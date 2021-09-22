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Президент Латвии Левитс в ООН: Российская кампания военного запугивания Украины продолжается - Киеву необходима поддержка международного сообщества

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Президент Латвии Левитс в ООН: Российская кампания военного запугивания Украины продолжается - Киеву необходима поддержка международного сообщества

Продолжение военной агрессии России требует от международного сообщества поддержки Украину.

Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Латвии Егилс Левитс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская кампания военного запугивания Украины продолжается. Это подтверждает необходимость в поддержке международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Левитс.

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По его словам, Латвия видит новосозданную Крымскую платформу "важным форматом для поддержки деоккупации Крыму в мировой повестке дня". "Мы призываем к самому широкому возможному привлечению международного сообщества к Крымской платформе", - подчеркнул президент.
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дайте членство ЕС и НАТО, хватит жевать сопли! 30 лет уже жуете

нищая болгария в ес и не парится. коррумпированные фиёны в ес и не парятся
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22.09.2021 10:17 Ответить
Латвийский президент Эгил Левит - это очень правильный и очень умный еврей. Московию он презирает и ненавидит буквально на физиологическом уровне. Доктор международного права Гамбургского университета. Надо предоставить ему гражданство Украины и всенародно избрать президентом в 2024 году.
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22.09.2021 10:27 Ответить
Підтримка потрібна, але Київ вже як восьмий рік має проводити справжні системні реформи, а не бігати по світу з протягненою рукою в той час, коли місцева "еліта" вже не знає де ще замки собі побудувати, а піпл останній хрін без солі доїдає.
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22.09.2021 10:29 Ответить
Пипл это заслужил: 30 лет по-идиотски ставил галки в бюллетенях.
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22.09.2021 11:17 Ответить
І так і ні.
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22.09.2021 11:23 Ответить
Оце я розумію, президент Латвії здорової людини, а не кремлівська шльондра!
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22.09.2021 11:02 Ответить
 
 