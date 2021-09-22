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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Трускавец (100) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2548) Корниенко (651)

"Слуга народа" Корниенко о совещании в Трускавце: Будет Кабмин в полном составе, правоохранители, депутаты с семьями, ожидаем участия Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народные депутаты "Слуги народа" поедут в Трускавец за собственные средства.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, некоторые депутаты будут с семьями.

"Это нормальная история. Это же выходные. Рабочий день будет только пятница. Мы начнем вечером, а продолжим в субботу-воскресенье (речь идет о 1-3 октября. – Ред.)", - отметил первый замглавы фракции "СН".

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Корниенко рассказал, что совещание в Трускавце будет посвящено стратегическим вопросам – будут подведены итоги, что удалось сделать за время пребывания при власти, а также будут спланированы дальнейшие действия.

Политик проинформировал, что сейчас определяют место проведения совещания в Трускавце – какой из отелей подойдет для такого мероприятия.

"Есть хайп написать, что депутаты опять в Трускавце. Но у нас не так много туристических мощностей", - подчеркнул Корниенко и добавил, что в Киеве нет возможности в кратчайшие сроки разместить около 300 человек.

Первый заместитель главы фракции "СН" надеется, что президент будет присутствовать на мероприятии. По его словам, должны приехать представители Офиса Президента, отвечающие за определенные направления, Кабмин в полном составе, а также силовики. Говоря о том, будет ли присутствовать на мероприятии спикер ВР Дмитрий Разумков, нардеп объяснил, что все будет зависеть от "его медицинских показателей". Отвечая на вопрос, пригласили ли Разумкова, глава партии "СН" отметил, что официально еще никого не приглашали.

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Говоря о мерах безопасности в связи с COVID-19 депутат сказал, что на входе всем присутствующим, у кого нет вакцинации, будет сделан тест.
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Топ комментарии
+12
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22.09.2021 11:39
+11
Скільки за це чергове збіговсько заплатять платники податків?
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22.09.2021 11:41
+9
"Депутаты с семьями"? Оригинальный шабаш А карусели для детей будуть?
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22.09.2021 11:42
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А корабельные сосны будут?
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22.09.2021 11:38 Ответить
НЕПРЕМЕННО! Как же без них? Без них никак нельзя.
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22.09.2021 11:39 Ответить
ой смотрите главное Нафтосю не напейтесь а то как посыпятся от вас камушки не успеют и на стол покласть чтобы распаханать...
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22.09.2021 12:26 Ответить
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22.09.2021 11:39 Ответить
Під виглядом сімей депутатів. 😊 Цікаво, якщо та пиятика буде тривати декілька днів і Кабмін буде у повному складі, як і правоохоронці, то що буде з країною? Хоча про що це я. За такої влади країна просто відпочине!
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22.09.2021 11:52 Ответить
ще візьмуть Корд і два батальони нацгвардії. Буде похлеще ніж в Умані серед "агресивних хасидів"-
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22.09.2021 13:49 Ответить
Оце буде відпочинок: з шашликами, корабельними соснами і концертом для піаніно з оркестром. Соліст.....
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22.09.2021 12:21 Ответить
Будут учиться писать латиницей.
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22.09.2021 11:38 Ответить
а семьи тоже будут на совещании?

за чей счет шабаш?
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22.09.2021 11:38 Ответить
А что будут делать "силовики" на партийном мероприятии ???!!! У нас уже партийные "силовики"???
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22.09.2021 12:15 Ответить
За наші з вами налоги.
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22.09.2021 12:28 Ответить
Бонбы уже заложили? А то такие снайперы косоглазые...
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22.09.2021 11:39 Ответить
Тут треба цілі літаки, які будуть бамбіть.
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22.09.2021 12:23 Ответить
Короче будет пикничок на 1000-1500 рыл, и все за счет бюджета.
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22.09.2021 11:40 Ответить
нормально. мудрый нарит необеднеет
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22.09.2021 11:42 Ответить
Сделаем себя вместе третий раз!
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22.09.2021 11:46 Ответить
Но у нас не так много туристических мощностей", - подчеркнул Корниенко и добавил, что в Киеве нет возможности в кратчайшие сроки разместить около 300 человек.

Во всем Киеве нет такого места? Проведите в Раде свой шабаш после окончания рабочего дня.
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22.09.2021 11:40 Ответить
Нехер Раду превращать в притон и отхожее место.
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22.09.2021 11:47 Ответить
Уже третий год как это случилось.
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22.09.2021 11:48 Ответить
Скільки за це чергове збіговсько заплатять платники податків?
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22.09.2021 11:41 Ответить
Это в воюющей стране! А если теракт, то кто останется?
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22.09.2021 11:42 Ответить
Дай то боже.
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22.09.2021 11:45 Ответить
От да, чомусь Гадя згадалася...
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22.09.2021 11:48 Ответить
Мабуть знала хто прийде під купол
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22.09.2021 12:29 Ответить
"Депутаты с семьями"? Оригинальный шабаш А карусели для детей будуть?
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22.09.2021 11:42 Ответить
Збір чертів!!! А за чий рахунок цих дебілів збирають???
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22.09.2021 11:42 Ответить
тут не за чий рахунок, а чому там буде президент, кабмін, генпрокурор, сбу!? вони що партії сн підзвітні, чи партія буде їм роказувать що робить,,,,
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22.09.2021 14:14 Ответить
А як же, ці всі неподобства зі слуг д"явола!!!!!!!!!!
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22.09.2021 14:21 Ответить
Вся ******* собирается.
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22.09.2021 11:43 Ответить
А чего они с таким нетерпением шмарклю ждут?Будет играть на пианине?
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22.09.2021 11:46 Ответить
органы самоуправления Трускавца должны всех проверить на наличие прививки ,согласно европейских стандартов,в случае отсутсвия таковой,вакцинировать индийским непризнаным шмурдяком и отправлять домой Трускавец был избран местом сбора по идеологическим соображениям.")- онлайн "зеленый" в руки ,как и школам школьникам и учителям (помнить прошлое зимнее катание президента,спустя неделю через которое в "красную зону" попала целая область
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22.09.2021 11:47 Ответить
Гетьманович с мамой миллионершей тоже будет?
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22.09.2021 11:47 Ответить
Мабуть все ЗЄшобло поїде в Трускавець "вилизаними" поїздами Укрзалізниці, нє?
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22.09.2021 11:48 Ответить
Надеюсь, квартал95 будет в полном составе.
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22.09.2021 11:48 Ответить
шефира не забудьте пригласить) думаю что после сегодняшнего *типа* нападения на шефира клован в каске и в бронике даже в туалет будет ходить а не то что в компании 1500 клоунов светиться...
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22.09.2021 11:49 Ответить
та Єрмак навіть на прийомі в папи Римського в Броніку був
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22.09.2021 13:52 Ответить
Вся здота в одному місці збирається...
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22.09.2021 11:49 Ответить
депутаты будут с семьями.!!!!!!!!

а у налогоплательщиков не спросили об этих "расходах" ???

Хам считал бюджет общаком, эти видать тоже.
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22.09.2021 11:54 Ответить
То есть за наши с вами деньги.
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22.09.2021 11:57 Ответить
быдлота устраивает корпоративчик
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22.09.2021 12:03 Ответить
поедут за свой счет? возможно, а жилье, еда и тд? за счет бюджета
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22.09.2021 12:04 Ответить
Тусуються ссуки з сім'ям своїм за наш рахунок, падли...
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22.09.2021 12:26 Ответить
Навіть якщо поїдуть своїм коштом то це не знімає витрати з бюджету Оренда, силовики , проїзд, харчування і тд..Це все бюджетні кошти . І взагалі, як на мою думку, повинен бути громадський контроль за витратами президента, ВР, кабміну. А то для них бюджет як своя власна кишеня Всім можут зменшити бюджетне фінансування ..лише собі постійно збільшують..
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22.09.2021 12:34 Ответить
Есть серьезное основание полагать, что после этой бандитской сходки нагадят нам по полной.
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22.09.2021 12:38 Ответить
А причем тут Кабмин и силовики? Или они тоже записались по зову сердца в СН?
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22.09.2021 12:44 Ответить
В программе стриптиз, эротический массаж, обмен опытом (женами)...
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22.09.2021 12:54 Ответить
Как в стране дураков !!!

Корпоративчик, за счёт налогоплательщиков но не за свой счёт !!! Не надо...
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22.09.2021 13:03 Ответить
"Так це було вже ".

Трускавець, якось мілкувато. Чиновнички прокатались до Японії..., нормально. Чому не зібрать все зелене кодло, їх сімьї, шлюх, з пельменями на обличчах, та в Дубай. Результат буде ще білшь "маштабний" ніж після Трускавця. Бюджет держави великий. Стадо буде аплодувати.
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22.09.2021 13:32 Ответить
серед екзотики будуть гонки на автомобілях по нічному Трускавцю на вибування на приз Трухіна.

Ще ніколи Трускавець, з моменту свого заснування, не бачив і незнав такої кількості "титулованих" прохіндеїв.
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22.09.2021 13:55 Ответить
"Слуги Каннабиса" затевают какую-то очередную гадость.
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22.09.2021 15:29 Ответить
Триста рыл пристроить под Киевом поесть,попить разве это проблема ?
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22.09.2021 17:09 Ответить
а семьи тоже поедут за деньги 73% - плебса?
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22.09.2021 18:05 Ответить
"...будут подведены итоги, что удалось сделать за время пребывания при власти, а также будут спланированы дальнейшие действия..."

А будут подведены итоги сколько украли?
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22.09.2021 18:31 Ответить
 
 