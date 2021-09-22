Обстрел автомобиля Шефира связываем с борьбой Зеленского с олигархами, - советник главы ОП

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - говорится в сообщении.

Подоляк назвал обстрел автомобиля Шефира "открытым, намеренным и крайне жестким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы - прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения. ... Безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, 22 августа стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.

В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.

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