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У нас есть голоса для утверждения спецпроцедуры рассмотрения законопроекта об олигархах, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Слуга народа" хотела бы на текущей пленарной неделе начать рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о деолигархизации.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Будем смотреть, как пойдет в зале", - отметил он.
Отвечая на вопрос, есть ли голоса для спецпроцедуры рассмотрения законопроекта, Корниенко заявил: "Если есть голоса за закон, то есть и за спецпроцедуру. Если мы заходим в рассмотрение, наверное, мы ж уверены, что они есть".
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Например Билл Гейтс или Маск, они олигархи или нет? Надо ли с ними бороться?
Другое дело аферисты, мошенники и всякие бабломойские - тут надо разбираться о происхождении мильярдов. Но у власти нет желания, ума и возможностей в этом разобраться.
-Якщо замінять Разумкова малограмотним, але послушним Стефанчуком, політична орієнтація якого відсутня, а виключно крн'юктурна, то змінять шило на мило , але й "покалічать" (пограбують) Україну набагато швидшими темпами... але тоді - швидше "розбудять", нарешті, навіть тих, хто називається "терпилами"?
-Якщо сказати прямо і відвертіше, то ні Разумков, ні Стефанишин (як і вся ЗЕко-*****), Україні - геть не потрібні і шкідливі... а нині потрібне негайне, але патріотичне перезавантаження порядними професіоналами всіх гілок влади.
-Але чи дозріло до цього суспільство? Бо, як показала практика - революційне перезавантаження реальне і більш результативне - можливе після через 8-12 років після попереднього (коли на політичну арену виходить нова, більш-менш сформована, когорта борців)...
-Якщо суспільство перезавантажить владу раніше цих термінів, то наступники мало чим відрізнятимуться від попередників, якщо пізніше - то результативність, як і рівень нещадності до попередників зростає на порядок... але й зростає складність перезавантаження бо владі буде надано більше часу для зміцнення "своєї жандармерії"...
-А в діапазоні перезавантаження в (8-12) років, якість перезавантаження залежить від рівня поточної зрілості суспільства...