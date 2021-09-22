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Новости Политика Украины
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ВР (28822) законопроект (3055) олигарх (1014) Гетманцев (388) Слуга народа (2548)

Завтра под ВР запланировано 3 митинга. Олигархат препятствует, чтобы ему "сломали позвоночник", - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра под ВР запланировано 3 митинга. Олигархат препятствует, чтобы ему

Завтра, 23 сентября, запланировано три митинга под стенами ВР.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказал нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Планируется три акции: профсоюзов металлургов, ФОПов и евробляхеров (почему эти придут, вообще не понятно, так как не рассматривается ни одного такого вопроса. - Гетм.). Мы понимаем, почему собирают людей в тот день, когда мы собираемся рассмотреть закон об олигархах - олигархат сопротивляется", - отметил нардеп. 

По словам Гетманцева, противники законопроекта о деолигархизации пытаются препятствовать тому, чтобы "слуги народа" "сломали позвоночник олигархату". В то же время он пообещал, что депутаты "Слуги народа" все равно примут данный законопроект. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Заявил Гетманцев сверкнув часами за 40 штук баксов. Ломатель ты наш , смотри член себе не сломай.
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22.09.2021 10:58
+7
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22.09.2021 10:36
+5
Леонид Данилыч глава олигархата с 1994 года на митинг не приедет...Мерседес сломался....
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22.09.2021 10:34
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Леонид Данилыч глава олигархата с 1994 года на митинг не приедет...Мерседес сломался....
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22.09.2021 10:34 Ответить
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22.09.2021 10:36 Ответить
Коломойський мабуть митингує. З агрохімією.
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22.09.2021 10:38 Ответить
Имитация бурной деятельности и популизм зашкаливает....
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22.09.2021 10:41 Ответить
Сепар пліснявий.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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22.09.2021 10:45 Ответить
Да там кого не возьми одна нищета, все имущество на родственников а деньги на тайных счетах.
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22.09.2021 10:54 Ответить
Вот идиот, он же даже не знает почему собираются профсоюзы и ФОБы
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22.09.2021 10:53 Ответить
Это ты идиот, а они - бандиты!
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22.09.2021 11:10 Ответить
"слуги народа" "сломали позвоночник олигархату" Источник: https://censor.net/ru/n3289679

Давно я так не ржал ))))
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22.09.2021 10:55 Ответить
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22.09.2021 11:18 Ответить
Заявил Гетманцев сверкнув часами за 40 штук баксов. Ломатель ты наш , смотри член себе не сломай.
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22.09.2021 10:58 Ответить
_Зеленые бандиты грабят совместно с олигархами народ - и народу же ссут в уши что это они так борются с олигархами... Народ терпит - значит можно!
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22.09.2021 11:09 Ответить
Обожатель лукашенки легко сломал хребет малому бизнесу,сломал хребет всей экономике,а сломать хребет организованной преступности под названием олигархи ему уже мешают всякие причины.
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22.09.2021 11:20 Ответить
Хребет надо сломать гетманцеву-ермаку-зеленскому. Вот тогда я олигархату и персонально инвест няне преЗедента не позавидую.
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22.09.2021 11:27 Ответить
Зе клоуны)
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22.09.2021 11:32 Ответить
Якби це сказав хтось інший аніж Гетьманцев.... Клоуни, б..дь! Лиш ЗЄбіли повірять вашим цирковим імітаціям мітингів за олігархів.
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22.09.2021 11:42 Ответить
Правильно казати що ти злякався щоб тобі не зломали шию!!!! Сссцикотно!!!!!!
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22.09.2021 11:49 Ответить
Таких ЗЕ-тварей надо живьем бросать в гравийно-щебневые дробилки. Это не люди, это мутанты. Единственно правильное решение - их уничтожение любыми методами.
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22.09.2021 11:53 Ответить
Даже если примут этот закон, механизмы его реализации абсолютно не понятны. Напоминает шумиху вокруг снятия депутатской неприкосновенности. Вроде как сняли… и что? Скорее всего примерно то же самое произойдёт с этим «громким» законом. Продавить- продавят, но никаких ощутимых последствий это не повлечёт. Если Порошенко не сможет баллотироваться и содержать партию, он уйдёт в тень, как остальные его коллеги. Если вся деолигархизация на этом и ограничится, это будет очередной пук в лужу от Зе.
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22.09.2021 11:55 Ответить
зебіл, ти щойно продав основну ідею свого роботодавця подляка з цим законом, а саме: "Порошенко не сможет баллотироваться и содержать партию, он уйдёт в тень, как остальные его коллеги" (с). Саме для того, щоб електорально знищити єдину проевропейську політичну силу - і задуманий ваш "закон"
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22.09.2021 12:18 Ответить
Вытеснение олигарха Порошенко из публичной политики безусловно будет позитивно воспринято абсолютным большинством украинского общества. Но это будет лишь локальной победой Зеленского, и больших политических бонусов ему не принесёт. Если олигархат продолжит иметь возможность влиять на государственную политику из тени, грош-цена такой победе. Про Порошенко очень быстро забудут, про олигархию нет. Зеленский не может этого не понимать. Вот основная идея подоляка. ты с первого раза просто не въехал.))
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22.09.2021 12:40 Ответить
Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже хвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновок, що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть.
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22.09.2021 12:14 Ответить
Если все олигархические партии во главе с партией "Слуг Каннабиса" поддерживают закон об олигархов, значит это закон не о борьбе с олигархами, а о борьбе с неолигархами, т.е. со всеми нами. Иначе зачем олигархам поддерживать этот закон?
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22.09.2021 15:36 Ответить
 
 