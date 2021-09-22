"Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, - Витренко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
НАК "Нафтогаз Украины" тратит на добычу природного газа больше, чем получает от его продажи.
Об этом в Facebook сообщил глава НАК Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа", - говорится в сообщении.
По словам Витренко, разница традиционно покрывалась за счет прежде всего поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов.
"Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость в разы выше. А операционная себестоимость - это не полная себестоимость, это только часть", - добавил он.
Глава правление НАК отметил, что самые актуальные цифры по себестоимости будут раскрыты в публикации отчетности за первое полугодие, подготовку которой должны завершить в ближайшее время, и затем она должна быть подтверждена международными аудиторами.
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Чтобы зевыродки купили себе по бэнтли?
Верю. Всем твоим словам верю.
Об этом главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил в интервью ЭП. Источник: https://biz.censor.net/n3289531
По твоему он врет?
С учетом транспортировки, экспортной пошлины, НДПИ и инвестиционной составляющей (позволит окупить недавно запущенные проекты) стоимость российского газа составит $130-140 за 1000 куб. м, стоимость газа с месторождений, инвестиции в которые уже окупились, меньше, оценивает Белова. Себестоимость российского газа без учета экспортной пошлины - $80-85 за 1000 куб. м,
у нас типа меньше?
Собственный газ по 3 гривны: кто нас обманывает и чего ждать (kosatka.media)
Исполнительный директор Нафтогаза Отто Ваттерландер о цене украинского газа.
Собственный газ по 3 гривны: кто нас обманывает и чего ждать (kosatka.media)
И что-то мне кажется что за аренду куска пустыни в Техасе платят больше.
Так может возьмем в свой контрголь и управление добычу газа? А украинцы как думаете справимся?
Поток-2 открылся
Что дальше?