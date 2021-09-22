Если ОП считает причиной покушения на Шефира борьбу с олигархами, то надо вызывать на допрос Ахметова, Коломойского, Пинчука - всех, к кому приезжал Шефир, - Бутусов

Поскольку Офис Президента мгновенно определил главную версию покушения, очень важно расследовать, а какие же олигархи имели конфликты с Шефиром.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Офис Президента уже озвучил причину покушения на Шефира - "борьба с олигархами". То есть версия о конфликтах Шефира с руководством офиса президента не рассматривается изначально, ок. Таким образом, закон об олигархах будет проголосован в ближайшее время (я также поддерживаю принятие данного закона)", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, теперь, поскольку Офис Президента мгновенно определил главную версию покушения, очень важно расследовать, а какие же олигархи имели конфликты с Шефиром.

"Теперь важно, чтобы Сергей Шефир дал показания с какими олигархами, сколько раз он встречался за последние три года, о чем говорили, какие давались обязательства. все ли было выполнено. Список будет длинный, ведь Шефир контактировал с олигархами постоянно, но только так теперь можно установить кто и что знает.

И теперь надо вызывать на допрос всех олигархов, встречи которых с Шефиром попадали на видео журналистов. И Ахметова, и Коломойского, и Пинчука, всех, к кому по вечерам приезжал в офис Шефир, всех, с кем общался. Думаю, это дело будет иметь большой резонанс", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Читайте: В покушении на Шефира не стоит исключать "российский след", - "слуга народа" Корниенко

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

На происшествие отреагировал также президент Зеленский, заявив, что ответ будет сильным.

Также читайте: "Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор", - экс-замгенпрокурора Чумак