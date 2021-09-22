"Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор", - экс-замгенпрокурора Чумак
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Cоветник президента Сергея Шефира является главным коммуникатором с олигархами от президента Украины Владимира Зеленского, поэтому вряд ли версия озвученная в ОП является верной.
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замгенпрокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
"Только что с самолета слез, хотел фоточки о морьке показать, а тут такое Палермо! "Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор, они его как почтового голубя кормят и лелеют! Им это совсем не нужно", - написал он.
Чумак отметил, что всю политику в ОП "под себя забрал Ермак, а вот бизнес пока нет, и Сергей Нахманович остается поверенным в серьезная бизнес дела".
"Так что ищите бизнес у кого недавно "отжали". В том яйце Кощеева игла!", - резюмировал Чумак.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел автомобиля Шефира связываем с противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами, - советник главы ОП
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
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и Шефир это Зе объяснил . Но бубочка побежала советоваться с секретаршей . Теперь Шефир для Ермака - враг номер один .
- Вы слышали?! Начались покушения на наших активистов! По автомобилю Шефира стреляли!!!
- Слышал! Я вам кой-чего пострашнее скажу - Порошенко готовится к вооружённому захвату власти! Некоторые цеха "Рошен" засекречены! Там под видом конфет "Шалена бджілка" выпускаются бронебойные патроны, а на линии для выпуска конфет "Джмелик" делают настоящие "Шмели" - ручные огнемёты!
Березовец только час назад разместил видео ( 15-00)
А я коммент написала 13- 42 . Так что это он меня читает , наверно.
это что же выходит - НИКОМУ не жаль Сергея Нахмановича ??
Поздгавляю! Пгеступление гаскгыто!
(с) Александр Бородач, сесюрити
У шеріфа стріляли! Мабуть порошен.... соррі індєйці!