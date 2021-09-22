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Использовать во время уроков принудительный детский труд запрещено, - образовательный омбудсмен Горбачев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Использовать во время уроков принудительный детский труд запрещено, - образовательный омбудсмен Горбачев

Привлекать школьников во время образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу образовательного омбудсмена.

"Новый учебный год не только позволил вернуться ученикам к очному обучению в школах, но и, к сожалению, стал "хорошей" возможностью для некоторых учителей, руководителей учреждений общего среднего образования, представителей местных властей, в частности, образовательных управленцев использовать во время уроков принудительную детский труд .Такие истории в последнее время участились в медиа и в социальных сетях", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о: заготовке (посадка, уход и сбор урожая) ягод и овощей на зиму учениками и педагогами; ношение тяжестей, в частности тыкв, на уроках; уборка парка учениками и студентами со всего города в урочное время.

"Напомню, что привлечение соискателей образования при образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы запрещено", - подчеркнул образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Эх помню нас постоянно заставляли территорию школы убирать, надо было слать лесом.))
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22.09.2021 12:15 Ответить
Ну...картинка не совсем к месту...мне кажется, посадка растений весьма полезный практический элемент изучения ботаники. Если при этом растения будут высажены на школьную клумбу...почему бы и нет? Хотя высаживать сейчас бархатцы, конечно, поздно - разве что только именно ради учебного процесса.
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22.09.2021 12:18 Ответить
Тільки після уроків.
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22.09.2021 12:20 Ответить
Правильно, пусть тиктокают друг друга в опу, и флаги жгут, онижедети.
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22.09.2021 12:41 Ответить
И вырастают с двумя левыми руками

Все можно в разумных пределах

Помню у нас были уроки труда не говорю что надо

Сохранять в том виде как было все должно прогрессивно меняться

И многие пошли по направленности уроков труда

Мужчина должен уметь минимум /женщина свой

В школашх надо приручать к ответственности и обязательности

Если надо забить гвоздь то его обязательно нужно забыть
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22.09.2021 12:46 Ответить
На уроках труда трудится запрещено.

На уроках письма логично запретить писать и читать, на уроках физкультуры запретите спорт. Клоунада в стиле типичной укр власти. При этом на западе школьники счастливы что их хоть чему то учат реальному в колах, дают професию которая сможет прокормить. Но не у нас, мы поскачем в европу по своему.
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22.09.2021 12:55 Ответить
щас хз с окна физра а раньше лет 10 назад фотал их вскапывание огорода..
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22.09.2021 14:01 Ответить
 
 