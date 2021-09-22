Шефир не замечал за собой слежки, теперь он планирует нанять охрану, - Арахамия

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не замечал за собой слежки.

Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о том, была ли слежка за Шефиром, Арахамия подчеркнул, что ее нужно было идентифицировать, а этим никто не занимался.

Нардеп также проинформировал, что Шефир планирует нанять себе охрану.

Отвечая на вопрос, будет ли теперь сам Арахамия с охраной, он подчеркнул: " У меня была идея теперь взять хотя бы водителя для начала, если кто-то захочет".

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Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц