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Газ (10089) Европа (1476) Песков (1740) россия (91354) транзит (558)

В Кремле заявили, что для увеличения транзита российского газа через Украину Европа должна нарастить его покупку

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

В Кремле заявили, что для увеличения транзита российского газа через Украину Европа должна нарастить его покупку

Россия в настоящее время близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, для увеличения транзита через Украину европейские потребители должны увеличить покупку "голубого топлива"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, "российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Байдена Хохштейн заявил о "необъяснимо низких" поставках газа из РФ в Европу: Боюсь, ей не хватит для отопления

"Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям", - продолжил Песков.

"Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", - добавил он.
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Топ комментарии
+3
Ну вообще логично, чтоб продать товар сначала нужно найти покупателя. Значит нужен официальный запрос от европейских трейдеров. А вот если Газпром и тогда откажется то тогда иск в антимонопольный комитет ЕС.
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22.09.2021 13:54
+2
Ну понятно,шо москали хотят загрузить СП на полную мощность и отказаться от транзитов через Сябровку и Украину.Тактически верно,стратегически Мордор вылетит в трубу,бо ЕС будет снижать вообще потребление газа,а не повышать. И как бы москалям не хотелось загрузить СП на 100%,они его тупо не смогут загрузить,при всём желании из-за падающего спроса в будущей перспективе.И это ещё если не учитывать других поставщиков,которые могут нарастить добычу.СП не окупится.И ещё одна тактичемкая ошибка москалей,що они ради надежд на СП,сами рубят альтернативные пути поставок.Бо для безопасности и бесперебойного выполнения контрактов,ответственный бизнесмен всегда имеет альтернативные пути поставок на случай форсмажора.Москали в своём желании монополизма,и тактической победы сегодня,готовы зарубить альтернативу,тем самым закладывая под Газпром мину замедленного действия
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22.09.2021 15:53
+2
Не зарубить,а учитывать интересы не только Газпрома,а и других стран.Тем более,ЕС третьим пакетом оказывает услугу москалям,тем,що не даёт им зарубить альтернативные каналы поставок.Но москали в желании монополии и наказать Украину,не в состоянии видеть это
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22.09.2021 16:12
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А кого что удивляет? Больше газа- больше транзита.
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22.09.2021 13:51 Ответить
Ну вообще логично, чтоб продать товар сначала нужно найти покупателя. Значит нужен официальный запрос от европейских трейдеров. А вот если Газпром и тогда откажется то тогда иск в антимонопольный комитет ЕС.
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22.09.2021 13:54 Ответить
Идиотов покупать про запас за такую цену нет. Все ждут снижения. Такой парадокс.
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22.09.2021 13:55 Ответить
Обратите внимание на две фразы Пескова:"Российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями" и "Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям".

Достоверность этих заявлений легко проверить. Получается ,что Европа занижала объём поставок газа, снижая на него цену, не думая ни на шаг вперёд о запасах на зиму и теперь, спохватившись и даже взвинтив цену поняла, что при " историческом максимуме по объемам поставок газа европейским покупателям",поняла что со своим шулерством с СП 2 оказалась в заднице. В общем" унтер-офицерская вдова сама себя высекла". Надо было думать с кем сели в карты играть.
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22.09.2021 15:29 Ответить
по 960$ ?
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22.09.2021 13:54 Ответить
Ты продаешь или покупаешь?
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22.09.2021 13:55 Ответить
а какое тебе дело, кацапчик?
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22.09.2021 21:17 Ответить
Шантаж розпочався.
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22.09.2021 13:55 Ответить
Сильное заявление. И вполне ожидаемое.
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22.09.2021 13:56 Ответить
В России опять самолет упал.
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22.09.2021 13:58 Ответить
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22.09.2021 14:43 Ответить
Риторичне питання до Грязьпрому: чому у минулі роки таких проблем не існувало?
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22.09.2021 15:19 Ответить
Ну понятно,шо москали хотят загрузить СП на полную мощность и отказаться от транзитов через Сябровку и Украину.Тактически верно,стратегически Мордор вылетит в трубу,бо ЕС будет снижать вообще потребление газа,а не повышать. И как бы москалям не хотелось загрузить СП на 100%,они его тупо не смогут загрузить,при всём желании из-за падающего спроса в будущей перспективе.И это ещё если не учитывать других поставщиков,которые могут нарастить добычу.СП не окупится.И ещё одна тактичемкая ошибка москалей,що они ради надежд на СП,сами рубят альтернативные пути поставок.Бо для безопасности и бесперебойного выполнения контрактов,ответственный бизнесмен всегда имеет альтернативные пути поставок на случай форсмажора.Москали в своём желании монополизма,и тактической победы сегодня,готовы зарубить альтернативу,тем самым закладывая под Газпром мину замедленного действия
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22.09.2021 15:53 Ответить
всем все понятно, и все почему то хотят зарубить сп, парадокс
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22.09.2021 16:07 Ответить
Не зарубить,а учитывать интересы не только Газпрома,а и других стран.Тем более,ЕС третьим пакетом оказывает услугу москалям,тем,що не даёт им зарубить альтернативные каналы поставок.Но москали в желании монополии и наказать Украину,не в состоянии видеть это
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22.09.2021 16:12 Ответить
Мечты, мечты... Падение спроса в будущей перспективе - это когда? На фоне закрытия АЭС и прекращения угольной генерации? Чем все это замещать? Зеленой энергетикой? Да что вы? При существующем уровне промышленного производства и промышленного энегропотребления? При штрафах на угольную генерацию? Даже в сравнительно отдаленном будущем, кроме газа - что? Причем понятно, нельзя ориентироваться только на спот, без долгосрочных контрактов. Что будет при ориентации на спот - сейчас живой пример. Повысились цены на СПГ в Азии, и ау, где обещанный СПГ в Европе? И здраствуй цены по 1000.

Другие поставщики, которые МОГУТ нарастить добычу? Так им и сейчас не запрещено. И где они?
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23.09.2021 10:04 Ответить
долой транзит, долой торговлю накрови!

дайош реверс "словацкого" до 100% загрузки!
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22.09.2021 20:10 Ответить
 
 