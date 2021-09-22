Предотвращение милитаризации оккупированного Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом сессии ГА ООН, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом заявил, что противодействие агрессии РФ и защита прав человека на оккупированных территориях Украины должны быть приоритетом сессии ООН.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом 76-й сессии Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на тесное сотрудничество и принятие соответствующих резолюций, которые инициирует Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН.

Также президент призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку "Крымской платформы" и пригласил его в Украину.

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