"Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" тратит на добычу природного газа больше, чем получает от его продажи.

Об этом в Facebook сообщил глава НАК Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа", - говорится в сообщении.

По словам Витренко, разница традиционно покрывалась за счет прежде всего поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов.

"Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость в разы выше. А операционная себестоимость - это не полная себестоимость, это только часть", - добавил он.

Глава правление НАК отметил, что самые актуальные цифры по себестоимости будут раскрыты в публикации отчетности за первое полугодие, подготовку которой должны завершить в ближайшее время, и затем она должна быть подтверждена международными аудиторами.

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