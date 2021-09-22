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ОПЗЖ поздравила "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму РФ: "Надеемся на укрепление межпартийного сотрудничества"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ОПЗЖ поздравила

Партия кума Путина Виктора Медведчука "ОПЗЖ" поздравила с победой на выборах в Госдуму РФ партию "Единая Россия".

Об этом сообщается на сайте политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем всех членов партии, кандидатов от нее, прошедших в Государственную Думу Российской Федерации, руководство и председателя Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с убедительной победой на выборах", - говорится в сообщении.

В ОПЗЖ пожелали "мудрости, вдохновения, профессионализма" политической силе страны-агрессора.

"Надеемся также на продолжение диалога и укрепление межпартийного сотрудничества между "Единой Россией" и "Оппозиционной Платформой - За жизнь" во имя восстановления добрососедских отношений между нашими странами и взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и России, дружеских отношений между братскими украинским и российским народами", - добавили в политсиле.

Кроме того, как сообщается на сайте "Единой России", кум Путина, глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук провел телефонный разговор с Дмитрием Медведевым.

"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне", - сказал Медведчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Отдельные п#дарасы торгуют, зарабатывая деньги", - нардеп ОПЗЖ Кива обвинил руководство партии в продаже мест на выборах в Полтавской области. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
" нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык "

- от себя добавлю . и общая линия фронта на Донбассе . только мы с одной стороны а москали с другой
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22.09.2021 10:32
+21
скотный двор
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22.09.2021 10:31
+20
Что эти долбоепы здесь делают???? .... Пусть валят в Ростофф
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22.09.2021 10:32
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22.09.2021 10:31 Ответить
да неее""" "допа" праздравила "фраку" с х..лом с очередным "химном" (идиома сатира неологизм игра слов иносказательность гипербола аллегория метафора политическая сатира)*****
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22.09.2021 10:40 Ответить
Параллельная реальность..
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22.09.2021 10:31 Ответить
" нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык "

- от себя добавлю . и общая линия фронта на Донбассе . только мы с одной стороны а москали с другой
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22.09.2021 10:32 Ответить
да-да, "общие славянские когни"
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22.09.2021 10:35 Ответить
Вчора про це казав зажопник на ПРЯМОМУ. Патамушта с росией надо вести диалог и торговлю.
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22.09.2021 10:32 Ответить
Казалось бы - вот оно, дно. А нет, снизу всё равно продолжают стучать..
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22.09.2021 10:32 Ответить
Что эти долбоепы здесь делают???? .... Пусть валят в Ростофф
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22.09.2021 10:32 Ответить
а с их лохторатом что делать ? с 10-15% населения совкодрочерами и мыжебратьями
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22.09.2021 10:44 Ответить
Фигушки! Пусть сначала отработают на разминировании освобожденных от оккупации районах Донбасса, а потом валят хоть в Тюмень, хоть в Зажопинск.
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22.09.2021 11:01 Ответить
Это всё что нужно знать о шайке предателей ОПЗЖ.
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22.09.2021 10:33 Ответить
Все что нужно знать о службе безопасности Украины за 7 лет войны, успехи и тенденции в безопасности: путинские агенты продолжают наживаться на вражеских схемах в Украине, содержат прикормленных украинских чиновников, своя партия в парламенте, официально поздравляют оккупантов в победе на непризнанных выборах.
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22.09.2021 11:16 Ответить
Тоесть поздравили убийц украинского народа с победой. Все равно что в 1942 поздравить Фюрера с победой. В нормальной стране уже бы на столбах висели и ли в тюрьмах гнили за измену Родины.
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22.09.2021 10:35 Ответить
Хотя оно и не удивительно. Отец Мертвечука тоже в свое время работал и поздравлял Гитлера.
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22.09.2021 10:38 Ответить
ОПЗЖ - на гілляку, СН - під сраку!
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22.09.2021 11:04 Ответить
Два мєдвєжонка от маму ушлі. Два мєдвжонка двустволку нашлі. Вистрєл дуплєтом - і оба бєз глаз. Дроб'ю двуствлкв набіл пі*ерас. Це про мєдвєдєва і медведчука? А пі*ерас - пуцин?
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22.09.2021 10:35 Ответить
И это парламентская фракция страны ведущей 7 лет оборонительную войну против агрессора, который оккупировал два региона страны, убил 14 тысяч граждан Украины, ранили до 50 тыс, блокирующая акватории Азовского и Черного морей, устроив бегство сотен тысяч беженцев и т.д. и .т.п. В какой стране и при какой войне ( пускай даже АТО), в какое время и в каком историческом примере подобное возможно. Объявление подобных партий вне закона, арест, суд и длительные посадки. Все происходящее это не только их преступление, это ( из за бездействия) преступление всей власти, включая судебную , Украины начиная с 2014 года по нынешнее время. ПОЗОР им , всем.
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22.09.2021 10:39 Ответить
А Петро ліпецкий ще в неділю жав руку по телефону ху й му.Цікаво кондитерська фабрика міста Ліпецк в єдиному пориві проголосувала за партію влади?А про опзажопу й так все давно було зрозуміло.
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22.09.2021 10:40 Ответить
Ну не позорься,номерной. Уже давно доказали американцы что это подделка и за это на Деркача наложили санкции и США и Украина. А тебе что методичку новую не подвезли или ты в запое пол года было.?
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22.09.2021 10:55 Ответить
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22.09.2021 10:42 Ответить
Какое же всё таки исключительное гавно этот мертвечук. Ну просто в абсолюте.
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22.09.2021 10:43 Ответить
опжпідори процвітають за підтримки слюнявих прямих і 4 каналів, які не тільки запрошують це лайно та і надають можливість транслювати моспропаганду(((
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22.09.2021 10:53 Ответить
В этой истории вопросы к СБУ, сколько еще опзж будет скупать их и Украину за путинские деньги. Позорные ублюдки именно СБУ и прочая государственная обслуга этих всем давно известных предателей.
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22.09.2021 10:58 Ответить
спонсоры терроризма не только не сидят на шконках -

они поздравляют террористов с победами и продолжают разваливать ту страну, в которой сказочно богатеют

такого нет... ну - нигде, в этом мире !!!
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22.09.2021 11:05 Ответить
фуу аж тошнить начало после прочитанного....
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22.09.2021 11:08 Ответить
Це і є прямий та очевидний індикатор того, чим займається СБУ та РНБО України. А ви й далі дивіться різноманітні шоу на ТБ, де будуть імітувати боротьбу з ворогом.
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22.09.2021 11:13 Ответить
А головне - знайти, в чому ще звинуватити Порошенко.
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22.09.2021 11:14 Ответить
почему эти люди ещё на свободе?!
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22.09.2021 11:14 Ответить
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22.09.2021 11:18 Ответить
МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО, ВСІ ОПЗЖопники І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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22.09.2021 11:18 Ответить
За часів Петра ця ракова пухлина так відверто не паразитуювала на тілі України.

Україна - країв для українофобів!

Радійте дебіли, ви зробили це РАЗОМ !
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22.09.2021 11:20 Ответить
Одним словом - ********!
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22.09.2021 11:30 Ответить
мертвечук, как лизнул клоаку *****, как лизнул!!!

Приятного аппетита, Отъявленный ******** За Жопу - ОПЗЖ!!!
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22.09.2021 11:42 Ответить
Перейменуйте сайт в цензура.є.Про Петра тільки хороше. А то в спам лизобдюди відправлять.
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22.09.2021 11:55 Ответить
Кучу лет назад ещё был репортаж с Липецкой фабрики, которая стоит законсервирована, забита досками. Ты отсталый лох.
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23.09.2021 11:26 Ответить
Скільки уже можна терпіти оте ************* блювотиння у ВР? Дограємось,блд,до перемоги зажопників разом із *********** над Україною.Пряма зрада: відкрито і цинічно поздоровляють смердячих трупом загарбників і вбивць наших дітей із перемогою єпідоросів на "виборах" у держдуру, у яких приймали участь і крисчани і даунбасці. Отже,вітають,падли, і тих відщепенців Вітають,суки, козломордських псів,які на увесь світ волають,що будуть бомбардувати Київ,а загалом,перетворять і всю Україну в руїну і "визволять" таки усіх нас від нас. По тюрмам,б-дей,на гілки, попід "стінки",а не в крісла у ВР! Сволота запроданська.
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22.09.2021 12:01 Ответить
"Тысячелетняя история"?Тысячу лет назад на месте Расеюшки и аборигенов не было)
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22.09.2021 12:04 Ответить
Колоборанти вітають своіх кураторів ,давно пора опзж збіговисько негідників заборонити в Украіні.
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22.09.2021 13:09 Ответить
ну где сектора правые левые и нацжоны которые по рельсам прыгали где унсо .....ладно гришин на киче..где все те право радикалы..ладно скакошвили прикролоормлен на должности зам дворника..нет их..банды ватных жон..нет..
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22.09.2021 13:30 Ответить
этих тварей, опзж, надо уничтожать.., в смысле физически.
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22.09.2021 13:31 Ответить
Братья навеки
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22.09.2021 15:47 Ответить
 
 