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В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли местного бизнесмена Михаила Козлова. Мужчина получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение.

Инцидент произошел утром среды в центре города по улице Байды Вишневецкого, 32. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По указанному адресу в Черкассах расположена "Львовская мастерская шоколада". Отмечается, что двое людей ворвались в заведение и расстреляли из автомата мужчину. После злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле марки Skoda в неизвестном направлении.

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В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план Сирена 01
В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план Сирена 02
В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план Сирена 03
В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план Сирена 04

Раненого доставили в Третью городскую больницу, где от полученных трав он умер. Оказалось, что это известный в городе бизнесмен Михаил Козлов.

В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план Сирена 05

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителя на территории Черкасс и области ввели в действие оперативный план "Сирена". Местопребывание злоумышленников устанавливалось.

Вскоре источники в полиции уточнили, что в Черкасах найден вероятный автомобиль киллеров, которые стреляли в бизнесмена. Обгоревшую Skoda заметили в районе парка-памятника садово-паркового искусства Долина Роз недалеко от центральной части города. На заднем сиденье авто лежал предмет, похожий на автомат.

В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план Сирена 06

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По факту преступления полиция Черкасс открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Отметим, что Михаил Козлов был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" (ОЗГ) и частной охранной фирмы "Сталь".
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Топ комментарии
+47
вот тут серьезно.... без шоу и каскадеров...
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22.09.2021 13:15
+31
пили утреннее кофе во "Львовской мастерской шоколада"

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22.09.2021 13:18
+24
Врете вы все. В Украине огнестрельное оружие запрещено. Оружие есть только у ментов, судей и депутатов. Делайте выводы.
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22.09.2021 13:16
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вот тут серьезно.... без шоу и каскадеров...
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22.09.2021 13:15 Ответить
А если б Шерифа по настоящему убили, тоже бы все писали это розыгрыш квартал-95
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22.09.2021 13:16 Ответить
только б если показали тельце (а то вдруг действительно розыгрыш))) и имитация (томатным соком по штанам)... этим жабам киношным доверять... корвалола не хватит)))))
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22.09.2021 13:20 Ответить
Серія нападів - терористичних актів показує що МВС та СБУ не контролюють ситуацію в країні, потрібно підключати військових і ставити блок-пости на дорогах. Потрібно вводити воєнний стан.
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22.09.2021 13:25 Ответить
ого! преЗЕ должен срочно прервать визит (интересно он уже проснулся и прочитал СМСки?)
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22.09.2021 13:31 Ответить
так и в Швейцарии можно сделать пару нападений при желании и что? это будет значить шо полиция и прочие в стране - говно? и пусть вводят ВП? поднимай бомбардировщики, будем киллеров бамбить)
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22.09.2021 13:31 Ответить
Чомусь в Швейцарії такого розгула криміналу та бандитизму немає, дивно навіть! Може тому що там поліція працює а не ставить собі пам'ятники!
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22.09.2021 13:35 Ответить
я тебе говорю шо при желании - в любой стране мона пару нападений сделать. а то шо бандитизма нету - так уровень жизни высокий - кому оно надо идти криминалить, если мона спокойно и нормально жить?
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22.09.2021 13:46 Ответить
Здійснити теракт в Швейцарії можна якщо ти терорист смертник, але якщо ти хочеш втікти з місця злочину, то тут варіантів немає. А в нас терористи вчиняють терористичні акти і зникають з місця злочину у невідомому напрямку.
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22.09.2021 14:05 Ответить
Ну не тормози, в благополучном (спокойном и расслабленном) районе даже легче пострелять. Если это не какойто пермский стрелок. Стрельнул и свалил быстро. Ну а если ты с ружжом по городу будешь шарится, то тебя конечно какой нибудь швейцарский стрелок из окошка подстрелит не дожидаясь полиции, благо у них там наверное в каждом доме есть огнестрел, при этом легальный.
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22.09.2021 15:11 Ответить
Ми зараз говоримо про те що нападників не знайшли, а в Швейцарії таке неможливо!
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22.09.2021 15:38 Ответить
Якщо все ретельно сплановано то можливо, якщо це якійсь маньяк - його звичайно пристрялить, бо в нього немає завдання вийти, у нього одне завдання - *вбити якомога більше людей, до поки не вбьють його*. Скіко там до того кордону
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22.09.2021 18:18 Ответить
ИгорЛ можеш собі ділду ввести
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22.09.2021 14:03 Ответить
Врете вы все. В Украине огнестрельное оружие запрещено. Оружие есть только у ментов, судей и депутатов. Делайте выводы.
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22.09.2021 13:16 Ответить
і у злочинців. Але в Україні вогнепальна зброя не заборонена, а просто не врегульовано законодавчо її обіг.
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22.09.2021 14:05 Ответить
Кто такой,откуда,связи,кто его крышевал и на кого он работал,нам нужно знать чью сторону взять.
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22.09.2021 13:17 Ответить
Прошлогодняя новость, видать веселый чувак был : "
Задержание преступника в "Львівській Майстерні Шоколаду"
Сегодня утром в одном из кафе Черкасс, СБУ провели спец. операцию по задержанию членов преступной группировки.

Как сообщает издание 18000, это обычная проверка на причастность к терроризму директора организации "организованная защита граждан" Михаила Козлова, без задержаний.
Так же осмотрели автомобиль, оружие, и изучили разрешение на него."
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22.09.2021 13:21 Ответить
Добавлю... сегодня тоже были в форме СБУ. "Также сообщается, что нападавшие были одетые в черную форму с надписью СБУ." ... Кто-то конкретно угорнул.
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22.09.2021 13:32 Ответить
по лицу видно, что он работал либо дирижером, либо воспитателем в яслях. Ну еще похож на известного шахматиста
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22.09.2021 14:04 Ответить
филателист и профессор-єнтомолог, проездом на Суматру для ловли бабочек
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23.09.2021 13:01 Ответить
Парашенко прикрати срилять!
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22.09.2021 13:17 Ответить
пили утреннее кофе во "Львовской мастерской шоколада"

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22.09.2021 13:18 Ответить
Свідки шоколадної секти всюду тулять свого забутого ідола. Не набридло?
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22.09.2021 14:46 Ответить
Пригласите ЭТИХ киллеров на бис пошмалять по кефиру. Местные не справились.
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22.09.2021 13:18 Ответить
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22.09.2021 13:19 Ответить
back in 90s...
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22.09.2021 13:19 Ответить
Можно подумать 90е когда-то заканчивались))))
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22.09.2021 13:24 Ответить
ну так это ж целый бизнесмен, тут профи отработали... в другом случае, похоже, детишки баловались
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22.09.2021 13:19 Ответить
киношные спецы...каскадеры и умельцы при постановке трюков (с расстрелом авто в том числе))) целая ж киностудия есть...чего ж не поработать...))))
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22.09.2021 13:23 Ответить
Єто ван не кєфир...
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22.09.2021 13:19 Ответить
Welcome to 90-е,зеленые ублюдки,вы довольны своим клоунским выбором?Абы не Порошенко,твари?
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22.09.2021 13:21 Ответить
Шеремет, Вороненков... Кляті зелені блюдки...
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22.09.2021 14:49 Ответить
Окуєва, Сотник, Зіновенко та інші... Що, зелені ублюдки, задоволені вибором?
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22.09.2021 14:53 Ответить
Хватит тут гадить, бот убогий. Убейся лучше об угол
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22.09.2021 15:44 Ответить
Правда очі коле?
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22.09.2021 15:58 Ответить
Во как я и говорил, если реально хотят убить то убивают и не стреляют по шоферу.
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22.09.2021 13:21 Ответить
что-то этим вторым ЧП сбивается вся интрига, шум и важность от покушения на главного борцуна с олигархатом шифира...

кто посмел??? шо за плагиат?
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22.09.2021 13:22 Ответить
"В салоне предмета похожего на тачку лежал предмет похожий на автомат" - сказал предмет похожий на мусора.
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22.09.2021 13:23 Ответить
ищите Торпеду..
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22.09.2021 13:24 Ответить
Ох сегодня день веселый, прям в 90е вернулись
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22.09.2021 13:35 Ответить
Друг Шефира, что ли?
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22.09.2021 13:40 Ответить
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22.09.2021 13:40 Ответить
Центр города....Свидетелей как минимум десятка три должно было быть...
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22.09.2021 13:47 Ответить
Відповідь про замах на Шифера. Як "замахаються", то і виконують, відслідкували і поцілили, так що черговий відосік і біла піна не проходить. Правда до деяких може і прилипнути, якщо будуть викладати різні монтовані відеофайли, або робити якісь затримання. Але не забувайте, що у єрмака і його підлеглого жалізобетонне алібі - вони в США.
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22.09.2021 13:52 Ответить
якщо хотіли вбити, то зробили.. а не зробили шоу..

чим був відомий цей підприємець ?
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22.09.2021 13:57 Ответить
Неужели несяно - бандюк он был
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22.09.2021 14:21 Ответить
і тут буде сильна відповідь від президента ???
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22.09.2021 14:14 Ответить
А от шифер не постраждав. Дивно якось у нас працюють кілери.
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22.09.2021 16:37 Ответить
Сер Ґєй чіфір напевно так спішив з містером казловим хлєбнути кахвєйку, а таки запіздав через кієфсіє пробкі!

Нічьо , вс лєдующій раз упєїть.
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22.09.2021 18:17 Ответить
 
 