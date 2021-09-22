Если ОП считает причиной покушения на Шефира борьбу с олигархами, то надо вызывать на допрос Ахметова, Коломойского, Пинчука - всех, к кому приезжал Шефир, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Поскольку Офис Президента мгновенно определил главную версию покушения, очень важно расследовать, а какие же олигархи имели конфликты с Шефиром.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.
"Офис Президента уже озвучил причину покушения на Шефира - "борьба с олигархами". То есть версия о конфликтах Шефира с руководством офиса президента не рассматривается изначально, ок. Таким образом, закон об олигархах будет проголосован в ближайшее время (я также поддерживаю принятие данного закона)", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, теперь, поскольку Офис Президента мгновенно определил главную версию покушения, очень важно расследовать, а какие же олигархи имели конфликты с Шефиром.
"Теперь важно, чтобы Сергей Шефир дал показания с какими олигархами, сколько раз он встречался за последние три года, о чем говорили, какие давались обязательства. все ли было выполнено. Список будет длинный, ведь Шефир контактировал с олигархами постоянно, но только так теперь можно установить кто и что знает.
И теперь надо вызывать на допрос всех олигархов, встречи которых с Шефиром попадали на видео журналистов. И Ахметова, и Коломойского, и Пинчука, всех, к кому по вечерам приезжал в офис Шефир, всех, с кем общался. Думаю, это дело будет иметь большой резонанс", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
На происшествие отреагировал также президент Зеленский, заявив, что ответ будет сильным.
Пожалуйста, подождите...
Чекаємо смішних відмазок про "чесний бізнес" ))
А що Фуйло за обід їсть? Бачиш?
Александр, вы Киевскую цирковую академию заканчивали, или в одной палате с Igor L лежите?
Слава ПВО Вейшнории!
А вот отвлечение от расследования ТСК по "ванергейту" СРАБОТАЛО, оно ушло на последний план. И под этот шумок могут физически отстранить главных свидетелей.
точно также как Авакян мгновенно обосрал "Свободу" за то что кто-то(кто?) бросил гранату в сторону ментов. Точно так же как за отправку Шеремета "на тот свет/тьму" сразу Аваков и ОП-а назначили виновных. Там у них экстрасенсов видать батальон на довольствии, раз моментально знают кто, почему и как это сделал. если реально шофер ранен, то он лох получается, ибо не взял хотя бы бабла за - "Сожми ягодицы, щас будут по нам стрелять с лесополосы".
хотя, всякое бывает, может Путину так присмалил штаны шифер, что тот послал Петрова и Боширова?)
@tZEinform
·
44 мин
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом. Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов.
Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен. * 2021-01-18 "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
tZE inform
@tZEinform
·
44 мин
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом. Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения
Как дети, честное слово...
Хєрово,що цю хрєнь наше дрібне ***** може використати,як велике(хоча насправді теж дрібне) ***** ситуацію з "рязанським цукром".
Бутусов тролить ЗЕлених.
За час президенства Зеленського статки українських олігархів офіційно виросли в РАЗИ, навіщо їм різати зеленого "гусака" що несе їм золоті яйця? Варто увімкнути канали Ахметова, Пінчука, Коломойського щоб переконатися що блаЗЕнь для них друг а не ворог.
Слава Україні !!!