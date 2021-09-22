Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение граждан Украины жильем. Срок - три месяца
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада Украины 22 сентября приняла в целом проект постановления №5251 "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Гордон".
За принятие постановления проголосовали 343 нардепа. Постановление поручает Кабмину Украины в трехмесячный срок проанализировать состояние обеспечения граждан жильем, а также наличие средств, необходимых для этого.
В тексте постановления говорится, что депутаты поручили правительству собрать информацию о среднем и максимальном сроке пребывания на учете граждан и динамике продвижения жилищной очереди с 1991 года, а также статистику получения жилья за последние 10 лет.
По результатам этого анализа ожидается разработка правительственной программы обеспечения реализации права граждан на жилье.
Во время обсуждения постановления нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что в документе идет отсылка к жилищному кодексу времен СCCР.
"Мы до сих пор не декоммунизировали наше законодательство. 30 лет отпраздновали со Дня Независимости Украины, а все ссылаемся на законодательство УССР", – добавил он.
С ним согласился бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.
"Деньги надо выделять, госпрограмма должна появиться. А для того, чтобы она появилась, надо заменить старый жилищный кодекс. Кстати президент [Украины Владимир Зеленский] поручил разработать его", – отметил он.
Перед голосованием за проект постановления первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук согласился с инициативой нескольких нардепов декоммунизировать жилищный кодекс Украины.
"Я абсолютно согласен и надеюсь, что зал в едином порыве поддержит во втором чтении закон о десоветизации украинского законодательства, в котором одним из пунктов является изменение жилищного кодекса УССР, а также предоставление конкретного поручения Верховной Раде на разработку соответствующего проекта с четко зафиксированными шагами", – сказал он.
Напомним, правительство Украины в январе утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", предусматривающей удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта.
Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем доходов получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.
В Офисе Президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.
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- В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ З 1982 РОКУ
- ІНВАЛІД ЗСУ.
- НА ПЕНСІЇ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я З 2002 РОКУ
- ЗВАННЯ ПІДПОЛКОВНИК ЗСУ
- В ЧЕРЗІ НА ЖИТЛО З 1982 РОКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- В ЧЕРЗІ НА ЖИЛО В КИЇВСЬКОМУ ГАРНІЗОНІ З ГРУДНЯ 1992-го РОКУ !!!!!!!!!!
- МАВ ЗАКРІПЛЕНЕ ЗА НИМ СЛУЖБОВЕ ЖИТЛО У ВІЙСЬКОВОМУ МІСТЕЧКУ . АЛЕ І ТОГО ПОЗБАВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКИЙ СУД **ІМ'ЯМ УКРАЇНИ**, ТОМУ ЩО ТАМ НЕ МЕШКАЛА ЙОГО СІМ'Я, А ПЕРЕЇХАЛИ ДО НОВОГО МІСЦЯ СЛУЖБИ ЗА ЧОЛОВІКОМ І ТАТКОМ !!!!!!!!!!!
М А Є В П І Д Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я ТОГО ГАНЕБНОГО ФАКТУ УСІ ДОКУМЕНТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НІКОЛИ ЗА СЕБЕ НЕ ПРОСИВ !!!
СЛУЖИВ ЯК СЛІД, НЕ МАЮЧІ ЗВ'ЯЗКІВ В КЕРІВНИХ КОЛАХ ЗСУ, В 29 РОКІВ ВЖЕ ЗАЙМАВ ПОСАДУ КОМАНДИРА ОДНОЇ З ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗСУ.
ПІШОВ З ПОСАДИ ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ ПІСЛЯ СЛІВ ГЕНЕРАЛА З ГЕН ШТАБУ - НЕ ТОМУ ЦАРЮ СЛУЖИШ !!!!!!!!!!!
Я розповім Вам про Україну своєї мрії
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Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей
Де дороги є, а дурнів - немає.
Мечтайте, Господа! 😄