB. Цены по-прежнему поддерживаются интересом со стороны глобальных импортеров", - объяснили в материале.

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Так, закупочные цены переработчиков на пшеницу на начало сентября 2021 года составляют 7700-8500 грн/т, хотя в прошлом году цена составляла 6050-6600 грн/т.

Директор ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил, что сегодня цена на традиционные виды хлеба вплотную приближается к психологической отметке в 1 доллар. По данным "Укрхлебпром", в течение 2021 года хлеб уже подорожал на 10%.

"Так что хлеб будет дорожать в любом случае. "Увеличения в разы или на сотни процентов не произойдет, но все ориентируются на рынок", - констатирует Васильченко. И добавляет, - это раньше пекари сетовали, что у нас самые низкие цены на хлеб, а в соседних России и Беларуси - выше. Сейчас в соседних Польше, Болгарии, Венгрии цены на хлеб ниже, а покупательская способность в разы отличается…", - подытожило издание.

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