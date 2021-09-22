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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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авто (4067) Зеленский (16612) ранение (3240) стрельба (3159) Шефир_Сергей (117) Сергей Никифоров (118)

Зеленскому предоставляют всю информацию по обстрелу автомобиля Шефира. Скоро будет его публичная реакция на происшествие, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зеленскому предоставляют всю информацию по обстрелу автомобиля Шефира. Скоро будет его публичная реакция на происшествие, - Никифоров

Зеленскому продолжают предоставлять всю необходимую информацию относительно инцидента со стрельбой по автомобилю Сергея Шефира.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию", - отметил он.

По его словам, публичная реакция президента на инцидент также скоро будет.

"По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не избежат наказания. А также, что курс Офиса Президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - резюмировал Никифоров.

Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

Читайте также: Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Автоматная очередь прошила автомобиль, намерения нападавших были серьезные. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Четверо погибших на прошлой неделе солдат - никакой реакции. Обосраные портки одной гниды и сразу все забегали.
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22.09.2021 12:26
+13
за неделю в зоне ООС убито 2 и ранено 10 украинских винов! - где реакция гавнокомандующего зеленского????????
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22.09.2021 12:28
+10
Цікава о, чи по морпіха Журавля теж так детально Зєлєнскому доповідати, коил воїн декілька днів помирав під палаючим сонцем?
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22.09.2021 12:58
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Уж очень все четко ложится, и Зеля сейчас вступит в ООН с криками о нападении на его людей и голосование завтра про олигархов и там тоже начнут кричать что нужно побыстрее закон принять.
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22.09.2021 12:23 Ответить
Чергова серія Галабаротьки.
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22.09.2021 12:27 Ответить
за неделю в зоне ООС убито 2 и ранено 10 украинских винов! - где реакция гавнокомандующего зеленского????????
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22.09.2021 12:28 Ответить
Публичная реакция от зекрысы -уже звучит,как анекдот
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22.09.2021 12:25 Ответить
имя шефира недострелянного прозвучит с высокой трибуны ООН...боюсь даже представить что может начаться ... (тоже мне эрцгерцог Фердинанд))
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22.09.2021 12:26 Ответить
Четверо погибших на прошлой неделе солдат - никакой реакции. Обосраные портки одной гниды и сразу все забегали.
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22.09.2021 12:26 Ответить
А пианину уже привезли?!
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22.09.2021 12:26 Ответить
СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЗЕЛОЕНСКОГО ВОВЫ..ребята я все понял я хароший и я уже слинял остаюсь в США и в Украину не возвращаюсь...
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22.09.2021 12:40 Ответить
Стрельба по этому квартальном отбросу ничто иное, как информационный шум и попытка отвлечь внимание народа от "вагнергейта"! Кому оно найух сдалось, этот квартальное недоразумение???
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22.09.2021 12:26 Ответить
Зря вы так. Уверен, очередь бы выстроилась пострелять по этим скотам.
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22.09.2021 13:08 Ответить
Заступав той шефір дружину з водієм і сам його того..може таке бути?
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22.09.2021 12:26 Ответить
ой, а що з контактною групою по вагнерівцям? а кому це вже цікаво? терміново збираємо комісію по виколупуванню куль з машини шефіра и скидаємось на ремонт
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22.09.2021 12:29 Ответить
публичная реакция на то как он бегает , своих людишек на бюджетное бабло рассаживает ...тоже будет ???
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22.09.2021 12:38 Ответить
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22.09.2021 12:44 Ответить
Реакція ШмарклІ,це ще один броніка,та запасні памперси.
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22.09.2021 12:46 Ответить
будет топать ножками и кричать "прийди, розбійнику, здайся владі"?
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22.09.2021 12:47 Ответить
Шо? Снова - " причастна группа волонтеров и ветеранов войны на Донбассе" ?
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22.09.2021 12:50 Ответить
На этот раз лично Порошенко нанял лично Бурбу!
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22.09.2021 13:05 Ответить
Оно смешно, но по аналогии с делом Шеремета.....
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22.09.2021 13:09 Ответить
С делом Шеремета уже обгадились по самое не горюй. Второая такая мулька уже тупо не пролезет.
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22.09.2021 13:13 Ответить
Я тебя умоляю... Обгадились они, угу. В чём это выражается? Полетели головы? У главпоца рейтинг упал? Признали свои факапы? Не?
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22.09.2021 17:42 Ответить
Рейтинг себе слуги поднимают, все методы хороши.
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22.09.2021 12:54 Ответить
Справу зроблено - неділю булуть "експерти" на всіх ЗМІ "перетирати", хто з чого стріляв по чефіру, з якої зброї і навіщо. Про "вагнерівців" забули. Та і зібрання та різні мітинги в Києві можна прикитити назавжди.
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22.09.2021 12:55 Ответить
Цікава о, чи по морпіха Журавля теж так детально Зєлєнскому доповідати, коил воїн декілька днів помирав під палаючим сонцем?
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22.09.2021 12:58 Ответить
Обосрались маланцы. Теперь Шмаркля без сопровождения бронетехники хрен покажется на улице.
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22.09.2021 13:05 Ответить
Знову бюджет на кортежі для Зе-бабуїна тріщатиме.
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22.09.2021 13:06 Ответить
В Раді закон про антисемітизм приймуть конституційною більшістю і без обговорення?
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22.09.2021 13:09 Ответить
*******! А реакция на регулярное убийство наших военнослужащи ГДЕ!

Зеленое коротконогое дерьмо!
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22.09.2021 13:12 Ответить
Гарно сфабрикували. Не вірю, якби стріляни на убой,то стріляли б по бензобаку і- бум, а так по "ногах стріляли". А що так Зелі припекло, що знову скажуть: ато, або націоналісти! КГБ також переодягалося в воїнів УПА і потім вбивали "односельчан"! Нічого нового- методичка КГБ!
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22.09.2021 14:03 Ответить
 
 