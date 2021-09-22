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Новости Политика УкраиныПроисшествия Покушение на Шефира
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Покушение на Шефира: у полиции уже есть ориентировка на автомобиль нападавших. В рамках спецоперации возможны проверки на дорогах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Покушение на Шефира: у полиции уже есть ориентировка на автомобиль нападавших. В рамках спецоперации возможны проверки на дорогах

У полиции уже есть ориентировка на автомобиль, который будут разыскивать в связи с покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

"Действительно, сегодня в 10 утра произошло нападение, был ранен водитель. По предварительной информации, около трех ранений он получил. Относительно засады - пока мы еще эту информацию не озвучиваем. По Киевской области введена операция "Перехват", мы ищем нападающих", - сообщила Прянишникова.

По ее словам, правоохранители установили, что была обстреляна правая сторона автомобиля, одна пуля попала в заднюю часть авто.

"Дело резонансное, не такое простое, как кажется на первый взгляд. Поэтому полиция пока делает все возможное, чтобы установить нападавших и непосредственно определить, кто причастен к этому нападению", - сказала она.

Как уточнила пресс-секретарь полиции Киевщины, у полиции уже есть ориентировка на авто, которое будут разыскивать по этому происшествию.

"Мы призываем всех граждан с пониманием отнестись к этой ситуации, поскольку могут проверяться (правоохранителями. - Ред.) машины, водители, поэтому просим всех помочь, потому что сейчас очень важно по горячим следам установить нападавших", - отметила Прянишникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шефир в безопасном месте, жив-здоров, но в шоковом состоянии. Уверен, что стреляли в него. У водителя три огнестрельных ранения, - Арахамия. ВИДЕО

Она уточнила, что спецоперация продолжается, и дальнейшая информация о происшествии будет уточняться и предоставляться позже.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
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Топ комментарии
+8
Попервах проверьте лысого из 95-й шайки. Шото мне его рожа не нравится...
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22.09.2021 13:18
+7
Покушение Шефира на Шофера
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22.09.2021 13:18
+4
У Ермака алиби! Он в ООН.
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22.09.2021 13:17
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У Ермака алиби! Он в ООН.
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22.09.2021 13:17 Ответить
у Трухина тоже!!! он 100% не был за рулем, и алкоголь в крови не обнаружен!!!
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22.09.2021 13:27 Ответить
Кримінальне провадження потрібно перекваліфікувати в терористичний акт, передати в СБУ, Антитерористичний центр СБУ має оголосити про проведення антитерористичної операції в Києві та області, підключити Національну гвардію України, перекрити всі дороги блок-постами і прочесати прилеглу місцевість.
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22.09.2021 13:40 Ответить
Причому усю місцевість, також потрібно врахувати відстань на яку нападники мали можливість відбігти(відїхати, відлітити). Також потрібно врахувати, що вони мали можливість скинути зброю, той хапати потрібно всіх, з грибами, з дітьми (раптом то карлік або прикриття). Дідусів також хапати, тай бабусі бо вони такі.
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22.09.2021 15:21 Ответить
Шукати потрібно не нападників а зброю. Нападники вже далеко або вбиті, але зброю скинули десь поруч і її будуть вивозити і переховувати. Потрібно знайти зброю, засоби зв'язку, амуніцію. Для цього потрібно перекрити всі дороги і перевіряти всі машини, а для цього потрібно ввести режим АТО в Києві та області і створити кілька зон з різним рівнем обмеженого доступу навколо місця нападу. Потрібно прочесати нацгвардією кожен сантиметр навколо місця події і знайти все що може допомогти слідству. Нападники готувались до нападу, отже залишили велику кількість слідів в цій лісосмузі, окурки, салфетки, обгортки. Все дасть важливий генетичний матеріал для пошуку виконавців та тих хто готував напад. Самі по собі ці системні дії влади змусять замовників нападу замітати сліди і вбивати виконавців та організаторів, а це дозволить владі запропонувати виконавцям та організаторам захист в обмін на покази!
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22.09.2021 15:37 Ответить
Та перше що роблять це скидають зброю!
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22.09.2021 18:19 Ответить
Покушение на шофёра скорей всего ))
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22.09.2021 13:17 Ответить
А чего он, ****, ключ 17х19 уже две недели не отдает?
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22.09.2021 14:08 Ответить
Покушение Шефира на Шофера
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22.09.2021 13:18 Ответить
Тогда вести это дело надо только шерифу.
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22.09.2021 14:09 Ответить
Попервах проверьте лысого из 95-й шайки. Шото мне его рожа не нравится...
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22.09.2021 13:18 Ответить
стефанчук, ты?)
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22.09.2021 13:20 Ответить
ну хз

но подозреваю что подоляки будут орать про "сопротивление" олигархов накануне принятия закона "о деолигархизации"

но я бы в это не верил
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22.09.2021 13:19 Ответить
ишите жигули на макдональдсах...
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22.09.2021 13:20 Ответить
В рамках спецоперации возможны проверки на дорогах

А когда будет покушение на зелю - подымут нацгвардию?
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22.09.2021 13:20 Ответить
Шефир работал пассажиром у Шофера..
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22.09.2021 13:20 Ответить
А де бурба?
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22.09.2021 13:20 Ответить
Не киллеры а клоуны какие то

не уж то обиженные с 95 квартала кому депутатских кресел не хватило
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22.09.2021 13:21 Ответить
Теперь нам этот спектакль будут крутить до конца отопительного сезона.
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22.09.2021 13:21 Ответить
Я уверена, это та самая сволочь, которая на моем месте все время паркуеться
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22.09.2021 13:21 Ответить
Шефиру стоит вернутся в Израиль..

из за него могли пострадать невинные украинцы, а теперь вот этих украинцев из за него еще будут трясти на дорогах..😐
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22.09.2021 13:21 Ответить
Варианты - " Лысый из квартала", Юзик, Кива, Надюха- минометчица, Медведчук, Порох, Розумков, Ляшко ( тот что с вилами), Юля ( та что с косой), ФСБ- ГРУ, Богдан, Ермак...
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22.09.2021 13:22 Ответить
А Ярема что, Табу?
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22.09.2021 13:31 Ответить
А мне как-то пох... и на него и на всю эту кодлу
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22.09.2021 13:24 Ответить
как говорил Станиславский :НЕ ВЕРЮ"
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22.09.2021 13:32 Ответить
страна должна перейти на военное положение, пархатого жида напугали до обсирона кальсон
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22.09.2021 13:35 Ответить
Самое важное в этой истории, это то, что никто из украинцев не сопереживает. И правильно. И ещё, заметьте, президент не стесняясь говорит что с ним во власти его друзья.
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22.09.2021 13:55 Ответить


Кто-то уже привычно врет "правоохранители установили, что была обстреляна правая сторона автомобиля, одна пуля попала в заднюю часть авто." Источник: https://censor.net/ru/n3289726
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22.09.2021 14:15 Ответить
Это шоу только мне одному напоминает "покушение" на старика Крупского???
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22.09.2021 14:18 Ответить
та шо там на дорогах - границы перекройте
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22.09.2021 14:41 Ответить
Визитка на месте преступления лежала?
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22.09.2021 14:41 Ответить
 
 