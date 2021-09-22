Шефир в безопасном месте, жив-здоров, но в шоковом состоянии. Уверен, что стреляли в него. У водителя три огнестрельных ранения, - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "СН" Давид Арахамия имел двухминутный разговор с Сергеем Шефиром после того, как его машину обстреляли.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Все нормально, жив-здоров", - рассказал Арахамия.

По словам главы фракции "СН", ему не известно, поступали ли Сергею Шефиру угрозы.

Отвечая на вопрос, знает ли президент Владимир Зеленский о случившемся, нарадеп подчеркнул :Там, (в Америке. - Ред.) глубокая ночь. Мы все написали сообщение, как только проснется - сразу об этом узнает".

Депутат проинформировал, что по данному инциденту уже открыто уголовное производство.

Арахамия отметил, что инцидент случился, когда Шефир ехал на работу.

"В 50% случаев он сам ездит за рулем, а в 50 - с водителем....На него было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия, на сколько мне известно, водитель получил три огнестрельных ранения, госпитализирован. Сам Сергей Нахимович целый, полиция мгновенно отреагировала, его пересадили в служебный экипаж и отвезли в безопасное место. По состоянию на сейчас проводится спецоперация по перехвату", - добавил он.

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Арахамия заявил, что Шефир находится в шоковом состоянии и предполагает, что стреляли по нему, а попали в водителя.

"Мое личное мнение, учитывая, что он часто ездит сам, могли через стекло не увидеть и перепутать его с водителем", - подытожил политик.

Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель