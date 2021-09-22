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До конца года в Украину поступит еще как минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

До конца года в Украину поступит еще как минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявляет, что до конца года в Украину поступит не менее 16 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил в социальной сети Facebook.

Сегодня состоялась кластерная встреча с руководителями департаментов здравоохранения Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей, а также города Киева.

"Каждый пятый взрослый украинец уже получил как минимум одну дозу вакцины, и любой, кто еще ожидает вакцинацию, может это сделать без каких-либо ограничений, в тот же день. Уже на сегодня в Украину поставлено 22,5 млн доз вакцин, 11 млн доз доступны сейчас для использования, еще как минимум 16 млн доз будет поставлено до конца года", - написал Ляшко.

Также министр сообщил, что по состоянию на сейчас выделено 40 тыс. 17 ковидных коек, из них 38 тыс. 677 с кислородом.

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"За последнюю неделю в Украине добавлено 505 ковидных коек с кислородом. Мы продолжаем обеспечивать кислородом койки, делая акцент исключительно на централизованном снабжении и обеспеченности потоков по британским стандартам – дополнительные почти 400 млн грн правительственной субвенции в ближайшее время поступят в регионы", - заявил Ляшко.
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Топ комментарии
+2
Я не буду интересоваться по той самой причине почему меня и сейчас это не интересует. Я не собираюсь идти в прививочный пункт и колоться. И мне все равно какой шмурдяк они там закупают лишь бы мне не выкручивали руки и не занимались тупой сегрегацией общества. Я уже понял, что у нас спасение утопающих как было так и остается делом рук самих утопающих. Посему надежды на медицину нет. И поэтому я сам о себе как нибудь позабочусь. Что собственно успешно и сделал на прошлой неделе когда заболел ОРВИ.
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22.09.2021 14:05
+1
Ну, если сидеть дома и странствовать виртуально, то колоться незачем. Вон, как ты из Украины в Штата пропутешествовал - и никаких сертификатов не надо.
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22.09.2021 18:54
+1
Мой нижайший поклон и огромное спасибо. Наконец я понял для чего нужна вакцинация. Оказывается только лишь для того, чтобы получить сертификат и путешествовать. Странно, но до 2021-го года никаких сертификатов не нужно было. Да собственно и сейчас для путешествий во многие страны он не обязателен. Достаточно теста. Так что хотя и хорошая попытка была, но нет. А на счет моего флажка я особо упоротым псевдопатриотам говорил уже не раз, что работаю я удаленно и когда нахожусь в своей рабочей сети через ВПН соединение с проверкой сертификата, то могу отображаться по-другому. Я на цензоре не зарабатываю. Посему подлядываю сюда когда работаю. И переключаться на основную сеть мне неудобно ибо тогда меня отбросит от рабочей. Я не виноват, что мое руководство арендует вычислительные мощности не в Украине. Так, надеюсь, понятно?
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22.09.2021 19:01
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И куда они их девать будут если делается только около 100 тыс прививок в день.
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22.09.2021 12:18 Ответить
Ключевое в его месидже - ПОСТУПЯТ, а это в основном закупят. Есть схема, есть поток денег. Есть с чего курточки на осень и зиму покупать.
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22.09.2021 13:01 Ответить
Хорошо бы этому санвредителю было уточнить каких именно вакцин.
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22.09.2021 12:19 Ответить
А это сильно важно?
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22.09.2021 13:02 Ответить
После закупок китайского шмурдяка архиважно.
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22.09.2021 13:09 Ответить
Страна происхождения шмурдяка может быть важна только в плане признания сертификата о вакцинации в ЕС. Только и всего. А это больше политический вопрос чем медицинский.
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22.09.2021 13:10 Ответить
То есть неважно что закупается за бюджетные деньги, главное 16 лямов доз?
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22.09.2021 13:13 Ответить
Я бы даже сказал главное не 16 лямов доз. Главное деньги которыми можно распорядиться, покупая эти 16 лямов доз.
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22.09.2021 13:26 Ответить
Для этого хорошо работает программа великого крадвництва. А по приходу в прививочный пункт ты тоже не будешь интересоваться чем тебя уколют, или будет достаточно знать это из тех 16 лямов?
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22.09.2021 13:32 Ответить
Я не буду интересоваться по той самой причине почему меня и сейчас это не интересует. Я не собираюсь идти в прививочный пункт и колоться. И мне все равно какой шмурдяк они там закупают лишь бы мне не выкручивали руки и не занимались тупой сегрегацией общества. Я уже понял, что у нас спасение утопающих как было так и остается делом рук самих утопающих. Посему надежды на медицину нет. И поэтому я сам о себе как нибудь позабочусь. Что собственно успешно и сделал на прошлой неделе когда заболел ОРВИ.
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22.09.2021 14:05 Ответить
Ну, если сидеть дома и странствовать виртуально, то колоться незачем. Вон, как ты из Украины в Штата пропутешествовал - и никаких сертификатов не надо.
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22.09.2021 18:54 Ответить
Мой нижайший поклон и огромное спасибо. Наконец я понял для чего нужна вакцинация. Оказывается только лишь для того, чтобы получить сертификат и путешествовать. Странно, но до 2021-го года никаких сертификатов не нужно было. Да собственно и сейчас для путешествий во многие страны он не обязателен. Достаточно теста. Так что хотя и хорошая попытка была, но нет. А на счет моего флажка я особо упоротым псевдопатриотам говорил уже не раз, что работаю я удаленно и когда нахожусь в своей рабочей сети через ВПН соединение с проверкой сертификата, то могу отображаться по-другому. Я на цензоре не зарабатываю. Посему подлядываю сюда когда работаю. И переключаться на основную сеть мне неудобно ибо тогда меня отбросит от рабочей. Я не виноват, что мое руководство арендует вычислительные мощности не в Украине. Так, надеюсь, понятно?
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22.09.2021 19:01 Ответить
Ты сделал открытие века! Когда откроешь второе веко, то, возможно, увидишь смайлик в конце моего поста. Или антиваксеры так много болеют, что у них и чувство юмора поражается?
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22.09.2021 19:07 Ответить
Не много, но болеют. Вот на прошлой неделе ОРВИ подхатывал. Лечился. К пятнице вроде в норму вошел. Ну а смайлик в конце поста можно и как издевку интерпретировать.
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22.09.2021 19:12 Ответить
Ну, в Киеве в горздраве сидят сплошные клептоманы, под стать меру города.

Организовать что-либо, кроме воровства, они в принципе не спобны.
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22.09.2021 12:20 Ответить
 
 