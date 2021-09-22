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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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Шефир не замечал за собой слежки, теперь он планирует нанять охрану, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Шефир не замечал за собой слежки, теперь он планирует нанять охрану, - Арахамия

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не замечал за собой слежки.

Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ. 

Говоря о том, была ли слежка за Шефиром, Арахамия подчеркнул, что ее нужно было идентифицировать, а этим никто не занимался.

Нардеп также проинформировал, что Шефир планирует нанять себе охрану.

Отвечая на вопрос, будет ли теперь сам Арахамия с охраной, он подчеркнул: " У меня была идея теперь взять хотя бы водителя для начала, если кто-то захочет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покушение на Шефира – это "привет" Зеленскому, - "слуга народа" Арахамия

Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Судячи по цілій лобовусі і постріляній дверцяті,охорону треба наймати водію....
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22.09.2021 12:37
+6
глядя на фото стреляли исключительнот по водителю. Пасажирская дверь нетронутая.
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22.09.2021 12:35
+6
..кому цей лемент .. ХТО вірить ЦИМ брехунам ..

...95 квартал МІНЯЄ репертуар . а шо треба прикривати ПОВНУ дискридитацію Зе - ко ..

яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
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22.09.2021 12:36
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ну, как жи так-та? опитний чєкіст нє замєтіл слєжкі?
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22.09.2021 12:30 Ответить
Да,да,дайте шиферу охрану,танки в кортеж и десяток модных секретуток,будут писать тексты,пока он лежит на полу автомобиля,менять памперсы и делать успокоительные укольчики с массажем простаты.
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22.09.2021 12:33 Ответить
Тепер буде кортеж з надцяти машин їздити,щоб не здогадались в якій автівці цей видатний політик їде.Платники податків можуть собі це дозволити.
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22.09.2021 12:34 Ответить
глядя на фото стреляли исключительнот по водителю. Пасажирская дверь нетронутая.
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22.09.2021 12:35 Ответить
и очень аккуратно...по сиденью )))
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22.09.2021 13:01 Ответить
..кому цей лемент .. ХТО вірить ЦИМ брехунам ..

...95 квартал МІНЯЄ репертуар . а шо треба прикривати ПОВНУ дискридитацію Зе - ко ..

яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
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22.09.2021 12:36 Ответить
Шефир под охраной....

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22.09.2021 12:43 Ответить
Судячи по цілій лобовусі і постріляній дверцяті,охорону треба наймати водію....
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22.09.2021 12:37 Ответить
У ЭТОГО АБХАЗСКОГО ПАРАШНИКА СОВСЕМ МОЗГ ОТСУТСТВУЕТ? Первый помощник президента БУДЕТ НАНИМАТЬ СЕБЕ ОХРАНУ.
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22.09.2021 12:39 Ответить
анитакиекаквсе )))) анижхарошие ))) вороватьнебудут))) будет весело и па-приколу!
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22.09.2021 13:03 Ответить
фу, тупые зелёные скоты
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22.09.2021 12:40 Ответить
Засрали сайти цим чефіром.
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22.09.2021 12:59 Ответить
ну вот и поднялся зеленый шум с зеленого болота... вот и все новостные ленты забиты недобитым... а все прочие проё*** и зашквары на время забыты... кто впомнит про аргументы Бурбы, невидимку труху, звыздыкливого люську и пр?
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22.09.2021 13:07 Ответить
А может быть, его лучше в одиночную камеру посадить. Это обеспечит самую высокую степень безопасности
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22.09.2021 13:07 Ответить
І АраХламідія повинен найняти собі охорону-не дай Боже Україна втратить такого блазня.Воно завжди всіляку дурню верзе з таким розумним виразом мордяки,що аж страшно стає.
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22.09.2021 13:09 Ответить
Не допоможе їм охорона. Від снайпера ще не вигадали порятунку. А від злого та ще й хворого пенсіонера або ветерана спасіння просто не існує - таким взагалі втрачати нічого. Так що пишіть, ублюдки, заповіти...
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22.09.2021 13:12 Ответить
Геннадию Адольфовичу Кернесу охрана помогла, но не очень.... Доживал сидя...И добит был в лучшей из клиник - "Шарите".....Есть, на чем задуматься...
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22.09.2021 13:14 Ответить
Думаю, йому дадуть за рахунок платників податків.

Або цей цирк улаштували навмисне, щоб виправдати охорону кожної зеленої тварини.
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22.09.2021 13:28 Ответить
За чей счёт?
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22.09.2021 14:17 Ответить
все как по сценарию сериала "СН"
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22.09.2021 14:32 Ответить
З якою метою був інсценований "замах" на шофера шефіра, ми скоро довідаємося. Схоже на те, що 1) зе почувався дуже незатишно в Нью-Йорку і хотів злиняти під якимось приводом і 2) зе планує затягти тугіше гайки, бо восени зубожілий народ може збунтуватися.
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22.09.2021 20:34 Ответить
 
 