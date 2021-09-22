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Эрдоган на Генассамблее ООН: Пандемия показала, что человечество с треском провалило тест на солидарность

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Эрдоган на Генассамблее ООН: Пандемия показала, что человечество с треском провалило тест на солидарность

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во время пандемии коронавируса человечество "с треском провалило" тест на солидарность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет ABC News.

Он отметил, что пандемия стала напоминанием, что весь мир – "часть большой семьи".

"Однако испытание на солидарность, которому нас подвергли, было с треском провалено", – сказал Эрдоган.

Он также заявил о "прививочном национализме", который считает "позором для человечества". По словам Эрдогана, слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии.

Также во время своего выступления Эрдоган говорил о климатическом кризисе, глобальном потеплении, миграционном кризисе и войне в Сирии. Президент Турции также выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявил о непризнании аннексии Крыма.

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Напомним, после 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган провел встречу в США с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму и то, как Турция может способствовать освобождению незаконно удерживаемых оккупантами лиц, в том числе крымских татар.

Турция заявила, что не признает результаты проведенных во временно оккупированном Россией украинском Крыму "выборов" в Госдуму РФ.
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слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии Ну явно Украина сильноразвита и богата слоями общества, хер заставишь на шару уколоться.
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22.09.2021 11:17 Ответить
1 млрд евро с наших налогов уже потрачено на этот флешмоб.
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22.09.2021 11:47 Ответить
Все страны условно делятся на три категории: Богатые, развивающиеся и бедные.

С богатыми все понятно. Там деньги есть на все, в т.ч. на медицину.

С бедными тоже все понятно. Там денег нет ни на что вообще.

А вот с развивающимися вопрос интересный. Там деньги есть, но ограниченное кол-во. И куда эти деньги потратят решают именно вот такие Эрдоганы. Кто-то тратит на медицину, а кто-то на армию, ВПК и дороги. А потом: Спасите, помогите - нам вакцину не дают?

Эрдоган показывает около 6% на ВПК от ВВП Турции. (злые языки поговаривают, что сильно занижает). Наверное это неплохо и правильно. Но нафига тогда кого-то обвинять что тебе на медицину не хватает?
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22.09.2021 11:28 Ответить
..."Спасите, помогите - нам вакцину не дают"...

Якщо б таке волали всі нужденні, було б пів біди. Але величезна їх кількість з того радіє.
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22.09.2021 11:53 Ответить
Все правильно сказал, на лицо глобальное вырождение и деградация, Вы посмотрите на Мировых лидеров, кто сейчас при власти. Или зажравшийся диктатор над ослоподобным, мычащим населением, а где еще люди могут избирать, то обязательно выберут какое ни будь недоразумение , популиста, со сказками про голубое небо и зеленую траву...
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22.09.2021 11:32 Ответить
Ще важливіше, що людство провалило тест на адекватність. Вільний доступ до мережі всіх висвітлив це в усій красі.
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22.09.2021 11:48 Ответить
 
 