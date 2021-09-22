Обстрел автомобиля Шефира связываем с борьбой Зеленского с олигархами, - советник главы ОП
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Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - говорится в сообщении.
Подоляк назвал обстрел автомобиля Шефира "открытым, намеренным и крайне жестким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".
"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы - прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения. ... Безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти", - подчеркнул советник главы ОП.
Напомним, 22 августа стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.
В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.
Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.
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П.С. Щас поступит команда раздать всем зелёным памперсы...
Закінчив Криворізький гірничорудний інститут, Писав разом з братом Борисом Шефіром для команд КВН: «Мінськ», «Махачкалинские бродяги», «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит» (Чемпіон СНД), «95-й квартал», «Збірна ХХ століття», «Збірна ХХI століття».
Режисер, продюсер, сценарист, грав в командах «Криворізька шпана» і «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит»[4].
21 травня 2019 року був призначений першим помічником 6-го президента України Володимира Зеленського
Видатний діяч і політик.
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.
Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.
Стреляли со стороны водителя, в нижнюю часть машины. Это предупреждение. Убивать Шефира не собирались
Клоун с большой буквы!
Чекаємо нових
висерівперлів від цього "спеціаліста".