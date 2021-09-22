Выборы в РФ показали, что Путин все больше боится потерять власть, - Хельсинкская комиссия США

Хельсинкская комиссия США, в которую входят влиятельные сенаторы, конгрессмены и члены администрации, заявляет о масштабных фальсификациях со стороны власти России на последних выборах Госдумы.

Об этом говорится в официальном заявлении Комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует немало доказательств, что эти парламентские выборы могут считаться наиболее сфальсифицированными среди всех - от запрета участия оппозиционных кандидатов до вброса бюллетеней и манипулирования общим количеством голосов", - указал председатель Комиссии сенатор Бен Кардин.

Он подчеркнул, что Кремль в очередной раз продемонстрировал полное игнорирование норм и ценностей, которые он обязывался уважать: "Вопреки своим международным обязательствам российские власти неоправданно ограничили количество международных наблюдателей настолько, что ОБСЕ не могла контролировать эти выборы своими проверенными методами".

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Сопредседатель Комиссии конгрессмен Стив Коэн заявил, что кремлевская верхушка лишила россиян возможности свободно выбирать оппозиционных кандидатов, чем разоблачила свой страх потерять власть.

"С каждыми выборами в России становится все меньше и меньше возможностей для инакомыслия, что свидетельствует о растущей неуверенности Путина в своей способности оставаться у власти без посторонней помощи", - подчеркнул Коэн.

Вместе с тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон приветствовал смелость независимых наблюдателей, которые разоблачали махинации Кремля, а также находили многочисленные доказательства нелегитимности выборов.