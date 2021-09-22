РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6514 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Покушение на Шефира
15 357 58
покушение (968) Чумак (179) Шефир_Сергей (117)

"Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор", - экс-замгенпрокурора Чумак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Cоветник президента Сергея Шефира является главным коммуникатором с олигархами от президента Украины Владимира Зеленского, поэтому вряд ли версия озвученная в ОП является верной.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замгенпрокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Только что с самолета слез, хотел фоточки о морьке показать, а тут такое Палермо! "Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор, они его как почтового голубя кормят и лелеют! Им это совсем не нужно", - написал он.

Чумак отметил, что всю политику в ОП "под себя забрал Ермак, а вот бизнес пока нет, и Сергей Нахманович остается поверенным в серьезная бизнес дела".

"Так что ищите бизнес у кого недавно "отжали". В том яйце Кощеева игла!", - резюмировал Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел автомобиля Шефира связываем с противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами, - советник главы ОП

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Атветка олигархов - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор, - экс-замгенпрокурора Чумак 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
прочел несколько десятков страниц комментов,и вот ведь что интересно - не нашёл НИ ОДНОГО хотя бы сочуственного..

это что же выходит - НИКОМУ не жаль Сергея Нахмановича ??
показать весь комментарий
22.09.2021 13:35
+25
Напомню о предыдущих "терактах"

показать весь комментарий
22.09.2021 13:34
+17
Логічно. Україну захопил етнічно-кримінальне угрупування.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красиво сказал
показать весь комментарий
22.09.2021 13:34 Ответить
Чумак не правий. Замовника потрібно шукати в найближчому оточенні Зеленського і організувати напад такого рівня міг тільки Коломойський.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:37 Ответить
Вот не нужно так говорить. В случае бородатого бабушки уровень организации был бы повыше и результат убедительнее. Разве что кто-то очень на исполнителях сэкономил.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:39 Ответить
Скорше за все не хотіли вбивати, а хотіли поранити або налякти. З близької відстані не влучити в водія та пасажира, це потрібно дуже постаратись.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:41 Ответить
Це все дійство КІНО!!!!!!Не ма про що казати!!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 13:42 Ответить
Мог быть такой вариант : Зе , чтобы выгребсти из скандала с вагнеровцами , надо сдать Ермака.
и Шефир это Зе объяснил . Но бубочка побежала советоваться с секретаршей . Теперь Шефир для Ермака - враг номер один .
показать весь комментарий
22.09.2021 13:42 Ответить
Зеленський ніколи не піде на вбивство свого друга.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:43 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 13:45 Ответить
А де тут убивство? Тут ціль була налякати! Усі кулі - у двері водія, добивати кілери не прийшли...
показать весь комментарий
22.09.2021 13:45 Ответить
та ему всё равно сидеть пожизненное после президентства. пожизненное +15 не велика разница.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:47 Ответить
Гарно виглядало би, але ці недоробкі одним гівном мазані, тому наврядчи!!!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 13:45 Ответить
Чого ви всі прицепилися, що стріляли по Шефіру? Стріляли по водію і його машині. Можливо він комусь заборгував, чи приставав до якоїсь дівчини, чи можливо посцяв у підїзді багатоповерхівки, чи когось "підразав" на трасі? З боку, де сидів Фефір ні однієї дірочки і царапинки.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:04 Ответить
Зустрічаються два "ЗЕбіла"- "подолячки" Один другому каже:

- Вы слышали?! Начались покушения на наших активистов! По автомобилю Шефира стреляли!!!

- Слышал! Я вам кой-чего пострашнее скажу - Порошенко готовится к вооружённому захвату власти! Некоторые цеха "Рошен" засекречены! Там под видом конфет "Шалена бджілка" выпускаются бронебойные патроны, а на линии для выпуска конфет "Джмелик" делают настоящие "Шмели" - ручные огнемёты!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:03 Ответить
Березовця дивитеся? https://www.youtube.com/watch?v=xIP40UkQyKo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
показать весь комментарий
22.09.2021 15:16 Ответить
😀😀😀

Березовец только час назад разместил видео ( 15-00)

А я коммент написала 13- 42 . Так что это он меня читает , наверно.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:09 Ответить
Напомню о предыдущих "терактах"

показать весь комментарий
22.09.2021 13:34 Ответить
Логічно. Україну захопил етнічно-кримінальне угрупування.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:35 Ответить
прочел несколько десятков страниц комментов,и вот ведь что интересно - не нашёл НИ ОДНОГО хотя бы сочуственного..

это что же выходит - НИКОМУ не жаль Сергея Нахмановича ??
показать весь комментарий
22.09.2021 13:35 Ответить
жаль, что не исполнили
показать весь комментарий
22.09.2021 13:36 Ответить
жалко конечно.. что промазали))
показать весь комментарий
22.09.2021 13:38 Ответить
Сергія жалко...Нахмановича ...ні
показать весь комментарий
22.09.2021 13:49 Ответить
Да пох на нах...мановича
показать весь комментарий
22.09.2021 14:07 Ответить
жаль, что не застрелили
показать весь комментарий
23.09.2021 07:02 Ответить
Всьо это пгоиски погохоботов!
Поздгавляю! Пгеступление гаскгыто!
(с) Александр Бородач, сесюрити
показать весь комментарий
22.09.2021 13:36 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 13:36 Ответить
Фильм Земляне смотреть всем
показать весь комментарий
22.09.2021 13:42 Ответить
будут носится с этим куском говна, вроде как дел больше нет у полиции и у всей страны
показать весь комментарий
22.09.2021 13:37 Ответить
щас все силы ГБР будут брошены на поиски заказчика - Порошенко.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:41 Ответить
из того же материала
показать весь комментарий
22.09.2021 13:42 Ответить
последствия психологической травмы от просмотра г+г? понимаю...
показать весь комментарий
22.09.2021 13:44 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 13:39 Ответить
От і нагадали про такий день https://web.archive.org/web/20081014165811/http://www.president.gov.ua/documents/324.html
показать весь комментарий
22.09.2021 14:51 Ответить
Как правильно - Ответка или Атветка?
показать весь комментарий
22.09.2021 13:40 Ответить
Атвертка
показать весь комментарий
22.09.2021 14:21 Ответить
Проходимца и подонка шефира поставить на главную роль в этом дурацком спектакле могли лишь идиоты. Кем зеленопузые и являются.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:40 Ответить
откуда столько конспирологии? все же просто: это братки из конкурирующей группировки. в среде шифера обстрелять братка из другой банды - нормальное, обыденное явление.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:40 Ответить
повірю тоді коли декого по справжньому розстріляють, насмерть.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:42 Ответить
шукайте сліди рошенок і канхвет шалена бджілка
показать весь комментарий
22.09.2021 13:42 Ответить
Согласен на 1000% прав
показать весь комментарий
22.09.2021 13:44 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 13:49 Ответить
на бабло кого то кинул
показать весь комментарий
22.09.2021 13:54 Ответить
У це, що сказав п.Чумак вірю
показать весь комментарий
22.09.2021 13:59 Ответить
А хто зараз Чумак? Чому він розвалив справи Майдану? Балабол
показать весь комментарий
22.09.2021 13:59 Ответить
стьопка, не пи@ди
показать весь комментарий
22.09.2021 20:12 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 14:01 Ответить
Гарно сфабрикували. Не вірю, якби стріляни убой стріляли б по бензобаку і бум, а так по "ногах стріляли". А що так Зелі припекло, що знову скажуть ато, або нацвоналісти! КГБ також переодягалося в воїнів упа і вбивали одномильчан! Нічого нового методичка КГБ!
показать весь комментарий
22.09.2021 14:05 Ответить
теперь про вагнеровцев забудут? у БЕЗМОЗГЛОЙ есть время все обмозговать!

показать весь комментарий
22.09.2021 14:06 Ответить
Нужно было из гранатомёта ипашить, чтобы наверняка, а то как дети малые
показать весь комментарий
22.09.2021 14:09 Ответить
Видать зеленые сами организовали.Только зеленые могут так обосраться с результатом. Их фишечка
показать весь комментарий
22.09.2021 14:10 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 14:16 Ответить
Да у них всегда что то происходит, когда надо отвлечь внимание людей от чего то более важного и неприятного для власти.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:24 Ответить
срочно собрать ТСК во главе с безуглой --- эта ..красавица.. нас проинформирует -- это была спецоперация или спецзахид и куда перед этим звонил гидрант нашей демократии
показать весь комментарий
22.09.2021 14:51 Ответить
Афера Офісу Президента вдалася! Сьогодні ні гу гу про роботу ТСК і Мар'яшу Бездумну - вміло перемкнули на Шеріфа!

У шеріфа стріляли! Мабуть порошен.... соррі індєйці!
показать весь комментарий
22.09.2021 14:59 Ответить
Это или падающий рейтинг ... или новая облава на патриотов, добровольцев и волонтёров...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:13 Ответить
ясновидящий вылез.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:59 Ответить
Точно не знаю. Но Зеленскому-Ермаку не верю. Кому выгодно? Покушение на Шефира именно в интересах этого тандема. Им надо протолкнуть фиктивный закон о борьбе с олигархами и поднять рейтинг Зеленского. Скорее всего - их же провокация.
показать весь комментарий
22.09.2021 22:15 Ответить
 
 