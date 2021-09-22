Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли на Киевщине, ранен водитель машины.
Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев, когда он выезжал из своего дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция ведет розыск преступников.
Видео PavlovskyNews
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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(с) АББА
/старий радянський анекдот/
10 куль чергою лігають не так!
Если кого и валить, то это зебила.
Шефир главный свидетель всех денежных потоков Беня-Чмо-Беня.
Понты на публику
Хотели бы застрелить-стреляли бы не в водителя
яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
Ну а справку про тяжкі поранення водія вже зробили завчасно
Ці Кварталівські аферисти такі вигадливі!
йому, може, сказали шефіра, а він почув шофера
Ещё бы в багажник стреляли с целью убить пассажира
квартальные видосики для слабоумных
П.С. Соболезнования водителю и его семье
Консьерж Людвиг Аристархович, кто кто ктооо это сделал?
"Цензор-нет" це улюбленний майданчик для порохоботів ... хоча Бутусов й його команда не є такими .
До речі , якщо б переглянути медиа від Бєні , то усе навпаки й крім Бубочки й нема в Україні інших політичних лідерів .
А правда вона - як завжди - десь по середині !
Это ж надо так стрелять - все рули в переднюю дверь и багажник и ни одно в заднюю дверь. Захотел бы, но не получится!
Хотели бы убить вальнули бы приличным калибром или фугасом, мусорской разводняк
Стреляли в АВТОМОБИЛЬ!!!!!
Никто никому никакого вреда не хотел
Просто кому-то не нравится автомобиль АУДИ
Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.
Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.