На выездное заседание фракции "СН" пригласят генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова, – Корниенко

В выездном расширенном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"Это будет большое выездное заседание нашей фракции по стратегическим вопросам...Также будем приглашать представителей силовых ведомств - генерального прокурора, главу СБУ для того, чтобы мы обязательно подняли те вопросы, которые волнуют людей", - сказал Корниенко.

Он напомнил, что в заседании примут участие глава государства, представители Офиса президента Украины, правительства.

По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча еще не определено, однако "рассматриваются отели Трускавца".

Он подчеркнул, что в Трускавце вакцинировано от Covid-19 100% местных жителей. Корниенко также рассказал, что участники расширенного заседания фракции, не имеющие сертификатов вакцинации против Covid-19, будут сдавать ПЦР-тесты.

Как сообщалось, мероприятие пройдет в конце следующей недели. По словам Корниенко на выездном заседании народные депутаты подведут результаты своей работы.

"Подведем итоги, что мы сделали за половину срока Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.) и почти половину нашего срока и наметим, что мы далее делаем, по каким реформам ускоряемся, на что делаем акцент", - сказал Корниенко.

Как сообщил народный депутат, правительство уже подготовило программу своих действий и готово ее презентовать на выездном заседании.

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