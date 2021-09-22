РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18976 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
2 477 13
ВР (28822) ВСК (440) Наливайченко (893) ЧВК Вагнера (1283) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков должен разобраться, почему депутатов от оппозиции не пускают на заседания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп "Батькивщины" Наливайченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков должен разобраться, почему депутатов от оппозиции не пускают на заседания ВСК по

Спикер Дмитрий Разумков после выхода на работу должен разобраться, почему народных депутатов оппозиции не пускают на заседания Временной следственной комиссии (ВСК), которая рассматривает дело "вагнеровцев".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал нардеп "Батькивщины" Валентин Наливайченко.

Он признался, что не знает, ходят ли депутаты его фракции на заседания ВСК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Безуглая - оппозиции: Станьте членами ВСК Рады, а не расшатывайте ее извне

"Но я слышал, что представители "ЕС" и "Голоса" туда ходят. Нас возмутило то, что их не допускают на заседание, незаконно обыскивают. Во-первых, представители УГО должны прекратить это беззаконие. Во-вторых, мы ожидаем, чтобы спикер выздоровел и вмешался в эту ситуацию и разобрался, кто препятствовал присутствию народных депутатов на ВСК", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
самороспуск. и новый парламент начинает процедуру импичмента
показать весь комментарий
22.09.2021 10:40
+2
Ти віриш в саморозпуск?
показать весь комментарий
22.09.2021 10:43
+2
показать весь комментарий
22.09.2021 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
самороспуск. и новый парламент начинает процедуру импичмента
показать весь комментарий
22.09.2021 10:40 Ответить
Ти віриш в саморозпуск?
показать весь комментарий
22.09.2021 10:43 Ответить
Не буде 150 нардепів, щоб склали мандати.
показать весь комментарий
22.09.2021 10:50 Ответить
На воре шапка горит.... слили Лукашеске и сами спалились....,не пускать бо страшно....
показать весь комментарий
22.09.2021 10:46 Ответить
Бурбу в президенти! Він точно на паРашу працювати не буде. І Петро і Юля мають його підтримати на дострокових і знятись на його користь
показать весь комментарий
22.09.2021 10:48 Ответить
Удачная шутка.
показать весь комментарий
22.09.2021 10:51 Ответить
Якщо Петро і Юля будуть на дострокових балотуватись, то знову переможе Зєля
показать весь комментарий
22.09.2021 10:57 Ответить
Кстати, войти в состав ТСК не пробовали?
показать весь комментарий
22.09.2021 10:52 Ответить
А ці депутати мають доступ до державної таємниці?
показать весь комментарий
22.09.2021 10:55 Ответить
"...народним депутатам України доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ними письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці."(с)
показать весь комментарий
22.09.2021 11:02 Ответить
ТСК повинна мати однакову кількість депутатів від всіх фракцій, інакше це диктатура більшовиків. Профанація.
показать весь комментарий
22.09.2021 11:08 Ответить
ты с кем споришь - c собой? я просто закон процитировал. по факту все нардепы дают такую подписку. поэтому - да, имеют право присутствовать. члены они или нечлены ТСК - неважно.
показать весь комментарий
22.09.2021 11:41 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 10:59 Ответить
 
 