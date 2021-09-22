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Новости За рубежом
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Выборы в РФ показали, что Путин все больше боится потерять власть, - Хельсинкская комиссия США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выборы в РФ показали, что Путин все больше боится потерять власть, - Хельсинкская комиссия США

Хельсинкская комиссия США, в которую входят влиятельные сенаторы, конгрессмены и члены администрации, заявляет о масштабных фальсификациях со стороны власти России на последних выборах Госдумы.

Об этом говорится в официальном заявлении Комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует немало доказательств, что эти парламентские выборы могут считаться наиболее сфальсифицированными среди всех - от запрета участия оппозиционных кандидатов до вброса бюллетеней и манипулирования общим количеством голосов", - указал председатель Комиссии сенатор Бен Кардин.

Он подчеркнул, что Кремль в очередной раз продемонстрировал полное игнорирование норм и ценностей, которые он обязывался уважать: "Вопреки своим международным обязательствам российские власти неоправданно ограничили количество международных наблюдателей настолько, что ОБСЕ не могла контролировать эти выборы своими проверенными методами".

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Сопредседатель Комиссии конгрессмен Стив Коэн заявил, что кремлевская верхушка лишила россиян возможности свободно выбирать оппозиционных кандидатов, чем разоблачила свой страх потерять власть.

"С каждыми выборами в России становится все меньше и меньше возможностей для инакомыслия, что свидетельствует о растущей неуверенности Путина в своей способности оставаться у власти без посторонней помощи", - подчеркнул Коэн.

Вместе с тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон приветствовал смелость независимых наблюдателей, которые разоблачали махинации Кремля, а также находили многочисленные доказательства нелегитимности выборов.
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Топ комментарии
+5
Росія в жопі це її природній стан. Ніколи не буде по іншому. Або це вже буде не росія.
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22.09.2021 10:07
+3
Наше чудо, яке копіює поведінку і методи фуйлуші, так само боїться.
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22.09.2021 09:51
+3
немного не так . Сев. Корея это такой испытательный полигон . лаборатория . методы управления сперва проверяют на лабораторных крысах корейцах а потом самые передовые используют в России и Беларуси
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22.09.2021 09:54
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Наше чудо, яке копіює поведінку і методи фуйлуші, так само боїться.
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22.09.2021 09:51 Ответить
Засрашка-это провинция Северной Кореи.
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22.09.2021 09:51 Ответить
немного не так . Сев. Корея это такой испытательный полигон . лаборатория . методы управления сперва проверяют на лабораторных крысах корейцах а потом самые передовые используют в России и Беларуси
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22.09.2021 09:54 Ответить
Власть взята ФСБ будет вечной если ее не вынесут вперед ногами...
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22.09.2021 09:51 Ответить
история показывает что всех властителей рано или поздно выносят вперед ногами . просто как обычно в Московии все это будет происходить с большим шумом . коммунизм у них был . капитализм был . империализм был . какой из измов они оберут для следующего витка своей кровавой истории остается вопросом
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22.09.2021 09:59 Ответить
Актер Андрей Панин испольняющий роль Путлера...так будет точнее назвать мавзолейного хмыря....
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22.09.2021 09:59 Ответить
Сравните это фото и то что цензор поставил совершенно разные чуваки..
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22.09.2021 10:00 Ответить
А все дуже просто - Єльцин прийшов до влади коли Росія була в "економічній жопі" Однак на час його відходу від влади Росія потроху почала з цієї "жопи" видряпуваться Саме тому у нього не було проблем в отриманні "гарантій недоторканності" взамін на передачу влади У Путіна такий "финт ушами" не вийде - Росія влізає в ще більшу "жопу" - не тільки фінансово-економічну але й політичну І тому хто прийде на зміну Путіну "не позаздриш" - йму прийдеться Росію з цієї "жопи" витягать! Але такі речі не робляться за день "розчерком пера" - Росія продовжить "котиться по путінських рейках" мінімум два роки поки зупинять падіння А народ мовчить все менше! Тому його озлоблення треба на когось "переключить" Улюблений спосіб у кацапів - все "валить на попередників" (На Путіна і його оточення) Саме цього вони і бояться!
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22.09.2021 10:01 Ответить
Росія в жопі це її природній стан. Ніколи не буде по іншому. Або це вже буде не росія.
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22.09.2021 10:07 Ответить
Путін *****!
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22.09.2021 10:09 Ответить
Це і без виборів зрозуміло, тільки щур вилізе з нори так відразу і прихлопнуть, вот і буде сидіти до скону.
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22.09.2021 10:13 Ответить
Путин боится всего, поэтому побздел ехать на Генассамблею ООН и опять спрятался в бункер.
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22.09.2021 10:22 Ответить
Путинское правление сформировало в РФ огромную прослойку "выгодополучателей" такого правления. Поэтому и без путина, они сделают все возможное чтобы продлить себе гешефт. Именно поэтому "путинизм" в РФ это всерьез и надолго.
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22.09.2021 10:24 Ответить
Какие ещё выборы?! Сборище пустозвонов...
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22.09.2021 10:30 Ответить
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22.09.2021 10:33 Ответить
какие выборы? на параше есть только голосование. я могу уже сейчас со стопроцентной точностью объявить результаты голосования за ***** на паРаше, в каком там году его выбирают? в 24-м? итак результаты: если ***** доживет до голосования за *****, то в голосовании за ***** победу одержит *****.
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22.09.2021 10:59 Ответить
 
 