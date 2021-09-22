Шефир не замечал за собой слежки, теперь он планирует нанять охрану, - Арахамия
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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не замечал за собой слежки.
Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Говоря о том, была ли слежка за Шефиром, Арахамия подчеркнул, что ее нужно было идентифицировать, а этим никто не занимался.
Нардеп также проинформировал, что Шефир планирует нанять себе охрану.
Отвечая на вопрос, будет ли теперь сам Арахамия с охраной, он подчеркнул: " У меня была идея теперь взять хотя бы водителя для начала, если кто-то захочет".
Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.
По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц
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...95 квартал МІНЯЄ репертуар . а шо треба прикривати ПОВНУ дискридитацію Зе - ко ..
яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
Або цей цирк улаштували навмисне, щоб виправдати охорону кожної зеленої тварини.