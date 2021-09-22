Президент Латвии Левитс в ООН: Российская кампания военного запугивания Украины продолжается - Киеву необходима поддержка международного сообщества
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Продолжение военной агрессии России требует от международного сообщества поддержки Украину.
Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Латвии Егилс Левитс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская кампания военного запугивания Украины продолжается. Это подтверждает необходимость в поддержке международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Левитс.
По его словам, Латвия видит новосозданную Крымскую платформу "важным форматом для поддержки деоккупации Крыму в мировой повестке дня". "Мы призываем к самому широкому возможному привлечению международного сообщества к Крымской платформе", - подчеркнул президент.
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