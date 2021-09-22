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Министр финансов Марченко провел переговоры с главой миссии МВФ в Украине по пересмотру программы Stand-By

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Министр финансов Марченко провел переговоры с главой миссии МВФ в Украине по пересмотру программы Stand-By

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работать в Украине. Глава миссии Иванна Владкова-Холлар провела переговоры с министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов", - следует из сообщения.

Также стороны обсудили "важность принятия Верховной Радой Украины законопроекта 5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета 2022". (Налоги увеличиваются на 30 млрд гривен в год, - Ред.).

"Поздравляю с началом работы миссии МВФ для продолжения нашей дискуссии с целью осуществления первого просмотра программы. Фонд является одним из ключевых партнеров Украины для восстановления экономики страны и обеспечения макроэкономической стабильности. В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались в повестке дня", - сказал Марченко.

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Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти для оценки достижения целей программы.

По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной программы Stand-By и рассмотрения Советом директоров МВФ, резюмировали в пресс-службе Минфина.

Автор: Ірина Дашківська
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Если бы все было хорошо, ПЕРЕСМАТРИВАТЬ программы бы не понадобилось!

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22.09.2021 11:11 Ответить
- Какие идиоты писали закон 5600, это же полностью убьет всю экономику страны!

- Нормальный закон! Он лично нам столько бабла даст, как и не мечтали.

....

СМИ: Стороны конструктивно и плодотворно обсудили принятие закона 5600.

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22.09.2021 11:14 Ответить
Да , украинцы могут забыть про эпоху бедности... Лебеду будут жрать...
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22.09.2021 11:17 Ответить
Ой, Белараше вообще сейчас лучше молчать в тряпочку сидя на бутылке у Путина.

Что бы вас поменьше вспоминали.
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22.09.2021 11:19 Ответить
Флаг - не национальность . И не гражданство . По теме заметки есть что сказать ? Нет ? Вы готовы отдать 30 миллиардов своих кровных правительству на хотелки блазня ? Надеюсь для вас не секрет , что в конечном итоге налоги платит не бизнес , а народ ?
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22.09.2021 11:27 Ответить
Совсем ослеп белавата? Я выше уже два поста по теме настрочил.

А по поводу "30 миллиардов" - ведь именно столько же твой Таракан готов заплатить Путину за его металлолом С-400 нафиг никому не нужный.
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22.09.2021 11:32 Ответить
Вiн мiй такий саме як твiй , пости бачив , ги-ги , га-га . Так шо там по грошах ? Вiддаси блазню заначку ?
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22.09.2021 11:39 Ответить
 
 