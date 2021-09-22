Все школы во Львове будут работать, но с соблюдением норм карантина, - Садовый

Школы Львова будут работать, но при условии выполнения карантинных норм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Приняли соломоново решение: все школы во Львове будут работать, но учителя должны показать сертификат вакцинации, или справку о том, что они переболели на протяжении последних полгода или негативный ПЦР-тест", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, нельзя разбалансировать образовательный процесс, тем более, что никто не знает, как ситуация сложится в ближайшие месяцы.

"Мы всегда можем перейти на онлайн-обучение. Дистанционное образование не дает эффекта, поэтому пока используем каждый день очного обучения, соблюдая все нормы безопасности", - подчеркнул Садовый.

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