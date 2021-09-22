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Новости Политика УкраиныПроисшествия Покушение на Шефира
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Шефир часто перемещался на автомобиле самостоятельно, госохраны у него не было, - "слуга народа" Качура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Шефир часто перемещался на автомобиле самостоятельно, госохраны у него не было, -

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что, по его информации, государственной охраны у Сергея Шефира, авто которого обстреляли, не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не знаю точно, была ли государственная охрана у Сергея Шефира, поскольку он работал помощником президента на общественных началах. Насколько мне известно, у него такой охраны не было. То есть он перемещался самостоятельно, с водителем или без него. Лично я видел, как он не раз самостоятельно приезжал за рулем авто", - отметил нардеп.

Глава фракции Слуга Народу Давид Арахамия также подтвердил, что у Сергея Шефира государственной охраны не было. Но, по его словам, теперь она точно появится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Автоматная очередь прошила автомобиль, намерения нападавших были серьезные. ФОТО

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шефир не замечал за собой слежки, теперь он планирует нанять охрану, - Арахамия
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Топ комментарии
+9
А что, каждому квартальному придурку полагается госохрана?
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22.09.2021 12:45
+8
теперь каждый сраный советник будет с госохоаной? Может налоги чутка поднять щоб хватило бюджету?
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22.09.2021 12:38
+8
теперь село "Лесники" переименуют в "Шефиривка"..
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22.09.2021 12:43
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Ермака спросите, зачем по водиле стреляли он знает
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22.09.2021 12:37 Ответить
ты туда (тарифы , коррупция , реформы ...) - не смотри , ты сюда (покушение на ш ) - смотри
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22.09.2021 12:41 Ответить
я то думал СЛУГА ездит на ското возке маршрутке...
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22.09.2021 12:47 Ответить
теперь каждый сраный советник будет с госохоаной? Может налоги чутка поднять щоб хватило бюджету?
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22.09.2021 12:38 Ответить
Так "влучно" стріляли, що схоже стрілець пуляв з Лугандону
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22.09.2021 12:42 Ответить
теперь село "Лесники" переименуют в "Шефиривка"..
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22.09.2021 12:43 Ответить
А что, каждому квартальному придурку полагается госохрана?
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22.09.2021 12:45 Ответить
Тепер до кожного клоуна приставлять держохорону і кортеж з мигалками.
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22.09.2021 12:47 Ответить
Отож а мудрый народ думал что эти клоуны будут на велосипедах ездить и правда?
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22.09.2021 13:13 Ответить
ПОСЛАЛИ РУКОЖОПЫХ ДИЛЛИТАНТОВ..! ОТСЮДА И ТОПОРНАЯ РАБОТА... РАЗ НЕ ИМЕЮТ "КИЛЛЕРЫ" ТАЛАНТОВ... ШМАЛЯЛИ Б УЖЕ, Б#ЯТЬ, С ГРАНАТОМЁТА..!
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22.09.2021 12:47 Ответить
Ну теперь понятно почему стреляли по водительской двери а не по стеклу.
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22.09.2021 12:47 Ответить
Як все просто! Тепер тема цей "замах на водія" буде на першим у стрічках новин замість ВСК по Вагнерівцям!
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22.09.2021 12:48 Ответить
Буде новий випуск шоу "Олігархи і кримінальні елементи проти найчеснішого президента всіх часів і народів".
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22.09.2021 12:53 Ответить
Кожному клєрку ще й державну охорону.
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22.09.2021 12:57 Ответить
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22.09.2021 13:05 Ответить
Зразу "зелені" відповідають вам на закиди, що мол "потерпілий" сам частенько їздив за кермом і покушалися на нього. Чому такий лепет і крик про Шифіра? По ньомі ніхто не стріляв, всім видно, що стріляли по водію мабуть за те, що вночі в когось зняв запаску з машини, або вкрав із магазину 5 пляшок пива, чи комусь запропонував "анал", або покушався вкрасти у когось собачку, щоб розрахуватися взимку за газ,....?
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22.09.2021 13:06 Ответить
Я тоже ПЕРЕМЕЩАЮСЬ без охраны. А чем он лучше меня? Должностью помощника ? ...!!!
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22.09.2021 13:07 Ответить
Сериал студии квартал95 "шефир" набирает обороты. Все видели одну фотографию обстреленного авто, но никто не видел крови в салоне от "раненого" водителя. Точно также никто не видел того самого дырявого водилу. Страна выбравшая клоуном преза - должна привыкать жить в цирке
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22.09.2021 13:07 Ответить
кіно про Голобородька пройшло, то чому на цей раз не пройде? Пройде, бо в країні 73% дебілів.
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22.09.2021 13:55 Ответить
 
 