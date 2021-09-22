Десны висели кусками, тело было в синяках и кровоподтеках: двое подростков средь бела дня жестоко избили 12-летнего мальчика в Киеве. Полиция и школа бездействует, - мама пострадавшего ребенка

18 сентября, в субботу, около 16:00, двое подростков около 14-16 избили 12-летнего мальчика прямо на на детской площадке недалеко от его дома в Киеве, а видео избиения выложили в соцсеть "Инстаграмм". Полиция и школа бездействует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пользователь соцсети Наталия Николаевна.

"Несколько дней назад моего 12-летнего сына избил на улице старшеклассник, а видео избиения выложили в Инстаграмм.

18 сентября, в субботу, примерно в 16:00, мой сын с друзьями гуляли на детской площадке недалеко от дома.

К ним подошли двое ребят, примерно 14-16 лет, ученики 226 школы, Максим (прозвище "Пищалка") и Даня и начали в грубой форме принуждать их убрать песочницу.

Сын не согласился и был избит Максимом по голове, лицу и животу. Дёсна ребенка были настолько разбиты, что они висели кусками над верхними зубами, скулы опухли и посинели, губы кровоточили, тело по пояс в синяках и кровоподтёках.

В это время второй старшекласник Даня снимал избиение на телефон и выкладывал в инстаграмм", - написала она.

Также мать пострадавшего мальчика сообщила, что в это же воскресенье она с родителями друзей сына написали 4 заявления в Оболонское управление полиции и им выдали талон о внесении заявлений в единый реестр.

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"В понедельник я дозвонилась по номеру указанному в талоне и мне назвали фамилию следователя. Но, приехав в УП поговорить с ним, оказалось, что этот человек давно в отпуске. Дежурный посоветовал мне опять звонить по указанному номеру и просить разобраться с этим. Я позвонила около 50 раз, дозвониться не удалось. В этот момент мне стало понятно, что никто не хочет защищать интересы ребёнка и меня ещё долго будут отправлять "куда-то звонить". Также в понедельник я ходила к директору 226 школы, чтобы написать заявление с просьбой посодействовать и провести служебное расследование, в чём мне было отказано.

Несмотря на то, что таких историй тысячи, я не понимаю, почему ни полиция, ни школа не хочет помочь? Почему мой ребёнок гуляя днём, в выходной день, с друзьями, в нормальном районе, может быть жестоко избит и до этого никому нет дела?

Ведь такое, к сожалению, может произойти с абсолютно каждым ребёнком и как выяснилось, никто не поможет",- резюмировала мама пострадавшего мальчика.

В комментариях к посту ей порекомендовали сделать судмедэспертизу и проконтролировать, внесено ли дело в ЕРДР: "Если дело внесено в ЕРДР то обратная связь будет. Вам нужно сделать судмедэкспертизу, переулок Бондарский. Обычно направление даёт следователь и тогда СМЭ бесплатное. Но если сами, то в районе 700 грн. Далее собираете все чеки на лечение, делаете скриншоты выложенного видео и комментариев. С детьми, которые избили Вашего ребенка не коммуцируйте. ФИО подростков я бы убрала. Ещё я бы обратилась к государственнему психологу, чтобы получить письменное подтверждение нанесения морального вреда. Очень сочувствую и желаю пережить историю как можно скорее. Если тем подросткам есть 14 лет, то они уже частично несут уголовную ответственность. И проверьте видите ли Вы номер в ЕРДР. На бездеятельность полиции можно написать жалобу в вышестоящую инстанцию".