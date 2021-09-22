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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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Обстрел автомобиля Шефира связываем с борьбой Зеленского с олигархами, - советник главы ОП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обстрел автомобиля Шефира связываем с борьбой Зеленского с олигархами, - советник главы ОП

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - говорится в сообщении.

Подоляк назвал обстрел автомобиля Шефира "открытым, намеренным и крайне жестким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детинизация, деолигархизация и проведение судебной реформы - прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения. ... Безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, 22 августа стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.

В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.

Также читайте: В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Странно, зеля борется, а покусились на авто кефира
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22.09.2021 11:49
+26
Кто такой этот шифер что бы его мочить,чисто показуха,если не арестуют ахметку и чука - значит просто зеленые отпиарились.
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22.09.2021 11:53
+22
Тут и к бабке не ходи, понятно что это постанова ради важности Закона ЗЕскотов о деолигархизации. Черепицу и его водилу использовали в темную
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22.09.2021 11:52
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Странно, зеля борется, а покусились на авто кефира
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22.09.2021 11:49 Ответить
Там еще Визир у них есть, как в мультике про Алладина
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22.09.2021 11:56 Ответить
А обезьянка Абу даже не спрашиваю кто ))))
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22.09.2021 11:58 Ответить
вот для того и инценировали покушение.. создать для пипла видосик "вовОчко старается но ему мешают№
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22.09.2021 12:49 Ответить
хутін перед виборами теж не свої будинки підривав )))
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22.09.2021 13:46 Ответить
Точно. А не передел сфер влияния, перераспределения потоков.
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22.09.2021 11:50 Ответить
на одном потоке навоз на втором гумус найди отличия...
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22.09.2021 12:27 Ответить
шоу. сценарий сериала часть №...
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22.09.2021 11:50 Ответить
По версии Подоляка, за этим стоит (инфа - 146%), конечно же..... Порошенко!

П.С. Щас поступит команда раздать всем зелёным памперсы...
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22.09.2021 11:52 Ответить
Тут и к бабке не ходи, понятно что это постанова ради важности Закона ЗЕскотов о деолигархизации. Черепицу и его водилу использовали в темную
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22.09.2021 11:52 Ответить
Так пострадал ведь только водитель, шифер целый
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22.09.2021 13:56 Ответить
вот теперь все становится понятно.
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22.09.2021 11:53 Ответить
Рукожопы, что с них взять) Сами себя спалили)))
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22.09.2021 15:23 Ответить
Чушь, да кому он нужен, да и если бы хотели убить серьезные люди то наняли нормального киллера а не давали очередь из кустов и тикать.
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22.09.2021 11:53 Ответить
Кто такой этот шифер что бы его мочить,чисто показуха,если не арестуют ахметку и чука - значит просто зеленые отпиарились.
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22.09.2021 11:53 Ответить
борцуны...
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22.09.2021 11:54 Ответить
Три рази "ха".
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22.09.2021 11:55 Ответить
ооо... главную фигуру в борьбе с олигархани нашли )))) сериалов пересмотрели идиоты???
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22.09.2021 11:55 Ответить
Не, они их снимали))) А теперь уверены, что так и в жизни)))
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22.09.2021 15:25 Ответить
Я не очень удивлюсь, что через пару дней появится видосик этого "расстрела" )))
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22.09.2021 15:30 Ответить
Цирк на дроті.
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22.09.2021 11:56 Ответить
Ссанина в глаза зе - электорату.
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22.09.2021 11:57 Ответить
Народився 25 травня 1964 у м. Кривому Розі. Мати - Маргарита Борисівна Шефір (нар. 23 лютого 1937), батько - Нахман Мейлахович Шефір, винахідник .[3]

Закінчив Криворізький гірничорудний інститут, Писав разом з братом Борисом Шефіром для команд КВН: «Мінськ», «Махачкалинские бродяги», «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит» (Чемпіон СНД), «95-й квартал», «Збірна ХХ століття», «Збірна ХХI століття».

Режисер, продюсер, сценарист, грав в командах «Криворізька шпана» і «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит»[4].

21 травня 2019 року був призначений першим помічником 6-го президента України Володимира Зеленського

Видатний діяч і політик.
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22.09.2021 11:59 Ответить
Про видатного діяча і політика смешно. Хорошо шо найвеличніший уже есть, а этот выдающийся да и только. И не святой, подвижник, но не святой...
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22.09.2021 12:21 Ответить
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22.09.2021 15:36 Ответить
****, та Партія регіонів складалась з реальних професіоналів порівняно з цим театральним лайном...
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22.09.2021 14:32 Ответить
грав в команді «Криворізька шпана» й так шпаною й залишився...
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22.09.2021 15:12 Ответить
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22.09.2021 15:35 Ответить
Как-же достали эти популисты и вруны. Расследование ещё не провели, но уже сделали заключение. А может просто наворовались и попали под горячую руку?
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22.09.2021 12:08 Ответить
Чи влаштували шоу.
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22.09.2021 12:19 Ответить
тобто зеленський вирішив відстрілювати олігархів і розпочав з шефіра?
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22.09.2021 12:12 Ответить
Та ти шо? А шифер не підпалає під антиолігархічний закон? Нє?
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22.09.2021 12:18 Ответить
Дайте вгадаю, нападників було двоє? Один схожий на Лероса, а інший, на Порошенко?
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22.09.2021 12:20 Ответить
К Бенядиктовой не ходи...
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22.09.2021 12:22 Ответить
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22.09.2021 12:40 Ответить
До цього ще могли бути причетні Зорян зі Шкіряком. Вони були навідниками.
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22.09.2021 12:43 Ответить
Нашли "визитку Яроша" или "визитку Порошенка"? 😊
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22.09.2021 12:22 Ответить
Які ще "постановки" творчого колективу "Кварталу" чекають нас?
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22.09.2021 12:34 Ответить
Так. Блохєри і боти вже відпрацьовують.

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22.09.2021 12:31 Ответить
Дно))
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22.09.2021 14:30 Ответить
Они нас за идиотов держат?
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22.09.2021 12:36 Ответить
Да. 73% подтвердят.
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22.09.2021 12:41 Ответить
Подляку испортить иформ пространство фейком - как два пальца ...ть.
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22.09.2021 12:51 Ответить
Очередная постановка от 95 квартала. Рейтинги падают...
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22.09.2021 12:54 Ответить
походу по делу вагнергейта свидетелем пойти может,какие законы об аллигархах,не смешите людей
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22.09.2021 12:57 Ответить
Які там олігархи, що там вон звязують. Там просто бабло. Кормова база стрімко звужується.
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22.09.2021 13:09 Ответить
"Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны, вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны. " https://timeze2019.blogspot.com/
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22.09.2021 13:22 Ответить
Ві есть обслуга єтих олигархо кинули кого то Вас предупредил
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22.09.2021 13:40 Ответить
Слід Порошенка вже знайшли?
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22.09.2021 13:44 Ответить
хахахахаах
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22.09.2021 15:33 Ответить
Хоч би в Порошенка було тверде алібі!
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22.09.2021 13:44 Ответить





Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.
Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.
Стреляли со стороны водителя, в нижнюю часть машины. Это предупреждение. Убивать Шефира не собирались
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22.09.2021 13:47 Ответить
Як сказав би великий Станіславський, дивлячись на кошерний спектакль театру, імені Бені Коломойського, НЕ ВІРЮ !!!
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22.09.2021 13:48 Ответить
Чого ви всі прицепилися, що стріляли по Шефіру? Стріляли по водію і його машині. Можливо він комусь заборгував, чи приставав до якоїсь дівчини, чи можливо посцяв у підїзді багатоповерхівки, чи когось "підразав" на трасі? З боку, де сидів Фефір на однієї дірочки.
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22.09.2021 14:01 Ответить
73% розумових інвалідів повірять в таке)))
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22.09.2021 14:29 Ответить
Просто ржака. Борьба с олигархами!

Клоун с большой буквы!
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22.09.2021 14:35 Ответить
Подоляку якось треба "інтелектуально" зв'язати Шефіра із "політикою щодо зниження впливу олігархів на суспільні процеси".

Чекаємо нових висерів перлів від цього "спеціаліста".
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22.09.2021 14:46 Ответить
А він бореться з олігархами?
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22.09.2021 14:47 Ответить
Обстрел автомобиля Шефира связываем с готовящимися новыми наездами на добровольцев и волонтёров...
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22.09.2021 15:10 Ответить
Где еще в мире так живут сценаристы. У нашего даже личный шофер есть (жаль водителя). А по большому счету, не нужно чужие сценарии воровать
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22.09.2021 15:24 Ответить
"Обстрел автомобиля Шефира связываем с борьбой Зеленского с олигархами" - я від реготу зі стульця впав)))))хахаххахахахаа
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22.09.2021 15:30 Ответить
не забываем про вангергейт!!!!!
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22.09.2021 18:06 Ответить
верная заява.
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22.09.2021 21:14 Ответить
 
 