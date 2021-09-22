Глава Опошнянской ОТГ заявил о шантаже и давлении со стороны Полтавской ОГА: Сказали, если откажусь отдать землю, то будет "по-плохому"

Глава ОТГ рассказал, что ему предлагали отдать гектары земель людям с Харьковщины. Такое предложение якобы поступило от имени заместителя председателя Полтавской ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Опошнянской объединенной территориальной громады Николай Резник.

Глава ОТГ рассказал, что несколько месяцев назад ему позвонил один из первых лиц с ОГА и сказал, что к нему придут люди, "которые предложат прогрессивные идеи".

"И действительно через несколько дней, мне позвонили люди, которые представились инвесторами из Харьковщины. ... Пришли ко мне в кабинет, сначала сообщили мне, что вся земля теперь принадлежит громадам и надо правильно ею распоряжаться, а правильно это отдать их людям (физ.лица из Харькова) по 2 гектара и положили на стол 500 цветных выкопировок сделанных на карте нашей громады на 1000 га земли. Поля, леса, балки, все подряд. Когда я спросил кого они представляют, они спросили звонил ли мне один из заместителей председателя из Полтавской областной государственной администрации, я сказал что да", - рассказал Резник.

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"Мой собеседник продолжил и сообщил мне, что если я соглашусь отдать всю землю, то могу рассчитывать на всяческую поддержку со стороны ОГА, на всевозможные субвенсии с гос бюджета, ГФРР (средства на ремонты) и прочее. Если же откажусь то будет "по-плохому", как не уточнили. Я отказался, потому что раздать землю харьковчанам - не моя история", - добавил он.

Когда пришло время подачи проектов на ГФРР (средства с гос.бюджета) проектный отдел ОТГ, как обычно подал онлайн заявку - термомодернизация опорного заведения но допустил ошибки, о чем честно сообщил письмом и попросил не учитывать заявку этого года.

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"Но мне позвонили снова люди и попросили встретиться. Встреча была поздно вечером в Полтаве на заправке. Эти лица представились друзьями и сообщили либо я даю 100 га земли, либо они заводят уголовное дело против поселкового совета, за подделку документов при подаче электронной заявки в ОГА. Конечно я снова отказался. И все бы ничего, я даже было подумал, что возможно люди прикрывались "честным именем" заместителя председателя Полтавской ОГА. Но на днях, я узнаю, что на должностных лиц Опошнянского поселкового совета написано заявление и подписано знаете кем? Да, правильно тем самым заместителем председателя Полтавской ОГА. Все произошло так как и говорили те люди которые требовали землю", - рассказал глава ОТГ.

По его словам, ко многим главам ОТГ приходили эти люди: "Часть сдалась и начала выполнять требования и отдавать землю, но есть часть, которая не соглашается с таким положением вещей. Мы пережили времена Януковича не молчали и не боялись переживем и это. Такими темпами через пару лет Полтавщина останется без земли".

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