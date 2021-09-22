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Десны висели кусками, тело было в синяках и кровоподтеках: двое подростков средь бела дня жестоко избили 12-летнего мальчика в Киеве. Полиция и школа бездействует, - мама пострадавшего ребенка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Десны висели кусками, тело было в синяках и кровоподтеках: двое подростков средь бела дня жестоко избили 12-летнего мальчика в Киеве. Полиция и школа бездействует, - мама пострадавшего ребенка

18 сентября, в субботу, около 16:00, двое подростков около 14-16 избили 12-летнего мальчика прямо на на детской площадке недалеко от его дома в Киеве, а видео избиения выложили в соцсеть "Инстаграмм". Полиция и школа бездействует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пользователь соцсети Наталия Николаевна.

"Несколько дней назад моего 12-летнего сына избил на улице старшеклассник, а видео избиения выложили в Инстаграмм.

18 сентября, в субботу, примерно в 16:00, мой сын с друзьями гуляли на детской площадке недалеко от дома.

К ним подошли двое ребят, примерно 14-16 лет, ученики 226 школы, Максим (прозвище "Пищалка") и Даня и начали в грубой форме принуждать их убрать песочницу.

Сын не согласился и был избит Максимом по голове, лицу и животу. Дёсна ребенка были настолько разбиты, что они висели кусками над верхними зубами, скулы опухли и посинели, губы кровоточили, тело по пояс в синяках и кровоподтёках.

В это время второй старшекласник Даня снимал избиение на телефон и выкладывал в инстаграмм", - написала она.

Также мать пострадавшего мальчика сообщила, что в это же воскресенье она с родителями друзей сына написали 4 заявления в Оболонское управление полиции и им выдали талон о внесении заявлений в единый реестр.

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"В понедельник я дозвонилась по номеру указанному в талоне и мне назвали фамилию следователя. Но, приехав в УП поговорить с ним, оказалось, что этот человек давно в отпуске. Дежурный посоветовал мне опять звонить по указанному номеру и просить разобраться с этим. Я позвонила около 50 раз, дозвониться не удалось. В этот момент мне стало понятно, что никто не хочет защищать интересы ребёнка и меня ещё долго будут отправлять "куда-то звонить". Также в понедельник я ходила к директору 226 школы, чтобы написать заявление с просьбой посодействовать и провести служебное расследование, в чём мне было отказано.

Несмотря на то, что таких историй тысячи, я не понимаю, почему ни полиция, ни школа не хочет помочь? Почему мой ребёнок гуляя днём, в выходной день, с друзьями, в нормальном районе, может быть жестоко избит и до этого никому нет дела?

Ведь такое, к сожалению, может произойти с абсолютно каждым ребёнком и как выяснилось, никто не поможет",- резюмировала мама пострадавшего мальчика.

В комментариях к посту ей порекомендовали сделать судмедэспертизу и проконтролировать, внесено ли дело в ЕРДР: "Если дело внесено в ЕРДР то обратная связь будет. Вам нужно сделать судмедэкспертизу, переулок Бондарский. Обычно направление даёт следователь и тогда СМЭ бесплатное. Но если сами, то в районе 700 грн. Далее собираете все чеки на лечение, делаете скриншоты выложенного видео и комментариев. С детьми, которые избили Вашего ребенка не коммуцируйте. ФИО подростков я бы убрала. Ещё я бы обратилась к государственнему психологу, чтобы получить письменное подтверждение нанесения морального вреда. Очень сочувствую и желаю пережить историю как можно скорее. Если тем подросткам есть 14 лет, то они уже частично несут уголовную ответственность. И проверьте видите ли Вы номер в ЕРДР. На бездеятельность полиции можно написать жалобу в вышестоящую инстанцию".

Десны висели кусками, тело было в синяках и кровоподтеках: двое подростков средь бела дня жестоко избили 12-летнего мальчика в Киеве. Полиция и школа бездействует, - мама пострадавшего ребенка 01
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Топ комментарии
+18
Аваков - чорт! Чорта прогнали! Як там поживає доблесна поліція під керівництвом зеленого лай-на ?
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22.09.2021 10:29
+9
Новый министр, новые порядки!
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22.09.2021 10:33
+9
схоже на те, що держ органи виконують завдання зробити життя в Україні нестерпним
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22.09.2021 11:20
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Аваков - чорт! Чорта прогнали! Як там поживає доблесна поліція під керівництвом зеленого лай-на ?
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22.09.2021 10:29 Ответить
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22.09.2021 10:30 Ответить
Новый министр, новые порядки!
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22.09.2021 10:33 Ответить
омг, а школа-то хоть при чем тут?!
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22.09.2021 10:49 Ответить
Які вовчиці народжують цих вовчат?
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22.09.2021 10:57 Ответить
Эти волчата скорее всего кацапского или даунбассовского происхождения:

такое тупое зверьё с полным отсутствием чувства чужой боли, как правило имеет кацапско-уголовное происхождение.
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22.09.2021 11:17 Ответить
Так, погоджуюсь. Етнічні українці не мають такої жорстокості, як кацапи. Недарма ж їх так колись давно прозвали, кацап - м'ясник - шкуродер
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22.09.2021 12:01 Ответить
Мой давний знакомый, Олег Листопад, уроженец Черкасской области, в 1981 году попал служить во внутренние конвойные войска, в караульную команду, которая возила заключенных по этапу из тюрем центральных областей РСФСР на Урал и на в Сибирь.

Этот простой сельский парень, ранее никогда не бывавший в России и не встречавший в своем селе до 18 лет ни одного кацапа, во время службы испытал сильнейший ужас и омерзение от патологическо-садистской жестокости кацапов, которую они систематически проявляли в изощренных издевательствах над конвоируемыми заключенными. Больше всего Олега потрясло то, что эти издевательства производились без всякого мотива, без всякой причины типа неповиновения заключенных или каких-либо нарушений порядка. Кацапские выродки издевались над людьми исключительно ради самого садистского процесса.

Простой селянин Олег, которому его украинская бабуся привила в детстве начатки Веры и духовной жизни, после страшного жизненного опыта службы среди кацапов-садистов всегда говорил с твёрдой убежденностью: "Кацапы - это нелюди. У них вообще нет ничего человеческого, ничего святого".
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23.09.2021 04:27 Ответить
Ну, "бездеятельность"- вопрос спорный. Иное дело КАК действуют и кто... Я всецело согласен с пользователем выше, только расширил бы- чертей прогнали. Получили ангелочков. Фотографируйтесь с ними, обнимайтесь, как с пуделями. Очень старая книга "Новые центурионы" там много ответов, почему так, хотите- почитайте...
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22.09.2021 10:59 Ответить
Колись українцям, можливо, дійде, що всі 144 потужні рехворми і були направлені виключно на знищення всіх державних інституцій.
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22.09.2021 15:15 Ответить
Огласка , это конечно хорошо. Но без заключения медэкспертов ни как не получится. Заява, экспертиза, плюс адвокат толковый. И дело пойдет. С видеофиксацией черти сами постарались. На свою голову, весьма недалекую. Теперь их родителям придется листать бабулес. В нашем мире за все приходится платить. За недостаток в воспитании так же.
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22.09.2021 11:17 Ответить
схоже на те, що держ органи виконують завдання зробити життя в Україні нестерпним
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22.09.2021 11:20 Ответить
Полиция свои функции не выполняет, тупо саботирует. Аваков хорохо поработал 8 лет. Жаловаться некуда и бессмысленно. Прокуратура с какого то года их уже не контролирует. Этот орган необходимо разгонять полностью и набирать новых, без опыта работы.
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22.09.2021 11:37 Ответить
Если государство не будет действовать, это приведет к судам Линча.

Зачем мы платим налоги? Ни один госорган не выполняет свои функции.
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22.09.2021 11:57 Ответить
Мусарня в повній мірі підтверджує свою назву,от тільки чому платники податків досі утримують цю кримінальну банду?
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22.09.2021 12:30 Ответить
Мусарні в Україні нема з 2015 року.
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22.09.2021 15:23 Ответить
Мусарня була і є, і нічого не змінилось,досі служить беркутня яка стріляла людей на майдані а мусарня бере хабарі і катує людей.Ніякої реформи не відбулось окрім назви поліцаї.
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22.09.2021 16:55 Ответить
Посоветовать, что делать "после того как", можно, но уже поздновато... Мальчишки всегда самоутверждаться посредством силы. Вопрос только в понимании ими границ применения. Мамочке раньше надо было отдать ребенка на единоборства - карате, борьба, бокс... И сейчас ещё не поздно, но к толковому тренеру, чтобы кроме физических навыков он давал воспитательные установки... Конфликт точно разгорелся не за 3 секунды, а как себя вести пострадавший явно не понимал... Полицию не оправдываю, но постового к каждой песочнице не поставиш... В таком возрасте у детей уже должны быть навыки оценки конфликтных ситуаций и понимание как действовать...
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22.09.2021 12:54 Ответить
Тобто усім треба стати боксерами, каратистами, борцями?
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22.09.2021 15:02 Ответить
Зовсім ні... Це не можливо, та і не потрібно... Питання у моделі поведінки, яку надає тренер, та у фізичній формі. Майбутній чоловік має бути. підготовленим до таких ситуацій...
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22.09.2021 15:11 Ответить
ув. Геннадий Лаврик, зверски избитому мальчику 12(двенадцать) лет, это ребёнок младшего школьного возраста, а избили его уроды которым 14 и 16 лет.

Какой гениальный тренер может что-либо насоветовать ребёнку 12-ти лет ростом примерно 1 м 40 см, как ему действовать, когда его бьют двое подростков-старшеклассников ростом под 1 м 75 см ?

Проблема неизмеримо шире и масштабнее, чем курсы каратэ: проблема в том, что в обществе глобально понизилась мораль., что даже среди детей стали господствовать уголовно-тюремные нравы.

Вы можете себе представить, чтобы в Праге два гимназиста-старшеклассника стали бы среди бела дня зверски избивать ребёнка в песочнице до такой степени, что у него дёсны кровавыми кусками-лохмотьями свисали изо рта?
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23.09.2021 06:12 Ответить
хотя бы до родителей этого ребенка дошло, что живут в банановой республике, в которой конституционные права - пустая декларация
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22.09.2021 13:23 Ответить
Шоколадна гівнореформа полції закінчилась 2 роки тому, а зараз зелена гівнореформа йде. Висновок: Люди в Україні - гівно.
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22.09.2021 13:39 Ответить
Придбайте себе таку звичку, як відповідати конкретно за самого себе....
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22.09.2021 15:16 Ответить
я Вам раджу застосовувати замість: "придбати звичку" оберт: "набути звичку".
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22.09.2021 22:01 Ответить
А вот не надо в игры стрелялки позволять, а то с арбалетами скоро гулять пойдут, в засаду например
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22.09.2021 15:45 Ответить
 
 