Шефир о покушении: Никаких конфликтов в команде нет. Цель - запугивание высших эшелонов власти. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир связывает сегодняшнее покушение и обстрел его автомобиля с давлением на представителей власти.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Не понимаю причин, ехали, вдруг выстрелы. Ранили водителя, водитель молодец, поехал дальше, мы ускорились, тут же я позвонил в полицию, сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень быстро и эффективно, подобрали, забрали водителя. Ощущения не из приятных... Никаких конфликтов в команде нет. По моим ощущениям, покушение было совершено с целью запугивания высших эшелонов власти", - отметил он.
Кроме этого Шефир отметил, что президент Владимир Зеленский является очень волевым человеком.
"Его не запугаешь. Справимся со всеми этими вещами", - резюмировал Шефир.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
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https://www.youtube.com/watch?v=xIP40UkQyKo
Шефир ведь еврей или все же не еврей?
Ося Саідівна
@ser_373
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Це дуже смішно, це навіть не Януковича рівень, 2 тижні трубять усі канали про плани замаха на Зеленського, і тут трах бабах Шефір, мда, сценаристи лайно.
Официальной озвучке никто не верит везде смех поддевки
ЄТу власть так ненавидят что сочувствия и понимания они не услішат
Все их заявления воспринимается как лож и спектакль полная потеря к ним вері и доверия
Вівод так сильно власть еще не навидели ихние бесконечніе шоу в стиле квартал 95 візівают отвращение и неверу
Єти власть будут удерживать штіками и узурпацией власти ка ПУ а так у них нет и малейшег шанса преизбраться молодая паросль совдеповского пошиву
59 мин. ·
Звичайно, слідчий має допитати їх, і ще більшу половину "вищого ешелону". І на цьоме етапі слідства, ніхто не заважає йому висунити версію, що саме зеленський і є замовником злочину, а може єрмак, а може татаров, а може...
Шефир до последнего отстаивал Авакова на посту министра МВД, чем вызвал неописуемое раздражение Ермака.
Дележка 30 млрд. грн. на дорожном воровстве
Перший помічник президента, ще раз перший помічник президента Шефір "наразі працює над зйомками нового "Кварталу".
Не притидією агресії Росії, ні проблемами військових, ні випуском військової техніки, ні субсидіями, ні боротьбою з Ковідом ..., перший помічник президента Шефір "наразі працює над зйомками нового "Кварталу"
Олігархат, одначе. Зеленький тримає на державній посаді людину, яка до сих пір продовжує їх спільний бізнес. Це і є використання влади задля власного збагачення
Якщо так, то чому Нахманович розмовляє іноземною мовою?
кстати а хде пастанавление о его назначениии и кем назначен?...
тада чево так за нево переживатььь если он абычный пасажыр ауди...
и повесят на семенченка
стали на дороге (где надо) , постреляли по машине, отъехали, скинули автомат своим людям и фсё- можно звонить ментам ?...
может мудрому нариду показали ауди изнутри или ... раненого водителя?
прошу вибачення за тавтологiю, бо дебiли та ЗеБiли це одне i теж.
ти нам, вiслюк, краще розкажи про свою Зраду та про ЧВК Вагнер.
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.
Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения вопросов", а Зеленский упомянул о деле с передачей авторских прав (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» при котором "... кто то меня на..бал". (tZE: "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена. )
Последним конфликтом (и незавершенным) был конфликт с депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.