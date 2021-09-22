Шефир часто перемещался на автомобиле самостоятельно, госохраны у него не было, - "слуга народа" Качура
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Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что, по его информации, государственной охраны у Сергея Шефира, авто которого обстреляли, не было.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Я не знаю точно, была ли государственная охрана у Сергея Шефира, поскольку он работал помощником президента на общественных началах. Насколько мне известно, у него такой охраны не было. То есть он перемещался самостоятельно, с водителем или без него. Лично я видел, как он не раз самостоятельно приезжал за рулем авто", - отметил нардеп.
Глава фракции Слуга Народу Давид Арахамия также подтвердил, что у Сергея Шефира государственной охраны не было. Но, по его словам, теперь она точно появится.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
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