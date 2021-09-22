"Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор", - экс-замгенпрокурора Чумак

Cоветник президента Сергея Шефира является главным коммуникатором с олигархами от президента Украины Владимира Зеленского, поэтому вряд ли версия озвученная в ОП является верной.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замгенпрокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Только что с самолета слез, хотел фоточки о морьке показать, а тут такое Палермо! "Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор, они его как почтового голубя кормят и лелеют! Им это совсем не нужно", - написал он.

Чумак отметил, что всю политику в ОП "под себя забрал Ермак, а вот бизнес пока нет, и Сергей Нахманович остается поверенным в серьезная бизнес дела".

"Так что ищите бизнес у кого недавно "отжали". В том яйце Кощеева игла!", - резюмировал Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел автомобиля Шефира связываем с противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами, - советник главы ОП

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).





