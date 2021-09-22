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земля (1920) ОГА (2376) Полтавщина (910) ОТГ (117)

Глава Опошнянской ОТГ заявил о шантаже и давлении со стороны Полтавской ОГА: Сказали, если откажусь отдать землю, то будет "по-плохому"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Опошнянской ОТГ заявил о шантаже и давлении со стороны Полтавской ОГА: Сказали, если откажусь отдать землю, то будет

Глава ОТГ рассказал, что ему предлагали отдать гектары земель людям с Харьковщины. Такое предложение якобы поступило от имени заместителя председателя Полтавской ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Опошнянской объединенной территориальной громады Николай Резник.

Глава ОТГ рассказал, что несколько месяцев назад ему позвонил один из первых лиц с ОГА и сказал, что к нему придут люди, "которые предложат прогрессивные идеи".

"И действительно через несколько дней, мне позвонили люди, которые представились инвесторами из Харьковщины. ... Пришли ко мне в кабинет, сначала сообщили мне, что вся земля теперь принадлежит громадам и надо правильно ею распоряжаться, а правильно это отдать их людям (физ.лица из Харькова) по 2 гектара и положили на стол 500 цветных выкопировок сделанных на карте нашей громады на 1000 га земли. Поля, леса, балки, все подряд. Когда я спросил кого они представляют, они спросили звонил ли мне один из заместителей председателя из Полтавской областной государственной администрации, я сказал что да", - рассказал Резник.

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"Мой собеседник продолжил и сообщил мне, что если я соглашусь отдать всю землю, то могу рассчитывать на всяческую поддержку со стороны ОГА, на всевозможные субвенсии с гос бюджета, ГФРР (средства на ремонты) и прочее. Если же откажусь то будет "по-плохому", как не уточнили. Я отказался, потому что раздать землю харьковчанам - не моя история",  - добавил он.

Когда пришло время подачи проектов на ГФРР (средства с гос.бюджета) проектный отдел ОТГ, как обычно подал онлайн заявку - термомодернизация опорного заведения но допустил ошибки, о чем честно сообщил письмом и попросил не учитывать заявку этого года.

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"Но мне позвонили снова люди и попросили встретиться. Встреча была поздно вечером в Полтаве на заправке. Эти лица представились друзьями и сообщили либо я даю 100 га земли, либо они заводят уголовное дело против поселкового совета, за подделку документов при подаче электронной заявки в ОГА. Конечно я снова отказался. И все бы ничего, я даже было подумал, что возможно люди прикрывались "честным именем" заместителя председателя Полтавской ОГА. Но на днях, я узнаю, что на должностных лиц Опошнянского поселкового совета написано заявление и подписано знаете кем? Да, правильно тем самым заместителем председателя Полтавской ОГА. Все произошло так как и говорили те люди которые требовали землю", - рассказал глава ОТГ.

По его словам, ко многим главам ОТГ приходили эти люди: "Часть сдалась и начала выполнять требования и отдавать землю, но есть часть, которая не соглашается с таким положением вещей. Мы пережили времена Януковича не молчали и не боялись переживем и это. Такими темпами через пару лет Полтавщина останется без земли".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не понял. Так барыг же извели на корню.
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22.09.2021 10:21 Ответить
Вони ще в 19 році втекли до Ростову. Разом з порохоботами. Зебіли підтвердять.
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22.09.2021 10:24 Ответить
правильно . извели . Резник же и написал что приходили не барыги а хорошие люди . и звонил ему не барыга а заместитель председателя ОГА . так что все по честному . ни каких барыг
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22.09.2021 10:26 Ответить
аместитель председателя ОГА від Порошенка?
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22.09.2021 15:38 Ответить
ага . лично Порох . под прикрытием работает заместителем председателя ОГА
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22.09.2021 15:42 Ответить
Ринок землі. Далі буде.
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22.09.2021 10:22 Ответить
как говорили в 19-ом "хуже не будет " . или будет ?
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22.09.2021 10:23 Ответить
Захват земель традиционен на теренах бывшей московии с 16 века.Сначала мелких обирают,а потом и крупные друг друга грызут и уничтожают.
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22.09.2021 10:28 Ответить
Нічого, прийде Микола Княжицький, оформить всі ділянки на АТОшників, перекупить за безцінь, і покаже цим баригам !
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22.09.2021 10:53 Ответить
Хто там проголосував разом з зеленими шлюхами за розбазарювання і крадіжку української землі, не нагадаєте? Чи не ви@лядки Петра Олексійовича в зРаді у повному складі на чолі з ним самим і в кампаніії з тупорилим Славком Вакарчуком до купи?
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22.09.2021 11:06 Ответить
так, а до цього гройсман зі свиночолим утворили так звані отг та пооб'єднували десятки сіл в одне - з одним головою легше домовитися чим з тридцятьма
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22.09.2021 19:07 Ответить
Навчіться захищатись, але не самостійно, а з допомогою громади. І обовязково оглоблі захопіть.
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22.09.2021 15:36 Ответить
Так, саме для цього і утворювали так звані отг - щоб легко захоплювати майно сіл. Раніше треба було йти по десяткам сіл і з кожним домовлятися. Тепер пооб'єднували по 30 сіл, просто шик.
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22.09.2021 19:04 Ответить
 
 