Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с Эрдоганом: Отношения Украины и Турции наполняются практическими проектами

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией, высказанную во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Также президент Украины поблагодарил за поддержку "Крымской платформы".

"Владимир Зеленский отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и важность наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. В частности, были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей", - следует из сообщения.

Также отмечено, что главы государств обсудили темпы реализации совместных проектов, в частности по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа. Также уделили внимание вопросу освобождения незаконно удерживаемых крымских татар.

Стороны рассмотрели и вопрос поддержания стабильной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря.

Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

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Кроме этого, сообщается, что Эрдоган принял приглашение посетить Украину для проведения 10-го заседания Совета стратегического сотрудничества.

"Во время встречи с моим другом с Реджепом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества Украины и Турции - от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества. Наши отношения становятся все более конкретными и наполняются практическими проектами", - прокомментировал Зеленский встречу с президентом Турции в Twitter.