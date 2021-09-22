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Новости Политика УкраиныПроисшествия Покушение на Шефира
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В покушении на Шефира не стоит исключать "российский след", - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В покушении на Шефира не стоит исключать

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в деле о покушении на советника президента Сергея Шефира не стоит исключать "российский след".

Об этом Корниенко заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Российский след не нужно исключать абсолютно. Понимая, что последние события с выборами, они много подняли эту тему российской агрессии и "Крымская платформа". Много делается действий, которые стране-агрессору не нравятся. Мы знаем их способность в других странах устраивать разные терракты. Начиная от того, что в Украине происходило с участниками наших боевых действий, представителями чеченского народа, и заканчивая разными шпионскими историями, с полонием и т.д", - отметил нардеп.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Также читайте: Покушение на Шефира: у полиции уже есть ориентировка на автомобиль нападавших. В рамках спецоперации возможны проверки на дорогах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
скажите, так Шефира будут добивать или можно уже расходиться?
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22.09.2021 13:22
+7
Разборки среди правящих клопов. Кому это интересно ?
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22.09.2021 13:22
+6
Більше подібно на дешеву постанову, а не на розборки. Цікаво як себе волій почуває?
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22.09.2021 13:23
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Якби стріляли російські диверсанти, вони б не промахнулись.
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22.09.2021 13:22 Ответить
Да они тоже не Боги но со Скрипалем и Навальным хз, может и не они, идиотами они тоже не являются.
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22.09.2021 13:23 Ответить
Це терористичний акт направлений на залякування політичного керівництва держави та населення України і відповідь влади має бути системною. Потрібно застосувати системні рішення які унеможливлять продовження терористичної активності тих сил які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні - ввести особливий правовий режим воєнного стану, перекрити дороги блок-постами і організувати тотальний контроль! Хто б не був замовником цього нападу, його потрібно зупинити! А для введення Воєнного стану в нас вже дуже багато причин і головна з них це активізація бойових дій на фронті.
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22.09.2021 13:29 Ответить
разнообразь коменты
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22.09.2021 13:30 Ответить
Ідіот
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22.09.2021 13:31 Ответить
а талибанский китайский палестинский след неее не прослеживается а след от Ермака самого Вовы.. ???? не поделила шобла финансовые потоки и все сразу Путина привлекли наверное путин затребовал досье на Шефира чтобы узнать что за холопа постреляли в Украине....
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22.09.2021 13:54 Ответить
Та да)))из за свинособачих "спецов" в прошлом году кацарылым столько санкций отсыпали.
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22.09.2021 13:26 Ответить
Ага ,сам путін з лавровим засіли в кущах і стріляли по зебілах !!!
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22.09.2021 13:55 Ответить
Должен признать российская агрессия штука местами даже очень удобная, что хочешь на нее бери и списывай.
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22.09.2021 13:22 Ответить
Разборки среди правящих клопов. Кому это интересно ?
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22.09.2021 13:22 Ответить
Більше подібно на дешеву постанову, а не на розборки. Цікаво як себе волій почуває?
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22.09.2021 13:23 Ответить
если бы так - то не промазали бы))

"кучность" попаданий куда угодно но НЕ в район заднего сидения с шефиром говорит об одном - инсценировка ради видосиков клоуна о "вовОчко старается но ему мешают"))

есть и вторая версия.. очень маловероятная - что покушение было на шОфера.. от какого то ревнивого мужа)) Но это вряд ли.. бо тогда шЕфир прсто баласт))
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22.09.2021 13:35 Ответить
Запросто. Вполне годная версия.
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22.09.2021 13:36 Ответить
Не країна, а балаган.
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22.09.2021 13:22 Ответить
скажите, так Шефира будут добивать или можно уже расходиться?
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22.09.2021 13:22 Ответить
хотелось бы....
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22.09.2021 13:23 Ответить
И мне б хотелось,но добивать ,скорее,водилу будут))
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22.09.2021 13:28 Ответить
Вроде женщина, а столько злобы
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22.09.2021 13:32 Ответить
довели женщину!..
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22.09.2021 14:01 Ответить
Ну хоть не клятый Порошенко.
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22.09.2021 13:22 Ответить
т.е. дома поцарапали водителя, в лесу вышли из машины, постреляли, сели, доехали до стоянки, и там ищем следы. сценаристы вашу мать)))))
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22.09.2021 13:23 Ответить
Какой след ? ))))

тоже мне личность нашли для международного киллерства )))
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22.09.2021 13:23 Ответить
Не скажіть. Шиферам і в мордорі є з ким сфери кримінального впливу ділити.
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22.09.2021 13:25 Ответить
Ну да,тот шефир до последнего Авакяна отстаивал,а ермачила очень бесился...)
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22.09.2021 13:23 Ответить
это тот, что в карты проиграл?
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22.09.2021 13:23 Ответить
О да, вот Шефир ну очень мешал рашке, больше же убивать некого.))
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22.09.2021 13:24 Ответить
Щось не віриться мені у все це. Просто черговий піар зеленського.

Якби вбили, тоді б ще подумала, може дійсно...а так Нєа..
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22.09.2021 13:24 Ответить
Та перестаньте вже робити з москалів ідіотів!Коли москалі "покушаются" то вже покушаємий потім інтерв"ю не дає...
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22.09.2021 13:25 Ответить
Лично йухло в кустиках сидел - он же так ненавидит "Сватов"!
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22.09.2021 13:25 Ответить
дааа? они б могли и тротил подложить... на фиг им палить по водителю?
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22.09.2021 13:26 Ответить
Дивні моцкалі, транслюють майже ціколобово серіали зеленського-шефіра, наповнюючи їхні кишені баблом, і тут же вчиняють замахи на шефіра.

За дебільною версією корабельного Корнієнка.
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22.09.2021 13:26 Ответить
Какой тонкий намек на Ермака!

Только все это инценировка.

Хотели бы убить - убили бы.
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22.09.2021 13:26 Ответить
Да у вас, *********, везде путин виноват! А то, что вас скоро свой народ крошить придет, мозгов не хватает понять?
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22.09.2021 13:27 Ответить
блин...своими комментами депутаны только самих себя напугают еще больше... и шифера ваще до инфаркта доведут... ой как нагнетается истерия...ой как дестабилизируется обстановка... а буба то как нервничает...
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22.09.2021 13:27 Ответить
эт врядли

Московия наоборот оберегает эту синагогу Зели как зеницу ока - Шефира, Ермака, самого Зелю..

- это очень выгодно когда такие руководители у твоих врагов во время войны

- готовых предать и уехать
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22.09.2021 13:27 Ответить
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22.09.2021 13:28 Ответить
ой блін!!! Ціле ФСБ разом з ГРУ шоу влаштували?
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22.09.2021 13:29 Ответить
Ага. І не вбили..
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22.09.2021 13:32 Ответить
я вас прошу... у кіно про "слугу народу" перед виборами зєлєнський взагалі весь парламент розстріляв - і вся країна аж підстрибувала від радощів, шо аж вибрала його президентом. А тут одного не вельми публічного якогось навіть не підстрелили, а тільки налякали (водія жалко, йому то це нафіг треба) - і прям така ажіотація...
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22.09.2021 13:31 Ответить
вот поэтому и выбрали зеленского, что хоть виртуально парламент расстрелял
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22.09.2021 13:34 Ответить
Як в 1917 ...
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22.09.2021 13:38 Ответить
ну і вот вам. Зєлєнківці самі, по власній волі, додалися до цього ненависного шобла - і потрапили під вогонь
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22.09.2021 13:57 Ответить
Шефир по-прежнему управляет медиакомпанией "Студия Квартал 95" и продает фильмы в роSSию
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22.09.2021 13:33 Ответить
страхи божьи , шефир мешает пуйле и рассее, решили убрать, иначе жизни нет
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22.09.2021 13:33 Ответить
"Золотую малину" зеленопузым за худший сценарий и постановку.
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22.09.2021 13:33 Ответить
зелибобы зелибобов
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22.09.2021 13:35 Ответить
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22.09.2021 13:39 Ответить
Если бы это действительно было правдой а не инсценировано самими слугами то это было бы великолепно в том случае если из этого жиденыша сделали друшлаг!!!!!!! В придверии досрочных выборов нас хотят убедить что какой он патриот и не устраивает кацапов( уже пошли вбросы о кацапском следе) и еще хотят упредить скандал связанный с нафтогазом( кака мы переплачиваем огромные суммы) Под суд всю эту свору после того как мы прокатим на выборах эту маланскую власть!!!!!
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22.09.2021 13:43 Ответить
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22.09.2021 13:50 Ответить
точьна!!!!! замовник не точно передав мету замаху - поміхи були на лінії. От і всьо!
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22.09.2021 13:59 Ответить
Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Он ведет все личные финансовые дела "95 квартала" и контактирует со всеми олигархами - Бутусов

22.09.2021, 12:00 • 815 • 6



"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев куда он выезжал из своего загородного дома. Полиция ведет розыск преступников", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента.

Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами.

Он единственный кроме главы офиса президента Андрея Ермака имеет неограниченный доступ к президенту и может доносить ему любую информацию", - завершает Бутусов.
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22.09.2021 13:52 Ответить
Такое впечатление , что половина членов партии СН - непуганые идиоты.
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22.09.2021 13:52 Ответить
Конечно! А может земляков?
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22.09.2021 13:56 Ответить
Барыге на скотах просто так кажется. Никаких российских следов нет, есть след дерьмеца, то бишь дерьмака. Впрочем, я ошибся, он таки российский.
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22.09.2021 13:58 Ответить
Російскі ЗЄвисєри з 95 кварталу десь нанюхали російський слід. Можете з цією версією виграти 1000грн на Розсміши коміка.
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22.09.2021 14:08 Ответить
Да ***,ещё Ирак Индонезия Китай и Папуа-Новая Гвинея!! Ваще ***********.
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22.09.2021 14:15 Ответить
А єврейський чи донецький?
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22.09.2021 14:21 Ответить
закусывать нужно чтоб такую х.йню не морозить
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22.09.2021 14:40 Ответить
идиоты!!!! кто ж вам такие сценарии пишет!??????????
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22.09.2021 18:43 Ответить
 
 