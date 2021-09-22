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Предотвращение милитаризации оккупированного Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом сессии ГА ООН, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Предотвращение милитаризации оккупированного Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом сессии ГА ООН, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом заявил, что противодействие агрессии РФ и защита прав человека на оккупированных территориях Украины должны быть приоритетом сессии ООН.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом 76-й сессии Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на тесное сотрудничество и принятие соответствующих резолюций, которые инициирует Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН.

Также президент призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку "Крымской платформы" и пригласил его в Украину.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вовка не зря поехал . фоток наделает . лайков заработает
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22.09.2021 09:50 Ответить
Лайок заробить без сумніву, та і сорому наберемся.
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22.09.2021 09:53 Ответить
А "пріоритет" України - відвід військ від лінії фронту, заборгованість по виплатам військовим, зменшення оборонзамовлень.
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22.09.2021 09:52 Ответить
Крымские татары терроризируют РАБссию уже 500 лет....
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22.09.2021 09:52 Ответить
Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"... Тогда что подписывает и что декларирует этот человек от имени Украины???
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22.09.2021 09:57 Ответить
а может у него автограф красиво получается ?
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22.09.2021 10:01 Ответить


tZE inform


@tZEinform

·



Как и все заграничные поездки Зеленского заканчиваются дурацким блеянием что кто то " должен ...". На этот раз ООН А кто должен смотреть почему в стране получившей рекордный урожай растут цены на хлеб ? ООН ? Или вы, растащившие Госрезерв?
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22.09.2021 10:26 Ответить
Хуже нібудіт казали лошари в 19 році.
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22.09.2021 10:29 Ответить
Правильно действует Президент , успехов ему и Украине !
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22.09.2021 11:16 Ответить
 
 