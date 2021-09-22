Шефир в безопасном месте, жив-здоров, но в шоковом состоянии. Уверен, что стреляли в него. У водителя три огнестрельных ранения, - Арахамия. ВИДЕО
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Глава фракции "СН" Давид Арахамия имел двухминутный разговор с Сергеем Шефиром после того, как его машину обстреляли.
Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео PavlovskyNews
"Все нормально, жив-здоров", - рассказал Арахамия.
По словам главы фракции "СН", ему не известно, поступали ли Сергею Шефиру угрозы.
Отвечая на вопрос, знает ли президент Владимир Зеленский о случившемся, нарадеп подчеркнул :Там, (в Америке. - Ред.) глубокая ночь. Мы все написали сообщение, как только проснется - сразу об этом узнает".
Депутат проинформировал, что по данному инциденту уже открыто уголовное производство.
Арахамия отметил, что инцидент случился, когда Шефир ехал на работу.
"В 50% случаев он сам ездит за рулем, а в 50 - с водителем....На него было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия, на сколько мне известно, водитель получил три огнестрельных ранения, госпитализирован. Сам Сергей Нахимович целый, полиция мгновенно отреагировала, его пересадили в служебный экипаж и отвезли в безопасное место. По состоянию на сейчас проводится спецоперация по перехвату", - добавил он.
Арахамия заявил, что Шефир находится в шоковом состоянии и предполагает, что стреляли по нему, а попали в водителя.
"Мое личное мнение, учитывая, что он часто ездит сам, могли через стекло не увидеть и перепутать его с водителем", - подытожил политик.
Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель
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Прийшла сусідка до молодої матусі подивилась на немовля та й каже:
- О, то твоє мале точно депутатом буде
- Чому? Звідки знаєш?
- А ти подивись, воно обісралось по самі вуха, але як голівку гордо тримає!
Хто стріляв? "Розвідник" Люся Арестович?
❓Характер пулевых отверстий на капоте и их отсутствие на лобовом стекле несколько странный. Непонятно, как в таком случае мог получить ранения водитель.
попали куда угодно, но НЕ в заднее сиденье где сидел шефир..
видать у кернеса учились инсценировать покушения))
очень уж осторожничали чтобы не задеть его))
Виноват будет догадайтесь кто
я представляю как охереет зелебобик когда утром ему придет 240+ смс
Не переживайте
Пусть поживет на минималку и каждый день походит в супермаркет в котором ежедневно подымаются цены. Шок сразу продет и настанет спокойствие на душе.
Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М. ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.
Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
Любой бандюк из 90-х подтвердит.
оружие пристреливали... на шефира посмотреть?
хлопці зрозуміли: "Стріляйте в шофера"
Цирк зеленых ублюдков продолжается, только страну жалко.
В третьих уже и виновных нашли-Дугарь и Антоненко, - рассказал Арахамия.