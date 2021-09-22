В покушении на Шефира не стоит исключать "российский след", - "слуга народа" Корниенко
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в деле о покушении на советника президента Сергея Шефира не стоит исключать "российский след".
Об этом Корниенко заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Российский след не нужно исключать абсолютно. Понимая, что последние события с выборами, они много подняли эту тему российской агрессии и "Крымская платформа". Много делается действий, которые стране-агрессору не нравятся. Мы знаем их способность в других странах устраивать разные терракты. Начиная от того, что в Украине происходило с участниками наших боевых действий, представителями чеченского народа, и заканчивая разными шпионскими историями, с полонием и т.д", - отметил нардеп.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
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"кучность" попаданий куда угодно но НЕ в район заднего сидения с шефиром говорит об одном - инсценировка ради видосиков клоуна о "вовОчко старается но ему мешают"))
есть и вторая версия.. очень маловероятная - что покушение было на шОфера.. от какого то ревнивого мужа)) Но это вряд ли.. бо тогда шЕфир прсто баласт))
тоже мне личность нашли для международного киллерства )))
Якби вбили, тоді б ще подумала, може дійсно...а так Нєа..
За дебільною версією корабельного Корнієнка.
Только все это инценировка.
Хотели бы убить - убили бы.
Московия наоборот оберегает эту синагогу Зели как зеницу ока - Шефира, Ермака, самого Зелю..
- это очень выгодно когда такие руководители у твоих врагов во время войны
- готовых предать и уехать
У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир Источник: https://censor.net/ru/n3138440
22.09.2021, 12:00 • 815 • 6
"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев куда он выезжал из своего загородного дома. Полиция ведет розыск преступников", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
"Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента.
Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами.
Он единственный кроме главы офиса президента Андрея Ермака имеет неограниченный доступ к президенту и может доносить ему любую информацию", - завершает Бутусов.