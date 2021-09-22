Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть связано с его политической деятельностью.
Такое мнение выразил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.
"Сам почерк (покушения. - Ред.) - явно элемент давления... Есть много в Украине сил, которым не нравится наша власть. Первый помощник - один из ключевых людей в команде. Это точно связано с его политической деятельностью", - сказал Корниенко.
Ранее Корниенко предположил, что в покушении на Шефира не стоит исключать "российский след".
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
Пожалуйста, подождите...
-Шофера?
-Шефіра!!
-Шо?
-Не чує баба...
ух как все проснулись...ух какие высоко/художественные громко/обличительные слова...
и главное - все живы....а понтов... как будто .... (сам промазал) ))))
Если власть нравится - это уже Курятник и Беларуссия.
Какую такую политическую деятельность вал этот шифер??? Какие у него политические цели? Когда он выступал с политическими заявлениями???
У серого координала (не путать с кардиналом, в данном случае от слова "Координация") могут быть только подковерные криминальные интриги. "Покушение" - не заплатил (или мало дал) за выполненную "работу". Вот и вся его "политическая" деятельность.
@tZEinform
·
5 мин
Драма в трех актах 1.В покушении на Шефира не стоит исключать "российский след", - "слуга народа" Корниенко 2. Получает по ушам за самодеятельность. 3. Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью Какую "политическую деятельность" ведет помощник на общественных началах - знает только Корниенко