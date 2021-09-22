Использовать во время уроков принудительный детский труд запрещено, - образовательный омбудсмен Горбачев
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Привлекать школьников во время образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу образовательного омбудсмена.
"Новый учебный год не только позволил вернуться ученикам к очному обучению в школах, но и, к сожалению, стал "хорошей" возможностью для некоторых учителей, руководителей учреждений общего среднего образования, представителей местных властей, в частности, образовательных управленцев использовать во время уроков принудительную детский труд .Такие истории в последнее время участились в медиа и в социальных сетях", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о: заготовке (посадка, уход и сбор урожая) ягод и овощей на зиму учениками и педагогами; ношение тяжестей, в частности тыкв, на уроках; уборка парка учениками и студентами со всего города в урочное время.
"Напомню, что привлечение соискателей образования при образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы запрещено", - подчеркнул образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
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Все можно в разумных пределах
Помню у нас были уроки труда не говорю что надо
Сохранять в том виде как было все должно прогрессивно меняться
И многие пошли по направленности уроков труда
Мужчина должен уметь минимум /женщина свой
В школашх надо приручать к ответственности и обязательности
Если надо забить гвоздь то его обязательно нужно забыть
На уроках письма логично запретить писать и читать, на уроках физкультуры запретите спорт. Клоунада в стиле типичной укр власти. При этом на западе школьники счастливы что их хоть чему то учат реальному в колах, дают професию которая сможет прокормить. Но не у нас, мы поскачем в европу по своему.