Мой дом сжег обвиняемый в поджоге автомобиля "Схем" Барихашвили. Полиции нужно было всего лишь пробить его телефон, - Шабунин

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что его дом жег вместе с сообщниками Кирилл Барихашвили, который обвиняется в поджоге редакционного автомобиля "Схем".

Об этом Шабунин сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного автомобиля "Схем" – Кирилл Барихашвили. Чтобы выяснить это, правоохранителями нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога", - пишет он.

"Правда, элементарное следственное действие - проверить пребывания обвиняемого в поджоге (авто журналистов-расследователей) на месте совершения аналогичного преступления? Не верю, что Нацполиция/прокуратура случайно не сделала такой элементарной сверки", - добавляет глава ЦПК.

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Напомним, Виталий Шабунин сообщил о поджоге дома 23 июля 2020 года, разместив фотографии с места происшествия. "На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал он на своей странице в социальной сети "Фейсбук".