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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Покушение на Адама Осмаева Убийство Амины Окуевой Покушение на Шефира
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Осмаев призвал Зеленского взять под личный контроль дела по резонансным убийствам: Я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента - с судами у нас беда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Осмаев призвал Зеленского взять под личный контроль дела по резонансным убийствам: Я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента - с судами у нас беда

Украинские суды тянут с рассмотрением дел о резонансных убийствах и покушениях, в частности в деле об убийстве участницы АТО Амины Окуевой.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей странице в Facebook чеченский доброволец, участник АТО, вдовец убитой при покушении участницы АТО Амины Окуевой Адам Осмаев.

"Сегодня было совершенно покушение на первого помощника Президента Украины. Как и меня с Аминой, его машину обстреляли из автомата 7.62. Тогда я был ранен, а Амина погибла, прикрыв собой меня. Исполнителей нашли, их следы ДНК остались на оружие, но суд отпускает их под домашний арест, несмотря на то, что государственный обвинитель обвиняет их во множестве заказных убийств граждан Украины", - рассказал он.

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"Также суды тянут с рассмотрением дела обвиняемого в государственной измене и покушении на меня, генерала Шайтанова, против которого правоохранители собрали железные доказательства вины. Поэтому, я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника Президента, - преступники уверовали в свою безнаказанность", - добавил Осмаев.

"Призываю Офис Президента Украины и Президента Украины взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства, потому что с судами у нас беда, а безнаказанность ведет к вседозволенности", - призвал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
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Топ комментарии
+4
если бы хотели убить - убили бы
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22.09.2021 13:47
+3
Мистер вы идиот? Это долбанное чмо уже брало под свой контроль спасение Журавля, итог знаете или напомнить?
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22.09.2021 14:00
+1
Да хоть Папа Римский! Человек говорит, что у нас нет Суда. А население лишено права самозащиты
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22.09.2021 13:52
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если бы хотели убить - убили бы
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22.09.2021 13:47 Ответить
Тому що наказ на вбивства віддавав Аваков, тому вбивці на волі.
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22.09.2021 13:47 Ответить
Да хоть Папа Римский! Человек говорит, что у нас нет Суда. А население лишено права самозащиты
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22.09.2021 13:52 Ответить
население лишено серого вещества, а право самозащиты - следствие.
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22.09.2021 17:43 Ответить
Збудуєм літак, будем всіх бомбить - Зеленський
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22.09.2021 13:48 Ответить
Осмаев это очень мутная личность и давно на подсосе у власти а о его участии в АТО и гибели его жены много вопросов и что-то он путает если возмущен тем как не раследуются дела, а кто у власти, а????
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22.09.2021 13:53 Ответить
Чудово сказав і вірно.
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22.09.2021 13:53 Ответить
Мистер вы идиот? Это долбанное чмо уже брало под свой контроль спасение Журавля, итог знаете или напомнить?
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22.09.2021 14:00 Ответить
А що такоє? Уже немає довіри Зе, як колись? А дупу рвали за нього у 2019
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22.09.2021 14:29 Ответить
Скромнічає вдівець Окуєвої. Одразу б вже закликав ввести надзвичайний стан,щоб "кальоним желєзом і желєзной рукой"....
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22.09.2021 14:35 Ответить
надзвичайний стан ввести, чи військовий це фішка ИгорЛа, він вже вище відмітився.
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22.09.2021 17:47 Ответить
 
 