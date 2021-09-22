Министр финансов Марченко провел переговоры с главой миссии МВФ в Украине по пересмотру программы Stand-By

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работать в Украине. Глава миссии Иванна Владкова-Холлар провела переговоры с министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов", - следует из сообщения.

Также стороны обсудили "важность принятия Верховной Радой Украины законопроекта 5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета 2022". (Налоги увеличиваются на 30 млрд гривен в год, - Ред.).

"Поздравляю с началом работы миссии МВФ для продолжения нашей дискуссии с целью осуществления первого просмотра программы. Фонд является одним из ключевых партнеров Украины для восстановления экономики страны и обеспечения макроэкономической стабильности. В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались в повестке дня", - сказал Марченко.

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Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти для оценки достижения целей программы.

По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной программы Stand-By и рассмотрения Советом директоров МВФ, резюмировали в пресс-службе Минфина.