В Кремле заявили, что для увеличения транзита российского газа через Украину Европа должна нарастить его покупку
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Россия в настоящее время близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, для увеличения транзита через Украину европейские потребители должны увеличить покупку "голубого топлива"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", - отреагировал представитель Кремля.
По его словам, "российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями".
"Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям", - продолжил Песков.
"Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", - добавил он.
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Достоверность этих заявлений легко проверить. Получается ,что Европа занижала объём поставок газа, снижая на него цену, не думая ни на шаг вперёд о запасах на зиму и теперь, спохватившись и даже взвинтив цену поняла, что при " историческом максимуме по объемам поставок газа европейским покупателям",поняла что со своим шулерством с СП 2 оказалась в заднице. В общем" унтер-офицерская вдова сама себя высекла". Надо было думать с кем сели в карты играть.
Другие поставщики, которые МОГУТ нарастить добычу? Так им и сейчас не запрещено. И где они?
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