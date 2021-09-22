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Новости Политика Украины Покушение на Шефира
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Зеленский о покушении на Шефира: Передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга - это слабость, ответ будет сильным. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, сейчас в Нью-Йорке 6 утра и где-то два часа назад главе государства сообщили о покушении на его советника Сергея Шефира.

"Сергей жив, водитель, к сожалению, ранен. Сейчас он находится в больнице, на месте работают правоохранители и введен план перехвата. Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я навправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю, пока что. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами их не считаю, потому что передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, это происшествие не повлияет на тот курс, который выбрала его команда.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Также читайте: "Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор", - экс-замгенпрокурора Чумак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+53
После этих слов рука в заднице наинезависимейшего удивленно зашевелилась.... )))
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22.09.2021 13:41
+44
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22.09.2021 13:45
+38
ишь как вислюк оманський поторопился.. уже ЗНАЕТ что это именно "передача привета"..

четко по сценарию отррабатывают свои реплики, ток торопятся))
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22.09.2021 13:41
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Это тот херой который усрался когда на него рыкнул Кадыров??? Это недоразумение ссцыкло кому то может ответить? Когда убивают наших ребят эта тварь даже не открыла свой поганый рот чтобы дать команду на ответ.. ничтожество оно вызывает уже не ненависть а отвращение...
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23.09.2021 00:30 Ответить
Зе, ти вважаєш себе сильним, то чого тоді так старанно робиш всілякі перепони по розгляду депутатською комісією розгляд справи по "вагнеровцям". Всі розуміють, о це найбільший твій переляк. Ти трусько найвишого гатунку.
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23.09.2021 00:32 Ответить
Сценарій або Єрмака, або самого Шефіра.
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23.09.2021 00:53 Ответить
Боооооже !

Як же ти дістало зі своїм кагалом ! Щезни уже з наших очей, щоб не бачити тебе і не чути !
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23.09.2021 01:08 Ответить
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:21 Ответить
А по Шеремету вже закінчили? ммм. Ну то швидше кінчайте той паскудний роман і починайте новий
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23.09.2021 01:30 Ответить
Н самом деле происходит страшное. Через этот спектакль зеля открывает вопрос о внутренних врагах.... это 37-йгод машет ручкой.... Вместо беззаконных трибунальных троек -РНБО...вместо оппозиции "экстремисты" ... скоро закричат "кровь за кровь " ?
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23.09.2021 02:31 Ответить
"Не бійся, дурний Зеноне, хто має висіти той не потоне".
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23.09.2021 07:04 Ответить
Ответ будет настолько сильным, что зелошня будет записывать по 20 видосов в день на эту тему.
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23.09.2021 07:43 Ответить
Ось і почалося...

Шкода, що не по всій країні😀
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23.09.2021 07:49 Ответить
Розваги бєні-песиголовця приголомшують.....та й кому потрібен його тупий нацюцюрник:вже й два слова не складе разом...тільки щось масляне бекає.....бородата тварь знала ,що воно таке тупе...овоч відпочиває.......і оце бачить увесь світ....
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23.09.2021 07:56 Ответить
Що дурко робив в Омериці?Для чого було весь цей прайм?Шоферу прострелили "мягку" ткань і воно вилетіло подмухати?Ото бєня регоче з українців...а українці ж знали ,що цей голоборотько бєнін прєкт.....ввесь світ знав гравця на піаніно......бєня ще продовжує знущатись....
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23.09.2021 08:04 Ответить
Сцикло,на війні кожен день гинуть люди,а ти нічого не робиш! Все в очі путлеру заглядуєш!

А тут блін якесь поранення і в тебе сила появилась?

Хто вбив Катю Ганзюк,Шеремета, ти вже знайшов?

Всі сили кидаєш на пошуки своїх подєльніков.... Йшов би ти геть від нас пісюнограй янелох!
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23.09.2021 08:06 Ответить


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23.09.2021 08:10 Ответить
SOS Срочно закупить бронированные Майбахи, Бэхи и Ауди
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23.09.2021 08:23 Ответить
Краще на Т-64 або Т-80. А ще краще прорити тунелі.
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23.09.2021 08:28 Ответить
Країна зЄдЄбілів, ні сценарій написати не здатні, ні нормального кілера найняти.
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23.09.2021 08:25 Ответить
А сильним, це яким, жиде? знов почнеш саджати ДОБРОВОЛЬЦІВ? То тепер так не пройде, винесуть не двері, а тебе на палі, і ніякі дуті рейтинги не спасуть.
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23.09.2021 11:20 Ответить
Йому кожного дня "прівєт" без "отвєт" на Донбасі передають, але за ото-ні чичирк. А як стрільнули в друга,так:-гвалт,як вискочу,як випригну, підуть клочки по заковулочкам! Звісно,якесь чмо із автоматом-то не *****, йому в очі зазирать не потрібно, СБУ зазирне.
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23.09.2021 11:28 Ответить
вот так выглядит реальная реакция прездобола-сцыкуна на неподготовленное событие



висновки робіть самі
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23.09.2021 12:30 Ответить
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