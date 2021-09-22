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Конгресс США (977) россия (91354) Северный поток (1426) титан (4)

$300 млн помощи Украине, противодействие "Северному потоку-2", новые санкции против РФ: в Конгрессе одобрили поправки в оборонный бюджет США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

$300 млн помощи Украине, противодействие

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022. Среди предложений конгрессменов - санкции против Северного потока-2, использование титана из Украины, а также новые санкции против России и русских олигархов, чиновников и медийных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление 300 млн долларов помощи Украине, а также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и странах Балтии.

"Северный поток-2". Комитет Палаты представителей одобрил две поправки, касающиеся "Северного потока-2". В первой, которая была предложена двухпартийной группой конгрессменов, говорится о том, что президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.

Среди этих санкций - запрет выдачи виз и въезда в США лицам, имеющим отношение к проекту, блокирование собственности таких лиц и компаний в США, а также другие наказания, предусмотренные американским законодательством - как административные, так и уголовные.

Кроме того, поправка не позволяет освобождать от санкций под любыми предлогами, которые имеют отношения к разведывательной и правоохранительной деятельности, под предлогом национальной безопасности и другими.

Еще одна поправка, которую одобрил комитет, требует от руководителей Пентагона и Госдепа подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от деятельности Северного потока-2 для Украины, европейских партнеров и НАТО.

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Титановая индустрия. Поправка, представленная конгрессменом-республиканцем, предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты. По мнению законодателей, это должно быть стратегическим приоритетом отношений Украины и США. В поправке говорится, что титан необходим для обронно-промышленной базы Соединенных Штатов.

Санкции против России. Комитет по правилам одобрил несколько поправок, направленных на противодействие России. Одна из них, авторства двух конгрессменов-демократов, предлагает запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках. Такие меры конгрессмены предлагают ввести в ответ на вмешательство России в предыдущие выборы США.

Другая поправка, которую подала двухпартийная группа конгрессменов, требует у Белого дома определить, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В частности, в этот список включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу "Газпрома" Алексея Миллера и председателя "Роснефти" Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариту Симонян, а также ряд других влиятельных российских чиновников и лиц.

Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022. Далее этот проект должен одобрить Палата представителей Соединенных Штатов. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.
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Топ комментарии
+2
А можна на років 5 обмінітися парламентами.?))) Конгрес США більше переживає за Україну ніж наша ВР.
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22.09.2021 11:07
+2
Запорожский титано-магниевьій комбинат работает и производит титановую губку и слитки титана. Опьіт поставок американским потребителям есть , украинская титановая губка сертифицирована. Учи матчасть ...
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22.09.2021 11:22
+1
Сегодня на Яворовском полигоне начались учения Украина-НАТО,под кодовым названием RAPID TRIDENT,..,войска и технику прислали 11 стран НАТО...
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22.09.2021 10:29
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300 лямов надо и Польше для достройки и расширения СПГ терминала в Гданске...
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22.09.2021 09:46 Ответить
Это смешная сумма для таких масштабов...
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22.09.2021 09:56 Ответить
О каких масштабах идет речь?
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22.09.2021 10:25 Ответить
А почему не 450, у нас 450 депутатов, непорядок, грызня начнется.
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22.09.2021 10:00 Ответить
Титановая индустрия. Поправка, представленная конгрессменом-республиканцем, предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты. Источник: https://censor.net/ru/n3289667

Расскажите конгрессмену, что мы электричество у ***** и луки закупаем. Какая титановая промышленность? Вы о чём? Руду да, можем отгрузить, а дальше рыпайтесь сами.
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22.09.2021 10:01 Ответить
Запорожский титано-магниевьій комбинат работает и производит титановую губку и слитки титана. Опьіт поставок американским потребителям есть , украинская титановая губка сертифицирована. Учи матчасть ...
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22.09.2021 11:22 Ответить
Производим шлак и губку - самое простейшее, почти сырьё, да и то в мизерных объёмах.

"У результаті потужності комбінату з виробництва титанової губки зростуть до 40 тис. тонн, титанового шлаку - на 100 тис. тонн, що дасть Україні можливість збільшити частку в світовому виробництві титанового шлаку з 0,66 % до 4 %, титанової губки - з 5 до 14 %"
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22.09.2021 13:39 Ответить
Бедная РАБссия опять санкции....,это теперь Марго Симоньян и Ольга ********* скажут не поедем в США или Британию.... просто долларов и фунтов нет,от слова совсем....,а Волквик Соловьев не поедет в Италию...на озере Комо будут скучать даже рыбы
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22.09.2021 10:12 Ответить
Дарма праця ...300 лямов это не реальное бабло а в виде новеньких Джавелинов....
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22.09.2021 10:22 Ответить
Сегодня на Яворовском полигоне начались учения Украина-НАТО,под кодовым названием RAPID TRIDENT,..,войска и технику прислали 11 стран НАТО...
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22.09.2021 10:29 Ответить
На Россию готовитесь напасть.
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22.09.2021 11:02 Ответить
А хто это такой этот "расия", орда, што-ль ???
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22.09.2021 12:46 Ответить
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22.09.2021 10:30 Ответить
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22.09.2021 10:31 Ответить
А можна на років 5 обмінітися парламентами.?))) Конгрес США більше переживає за Україну ніж наша ВР.
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22.09.2021 11:07 Ответить
Потрібно поміняти мізки виборцям...
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22.09.2021 13:15 Ответить
съездил не зря
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22.09.2021 11:21 Ответить
Это ж манна небесна. Не причем , и деньги получают , а правительство берет деньги и по воле случая обязаны будут закрыть свои претензии.
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22.09.2021 12:24 Ответить
Наконец-то в Америке обратили внимание на всю эту рашистскую пропагандонскую шоблу.
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22.09.2021 13:07 Ответить
 
 