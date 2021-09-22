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Мой дом сжег обвиняемый в поджоге автомобиля "Схем" Барихашвили. Полиции нужно было всего лишь пробить его телефон, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мой дом сжег обвиняемый в поджоге автомобиля

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что его дом жег вместе с сообщниками Кирилл Барихашвили, который обвиняется в поджоге редакционного автомобиля "Схем".

Об этом Шабунин сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного автомобиля "Схем" – Кирилл Барихашвили. Чтобы выяснить это, правоохранителями нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога", - пишет он.

"Правда, элементарное следственное действие - проверить пребывания обвиняемого в поджоге (авто журналистов-расследователей) на месте совершения аналогичного преступления? Не верю, что Нацполиция/прокуратура случайно не сделала такой элементарной сверки", - добавляет глава ЦПК.

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Напомним, Виталий Шабунин сообщил о поджоге дома 23 июля 2020 года, разместив фотографии с места происшествия. "На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал он на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Автор: Ірина Дашківська
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Швіллі .... ну а Мішань допоміг спалити здобутки всієї країни.
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22.09.2021 13:29 Ответить
Аваков організовував ці напади, тому поліція нікого не знайшла, хоч нападники взагалі не маскували свою присутність на місці злочину. Сьогодні потрібно міняти міністра МВС, бо команда Авакова непроможна контролювати ситуацію і ми це бачимо по ситуації з криміналом - гучні замовні вбивства - терористичні акти по всій Україні, а поліція безпорадна!
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22.09.2021 13:33 Ответить
та кому потрібен той ручний жабунька, воно тільки грошей просить і імітує протидію корупції, щоб його палити.
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22.09.2021 17:50 Ответить
Може тому що перестав бути ручним.
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22.09.2021 18:12 Ответить
а може нє нада
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22.09.2021 18:20 Ответить
ой, шабуня, ты еще тут со своим шкурными интересами ! )))
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22.09.2021 13:33 Ответить
Шото при Порохе твою хату нє жглі . Але ти, Віталія, такі доборовся до зелі. Нє, ну звичайно, винуватий Порох!
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22.09.2021 13:36 Ответить
Лучше бы самого шабунина сожгли, а вместе с ним и прочих "антикоррупциеров"
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22.09.2021 13:37 Ответить
це не гуманно, от жабуню, наприклад, вислати на його істєріческую родіну - кацапстан, воно хоч і народилось в Україні, але етнічний кацап за походженням, от нехай там і бореться. потім оті два пуштуна їх назад з ріденю в Афганістан, тим більш,що пуштуни там перемогли, от там з корупцією треба боротись так що капець, без них нікуди.
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22.09.2021 17:52 Ответить
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22.09.2021 13:38 Ответить
Революцію зробили праві з Правого Сектору та Свободи, владу захопиили соросята які згодні не повістки на фронт отримувати як даний ухилянт, а"реформи" проводити, в наглядових радах "працювати" та з педиками на вулицях хороводити. Хлопці спаліть їх *****
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22.09.2021 13:48 Ответить
 
 