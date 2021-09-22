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Новости Политика УкраиныПроисшествия Покушение на Шефира
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Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть связано с его политической деятельностью.

Такое мнение выразил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"Сам почерк (покушения. - Ред.) - явно элемент давления... Есть много в Украине сил, которым не нравится наша власть. Первый помощник - один из ключевых людей в команде. Это точно связано с его политической деятельностью", - сказал Корниенко.

Ранее Корниенко предположил, что в покушении на Шефира не стоит исключать "российский след".

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
а какая у него политическая деятельность ? с хозяевами встречаться ?
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22.09.2021 14:20
+6
ну! разве для для таких заяв и затевался весь этот кордебалет???

ух как все проснулись...ух какие высоко/художественные громко/обличительные слова...

и главное - все живы....а понтов... как будто .... (сам промазал) ))))

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22.09.2021 14:27
+4
-Cтріляй в Шефіра!
-Шофера?
-Шефіра!!
-Шо?
-Не чує баба...
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22.09.2021 14:25
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а какая у него политическая деятельность ? с хозяевами встречаться ?
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22.09.2021 14:20 Ответить
Власть ОПГ, так точнее. Нормальным людям она по определению не может нравиться
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22.09.2021 14:20 Ответить
а эта власть вообще хоть комуто нравится?...
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22.09.2021 14:20 Ответить
То все Порошенко!
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22.09.2021 14:20 Ответить
какая политическая деятельность у пархатого куска говна? как бы накрасть да в израиль сдристнуть?
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22.09.2021 14:21 Ответить
теперь ублюдки это и называют политической деятельностью.
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22.09.2021 14:24 Ответить
а,ну если только элемент -тогда не страшно... зря он в шок впадал
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22.09.2021 14:21 Ответить
Шут политик?????? Акуеть, ***!!!!!
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22.09.2021 14:24 Ответить
А может потому что он мудак?
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22.09.2021 14:25 Ответить
-Cтріляй в Шефіра!
-Шофера?
-Шефіра!!
-Шо?
-Не чує баба...
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22.09.2021 14:25 Ответить
Какая деятельность ,политическая у этого клоуна? Гривны в шекели переводить?
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22.09.2021 14:25 Ответить
ну! разве для для таких заяв и затевался весь этот кордебалет???

ух как все проснулись...ух какие высоко/художественные громко/обличительные слова...

и главное - все живы....а понтов... как будто .... (сам промазал) ))))

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22.09.2021 14:27 Ответить
О, це ілюстрація "страшної відповіді" від Зє! - загнаний у кут щур відстрілюється🙂
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22.09.2021 14:31 Ответить
Периодически СН говорят правду, неосознавая того что говорят. То нет желающих быть министрами в зеленой власти, то все их не любят. Ребяты, а почему вы считаете, что вы должны кому-то нравиться? Власть не должна нравиться она должна преследоваться всеми окружающими, тогда власть работает, без этого это не власть. Вы сами сделали себе репутацию трусливых, не компетентных выкормышей, и хотите что бы вы нравились???

Если власть нравится - это уже Курятник и Беларуссия.
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22.09.2021 14:27 Ответить
кому-то шото пообещал и не выполнил
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22.09.2021 14:27 Ответить
Не чув ніяких публічних політичних виступів цього "політика" - якась закулісна діяльність тепер називається політикою? "Жиды издеваются..." (с) Хазанов.
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22.09.2021 14:27 Ответить
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22.09.2021 14:29 Ответить
Дебил бл... (с)!

Какую такую политическую деятельность вал этот шифер??? Какие у него политические цели? Когда он выступал с политическими заявлениями???

У серого координала (не путать с кардиналом, в данном случае от слова "Координация") могут быть только подковерные криминальные интриги. "Покушение" - не заплатил (или мало дал) за выполненную "работу". Вот и вся его "политическая" деятельность.
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22.09.2021 14:34 Ответить
а шефир ведет какую то политическую деятельность? он вообще кто?
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22.09.2021 14:35 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
5 мин



Драма в трех актах 1.В покушении на Шефира не стоит исключать "российский след", - "слуга народа" Корниенко 2. Получает по ушам за самодеятельность. 3. Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью Какую "политическую деятельность" ведет помощник на общественных началах - знает только Корниенко
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22.09.2021 14:35 Ответить
Естественно! А Корейко полинял на 1 млн. исключительно потому, что работал счетоводом в "Геркулесе".
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22.09.2021 14:39 Ответить
А какая у Шефира политическая деятельность? Если бы не стреляли, то его бы еще долго о нем не вспоминали. Скорее всего у Шефира деятельность "серого кардинала" при Президенте.
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22.09.2021 14:49 Ответить
На власть наезжают Шайтановы по заказу оппонентов власти.Может медведчук,а может из бывших.
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22.09.2021 15:02 Ответить
и суд не нужен... депутаты всё знают... или знали заранее, но молчали? тогда это сокрытие возможного преступления... интересно, а что абхазский козолюб трахамония скажет...
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22.09.2021 15:14 Ответить
А на мой взгляд утверждать что "точно" а что "не точно" может только заказчик
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22.09.2021 15:47 Ответить
 
 