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Новости Политика Украины
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На выездное заседание фракции "СН" пригласят генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова, – Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выездное заседание фракции

В выездном расширенном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"Это будет большое выездное заседание нашей фракции по стратегическим вопросам...Также будем приглашать представителей силовых ведомств - генерального прокурора, главу СБУ для того, чтобы мы обязательно подняли те вопросы, которые волнуют людей", - сказал Корниенко.

Он напомнил, что в заседании примут участие глава государства, представители Офиса президента Украины, правительства.

По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча еще не определено, однако "рассматриваются отели Трускавца".

Он подчеркнул, что в Трускавце вакцинировано от Covid-19 100% местных жителей. Корниенко также рассказал, что участники расширенного заседания фракции, не имеющие сертификатов вакцинации против Covid-19, будут сдавать ПЦР-тесты.

Как сообщалось, мероприятие пройдет в конце следующей недели. По словам Корниенко на выездном заседании народные депутаты подведут результаты своей работы.

"Подведем итоги, что мы сделали за половину срока Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.) и почти половину нашего срока и наметим, что мы далее делаем, по каким реформам ускоряемся, на что делаем акцент", - сказал Корниенко.

Как сообщил народный депутат, правительство уже подготовило программу своих действий и готово ее презентовать на выездном заседании.

Читайте также: "Слуга народа" Корниенко о совещании в Трускавце: Будет Кабмин в полном составе, правоохранители, депутаты с семьями, ожидаем участия Зеленского

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
"100% свои генпрокуроры и главы сбу"
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22.09.2021 14:07
+3
Коломойського з Ахметовим ще не забудьте взяти...
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22.09.2021 13:59
+3
Бенедиктовна уже давно не девочка
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22.09.2021 14:02
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Будут разбираться почему не получилось грохнуть ШЕрифа с первого разу?
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22.09.2021 13:59 Ответить
"100% свои генпрокуроры и главы сбу"
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22.09.2021 14:07 Ответить
Коломойського з Ахметовим ще не забудьте взяти...
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22.09.2021 13:59 Ответить
А чого їм виєзжать? Поляна, дєвочкі, бухло? Сиділи б уже у сесійній залі, що провонялася їхніми немитими жописьками. Ковід же, ніби. Нє?
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22.09.2021 14:00 Ответить
Бенедиктовна уже давно не девочка
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22.09.2021 14:02 Ответить
Мальчик, шоле? Тётка по виду мужеложная, таки да.
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22.09.2021 14:09 Ответить
вывезите их на лукьяновку на экскурсию эффект будет сильнее
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22.09.2021 14:03 Ответить
все схвачено
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22.09.2021 14:03 Ответить
Вот почему бы всей этой зелешобле не собраться на дырявой барже и отправится в дальнее плавание длинною в жизнь?
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22.09.2021 14:04 Ответить
А що цим двом дебілам не ма чим займатися, чи ви їм там на банкеті конверти будете дарувати???????Всьо кодло в зборі!!!!!!!!
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22.09.2021 14:08 Ответить
"Дохлая кошка" и поднятие рейтингов. А про ТСК по делу "вагнеровцев" СМИ отсунут на задний план.
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22.09.2021 14:10 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
2 ч



Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира,

машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.



Шефир до последнего отстаивал Авакова на посту министра МВД, чем вызвал неописуемое раздражение Ермака.



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22.09.2021 14:12 Ответить
А шо, цих двох прєданних слуг вже більше ніхто, крім зелі, нікуди не запрошує, як зафоршмачених?!
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22.09.2021 14:13 Ответить
видача бонусів за результатами "роботи"
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22.09.2021 14:18 Ответить
Корабельні сосни та табуанал під час карантину, але про рояль не забудьте, бо все буде марно…

Мабуть, Безулу будуть муштрувати для ТСК… Оманські у курсє дела…
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22.09.2021 14:23 Ответить
Экзорцист и психолог гораздо нужнее этому сборищу
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22.09.2021 14:31 Ответить
Фракция одной партии на свою сходку вызывает весь кабмин, силовиков и других ветвей власти... У нас уже нет государственного устройства с независимыми институтами управления и контроля. Есть обслуживающие структуры для слуг урода.
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22.09.2021 14:38 Ответить
 
 