ОПЗЖ поздравила "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму РФ: "Надеемся на укрепление межпартийного сотрудничества"
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Партия кума Путина Виктора Медведчука "ОПЗЖ" поздравила с победой на выборах в Госдуму РФ партию "Единая Россия".
Об этом сообщается на сайте политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляем всех членов партии, кандидатов от нее, прошедших в Государственную Думу Российской Федерации, руководство и председателя Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с убедительной победой на выборах", - говорится в сообщении.
В ОПЗЖ пожелали "мудрости, вдохновения, профессионализма" политической силе страны-агрессора.
"Надеемся также на продолжение диалога и укрепление межпартийного сотрудничества между "Единой Россией" и "Оппозиционной Платформой - За жизнь" во имя восстановления добрососедских отношений между нашими странами и взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и России, дружеских отношений между братскими украинским и российским народами", - добавили в политсиле.
Кроме того, как сообщается на сайте "Единой России", кум Путина, глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук провел телефонный разговор с Дмитрием Медведевым.
"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне", - сказал Медведчук.
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- от себя добавлю . и общая линия фронта на Донбассе . только мы с одной стороны а москали с другой
они поздравляют террористов с победами и продолжают разваливать ту страну, в которой сказочно богатеют
такого нет... ну - нигде, в этом мире !!!
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
Україна - країв для українофобів!
Радійте дебіли, ви зробили це РАЗОМ !
Приятного аппетита, Отъявленный ******** За Жопу - ОПЗЖ!!!