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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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ранение (3240) стрельба (3159) Арахамия (956) Шефир_Сергей (117)

Шефир в безопасном месте, жив-здоров, но в шоковом состоянии. Уверен, что стреляли в него. У водителя три огнестрельных ранения, - Арахамия. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Глава фракции "СН" Давид Арахамия имел двухминутный разговор с Сергеем Шефиром после того, как его машину обстреляли.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео PavlovskyNews

"Все нормально, жив-здоров", - рассказал Арахамия. 

По словам главы фракции "СН", ему не известно, поступали ли Сергею Шефиру угрозы.

Отвечая на вопрос, знает ли президент Владимир Зеленский о случившемся, нарадеп подчеркнул :Там, (в Америке. - Ред.) глубокая ночь. Мы все написали сообщение, как только проснется - сразу об этом узнает".

Депутат проинформировал, что по данному инциденту уже открыто уголовное производство.

Арахамия отметил, что инцидент случился, когда Шефир ехал на работу.

"В 50% случаев он сам ездит за рулем, а в 50 - с водителем....На него было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия, на сколько мне известно, водитель получил три огнестрельных ранения, госпитализирован. Сам Сергей Нахимович целый, полиция мгновенно отреагировала, его пересадили в служебный экипаж и отвезли в безопасное место. По состоянию на сейчас проводится спецоперация по перехвату", - добавил он.

Читайте также: Полиция про обстрел машины Шефира: В автомобиль попало более 10 пуль, объявлена спецоперация "Сирена". ФОТОрепортаж

Арахамия заявил, что Шефир находится в шоковом состоянии и предполагает, что стреляли по нему, а попали в водителя.

"Мое личное мнение, учитывая, что он часто ездит сам, могли через стекло не увидеть и перепутать его с водителем", - подытожил политик. 

Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+35
Навіть не знаю на яких ідіотів розрахована ця вистава.
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22.09.2021 11:53
+30
Так хотіли влучити в шефіра, що кулі дістались тільки водію ....

Хто стріляв? "Розвідник" Люся Арестович?
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22.09.2021 11:50
+30
Хватит уже этот цирк разыгрывать, зеленое шапито сплошное. 10 дырок в машине, только водитель пострадал. 2 кг тротила и делов-то.
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22.09.2021 11:51
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Уверен, что стреляли в него, а вдруг стреляли в водителя?
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22.09.2021 11:50 Ответить
Стреляли Красновы-Беловы.....явно москали!
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22.09.2021 12:04 Ответить
Стріляв кілер найнятий коломойським і стріляв щоб налякати або поранити але не вбити. Якби хотіли вбити то вбили б. Тільки коломойський може наважитись на такий зухвалий злочин. Це відповідь коломойського на закон про олігархів.
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22.09.2021 12:10 Ответить
Коломойский и придумал этот закон
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22.09.2021 12:32 Ответить
Коломойський від цього закону постраждає в першу чергу, бо закон обмежує вплив Коломойського на владу, а Коломойський хоче отримати максимум від свого наближеного до влади статусу.
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22.09.2021 14:12 Ответить
А ну ка расскажи как пострадает?
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22.09.2021 14:57 Ответить
Не отримає тої вигоди яку запланував. Не зможе впливати на телеканали, на ЗМІ, на владу, на чиновників, на суддів.
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22.09.2021 15:00 Ответить
Бред
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22.09.2021 15:10 Ответить
Сам веришь в то что написал?
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22.09.2021 14:57 Ответить
Вірю в те що Коломойський завжди відстоював свої інтереси дуже активно і агресивно, це один з найбільш агресивних олігархів України і тому він виграв у всіх інших і саме він найбільша небезпека для Зеленського!
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22.09.2021 15:01 Ответить
Рука Коломойского по локоть в заднице сопли зелёной. Говорю же очнись, глаза раскрой и мозг включи
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22.09.2021 15:09 Ответить
от якби тебе найняв, ти б не промахнувся. закон кажеш про аліхархів, ну не посміховисько?
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22.09.2021 14:10 Ответить
пойдет срачь к вечеру ХОЛОКОСТ КСЕНОФОБИЯ ЕРЕЙСКИЕ РАССТРЕЛЫ В УКРАИНЕ вэй вэй а вы СУКИ НЕ ВОРУЙТЕ МИЛЛИАРДАМИ И не занимайтесь политическим ОНАНИЗМОМ...
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22.09.2021 12:31 Ответить
ЧОМУ НЕ МАЄ ТАКОЇ АДЕКВАТННОЇ РЕАКЦЦІЇ НА ОБСТРІЛИ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ НА ДОНБАСІ НЕ ПРАЮЄ ПЛАН ПЕРЕХВАТ ТИХ ХТО ОБСТРІЛЮЄ УКРАЇНУ А ТІЛЬКИ ШЕФІРА В РАЗІ ВБИВСТВ ЛЮДЕЙ ВЛАДА ПОВИНА РЕАГУВАТИ ЗАВЖДИ А НЕ ПО МОРДАХ.
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22.09.2021 13:00 Ответить
є план, потрібно Шефіра та ще пару депутатів відправити на передому, тоді і розслідування і план перехват і адекватна відповідь буде.
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22.09.2021 14:01 Ответить
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22.09.2021 12:10 Ответить
Він шо всрався?
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22.09.2021 12:28 Ответить
Для них це справа звична.

Прийшла сусідка до молодої матусі подивилась на немовля та й каже:

- О, то твоє мале точно депутатом буде

- Чому? Звідки знаєш?

- А ти подивись, воно обісралось по самі вуха, але як голівку гордо тримає!
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22.09.2021 18:18 Ответить
Это только начало !
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22.09.2021 11:50 Ответить
искреннее хочется верить!!!!!
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22.09.2021 12:56 Ответить
Так хотіли влучити в шефіра, що кулі дістались тільки водію ....

Хто стріляв? "Розвідник" Люся Арестович?
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22.09.2021 11:50 Ответить
Стрелял Тимур Бекмансуров

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22.09.2021 11:51 Ответить
Ні, той по-вправніше і поточніше. Цікаво, а цей жид довго памперси міняти буде, чи скоро на пресуху вийде?
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22.09.2021 13:28 Ответить
BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)
❓Характер пулевых отверстий на капоте и их отсутствие на лобовом стекле несколько странный. Непонятно, как в таком случае мог получить ранения водитель.
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22.09.2021 12:15 Ответить
запрросто, автомобіль же не броньований
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22.09.2021 14:11 Ответить
какая поразительная "кучность"

попали куда угодно, но НЕ в заднее сиденье где сидел шефир..

видать у кернеса учились инсценировать покушения))
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22.09.2021 12:45 Ответить
Хватит уже этот цирк разыгрывать, зеленое шапито сплошное. 10 дырок в машине, только водитель пострадал. 2 кг тротила и делов-то.
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22.09.2021 11:51 Ответить
причем все дырки вокруг да около заднего сиденья с шефиром..

очень уж осторожничали чтобы не задеть его))
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22.09.2021 12:47 Ответить
Скоро пойдёт цепная реакция, и усё!
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22.09.2021 11:52 Ответить
в борисе чалится?)
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22.09.2021 11:53 Ответить
Ну знамо дело, у своих
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22.09.2021 12:32 Ответить
Ну коли там вже візитівку Пороха знайдуть і обгортку Шаленої бджілки як доказ?
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22.09.2021 11:53 Ответить
Навіть не знаю на яких ідіотів розрахована ця вистава.
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22.09.2021 11:53 Ответить
на ошметки от 73% (кое-кто уже отнекивается))))
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22.09.2021 11:57 Ответить
Кілька місяців тому, найупертіший шанувальник зелі, якого я знаю особисто, подзвонив мені і сказав "бил нє прав, еті варують как нікто до ніх".
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22.09.2021 12:03 Ответить
мой сосед (одноклассник между прочим) таж фигня ))) сначала не разговаривал, потом во всем обвинял меня ))) теперь кается, жалеет шо я только спорил с ним а не дал в морду, чтоб вышел из-под гипноза))
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22.09.2021 12:11 Ответить
Такі люди, як правило, невиліковні і невдоволені обраною їми владою лише тому, що не отримали обіцяної "шари". Вони проголосують навіть за Киву, якщо той пообіцяє їм "дабавіть".
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22.09.2021 12:16 Ответить
ОП вирішив допомогти Безуглій затерти тему "вагнерівців"і провальної роботи ВСК - просто перемкнули всю увагу ЗМІ на це шапіто з обстрілом!
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22.09.2021 14:01 Ответить
допомагаючи бєзухой вони допомогають і собі.... бо там вина бєзухой у тім що вона курка тупа і закококує процес, а їхня вина незрівняно вища, кримінальна і...потворно зрадницька!
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22.09.2021 14:06 Ответить
На идиотов 73%-ных. Сейчас пойдут письма от доярок и ткачих с сочуствиями и возмущениями.

Виноват будет догадайтесь кто
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22.09.2021 12:34 Ответить
И снова цирк....Отвлекают от предательства зе,как умеют..
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22.09.2021 11:53 Ответить
"Мы все написали сообщение, как только проснется - сразу об этом узнает"

я представляю как охереет зелебобик когда утром ему придет 240+ смс
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22.09.2021 11:54 Ответить
т.е. преЗЕ на ночь отключает телефон??? а вдруг ЧП, война, наводнение, раша сдалась)))) ...а оно спит в пижамке с мягкой игрушкой?
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22.09.2021 11:58 Ответить
Когда Зечмо узнает о покушении, то будет какать в туалете весь полет до Киева.
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22.09.2021 12:08 Ответить
Та может он знал все заранее. Вместе с Шефиром сценарий писали

Не переживайте
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22.09.2021 12:37 Ответить
Зеле надо сидеть в Вашингтоне....
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22.09.2021 11:55 Ответить
правильно.. схорониться ему надо))))
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22.09.2021 11:59 Ответить
Бункер )(уйлом занятый, на "лыжи" - и в Оман.
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22.09.2021 12:20 Ответить
на зовсім
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22.09.2021 13:47 Ответить
у водителя три огнестрельных ранения,что есть доказанным фактом,что стреляли в него ,а не фантазии "зе-шерлокхимии " о том,что стреляли в кого-то другого.Само заявление ,наводит на режисеров постановки
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22.09.2021 11:55 Ответить
поясни
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22.09.2021 13:48 Ответить
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22.09.2021 11:56 Ответить
Бедняжка. В шоковом состоянии.

Пусть поживет на минималку и каждый день походит в супермаркет в котором ежедневно подымаются цены. Шок сразу продет и настанет спокойствие на душе.
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22.09.2021 11:56 Ответить
ШЕФИР ОТКАЗАЛСЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ.

Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М. ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.

Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
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22.09.2021 12:38 Ответить
Если воровать вагонными нормами то нужно приготовиться и к "шоку".

Любой бандюк из 90-х подтвердит.
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22.09.2021 11:57 Ответить
Боширов и Петров приехали....
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22.09.2021 11:58 Ответить
оружие пристреливали... на шефира посмотреть?
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22.09.2021 12:00 Ответить
Яка випадковість, Зе в ООН, а тут стріляють в борцунів з олігархатом. А, загалом, дивують оперативні заяви у ЗМІ і поліції, і ОП, і однопартійців. Дааа, це не аварія з Трухіним.
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22.09.2021 12:00 Ответить
Так завтра налоговые законы надо принимать и лягархи, яснапанятна. Опять же еще можно шаленубджиоку приплесть- одним выстрелом кучу гешефта!!!
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22.09.2021 12:00 Ответить
Коригування вогнем по Шніферу велось з "Шаленої бджілки"-безрілотника,випущеного Порохом на фабриці 'Рошен".Шмаркля,мабуть і в США памперси обгидив.
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22.09.2021 13:30 Ответить
В воскресенье купил ведро картошки по 9 гривен за кило....сегодня у того же продавца уже 12 гривен....Весело живем...
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22.09.2021 12:01 Ответить
Відро - 9 гривень, не за кілограм? Навіщо тоді її вирощувати.
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22.09.2021 12:05 Ответить
Не будет в Украине ничего хорошего, пока не появятся украинские Ли Харви Освальды и не отстреляют зажравшуюся так называемую "ылиту". Впрочем можно и на столбы, на колы, однако отстрел эффективнее в плане затрат времени на единицу погани.
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22.09.2021 12:02 Ответить
Стріляли у Шефіра, а влучили тричі у водія? Може це сам Шефір криворукий пуляв?
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22.09.2021 12:03 Ответить
73 % мудрий нарід обирав Кучмистов
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22.09.2021 12:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b9BL1zY2Hcg
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22.09.2021 12:09 Ответить
як казав класик, "якщо б хотіли вбити, то б не помилися"..
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22.09.2021 12:13 Ответить
Где мультики с камер видеонаблюдения?
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22.09.2021 12:14 Ответить
Цирк на дроті для 73%
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22.09.2021 12:16 Ответить
замовник сказав: "Стріляйте в Шефіра"
хлопці зрозуміли: "Стріляйте в шофера"
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22.09.2021 12:17 Ответить
Обосгаться можно, как весело и интегесно!
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22.09.2021 12:22 Ответить
Кгиша едет не спеша, тихо шефиром шурша!
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22.09.2021 12:24 Ответить
Если бы убили, тогда поверю.
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22.09.2021 12:37 Ответить
Перепутал? Килер из ПТУ ? Или из сн ?
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22.09.2021 12:53 Ответить
Цирк для лохов
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22.09.2021 12:56 Ответить
Могли бы для правдоподобности водилу грохнуть ,
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22.09.2021 12:57 Ответить
а им что водителя жалко?
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22.09.2021 13:29 Ответить
Одна брехня та показуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2021 13:19 Ответить
Це як та неспражня зустріч з американськими інвесторами вчора зечма???
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22.09.2021 13:21 Ответить
Косому покусителю дать подзатыльник за косячесть и криворукость, а вообще жаль что не закабанили жыдоперого. Уже достал этот жыдовский геноцид.
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22.09.2021 13:31 Ответить
Чого ще чекати від кварталівців?)))))))))))))))))
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22.09.2021 13:38 Ответить
У водителя три огнестрела, но стреляли в него. Осмотрите его памперс внимательно, если там кровь коричневого цвета, то он тяжело ранен.
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22.09.2021 13:58 Ответить
Если стреляли в Шефира - почему тогда попали только в шофера и по авто, а Шефиру не досталось даже одной пули?

Цирк зеленых ублюдков продолжается, только страну жалко.
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22.09.2021 14:10 Ответить
Відволікають від справи вагнерівців, як кацапи від виборів, але там у Пермі діло було. клоЗЕт і Ко вчаться у мацковського вови.
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22.09.2021 14:34 Ответить
"Все нормально, жив-здоров" Во первых его в машине не было.Во вторых стельба была фейковой.

В третьих уже и виновных нашли-Дугарь и Антоненко, - рассказал Арахамия.
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22.09.2021 15:38 Ответить
 
 