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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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Шефир о покушении: Никаких конфликтов в команде нет. Цель - запугивание высших эшелонов власти. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир связывает сегодняшнее покушение и обстрел его автомобиля с давлением на представителей власти.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Не понимаю причин, ехали, вдруг выстрелы. Ранили водителя, водитель молодец, поехал дальше, мы ускорились, тут же я позвонил в полицию, сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень быстро и эффективно, подобрали, забрали водителя. Ощущения не из приятных... Никаких конфликтов в команде нет. По моим ощущениям, покушение было совершено с целью запугивания высших эшелонов власти", - отметил он.

Кроме этого Шефир отметил, что президент Владимир Зеленский является очень волевым человеком.

"Его не запугаешь. Справимся со всеми этими вещами", - резюмировал Шефир. 

Читайте также: Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+48
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22.09.2021 14:30
+41
Слыш, ты, грязь подногтями, высший эшелон власти, млять...
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22.09.2021 14:30
+27
Эта постановка от 95-го квартала имеет цель отвлечь от чего то другого...
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22.09.2021 14:31
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22.09.2021 14:30 Ответить
Слыш, ты, грязь подногтями, высший эшелон власти, млять...
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22.09.2021 14:30 Ответить
При правлении команды коунов, гопников и воров, даже звучит как то смешно.
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22.09.2021 21:53 Ответить
Ну надо же,жил себе ,придумывал шутки ,писал сценарии,имел российское и Израильское гражданство и тут **** ,ОНО - высшие эшелоны власти Украины
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23.09.2021 01:06 Ответить
Кто заказал расстрел Шефира? | Главные версии покушения | Ермак сделал себе алиби, улетев в США

https://www.youtube.com/watch?v=xIP40UkQyKo
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22.09.2021 14:31 Ответить
Зависть - это такое особое чувство справедливости. Бывает двух видов: корыстная и бескорыстная. Корыстная - "Хочу, чтобы и у меня это было!", бескорыстная - "Хочу, чтобы и у него этого не было!"
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22.09.2021 19:22 Ответить
Эта постановка от 95-го квартала имеет цель отвлечь от чего то другого...
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22.09.2021 14:31 Ответить
Отвлечь от вагнергейта, стало уже, видно, припекать.
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23.09.2021 00:21 Ответить
Справитись з терористами можна тільки силою. З терористами переговорів не ведуть, їх знищують! Або Зеленський введе Воєнний стан і пересаджає олігархів та їх банди, або олігархи таки вб'ють Зеленського.
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22.09.2021 14:31 Ответить
Нехай Володимир Ссанич візьме особистим тілоохоронцем Толіка Гриценка. Той його не підведе
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22.09.2021 14:33 Ответить
Он сам олигарх, пчелы не идут против мёда. Очнись
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22.09.2021 15:07 Ответить
зеля маріонетка олігархів. як воно може когось, крім патріотів пересаджать?
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22.09.2021 17:22 Ответить
Головні терористи в Кремлі а ЗЕля т а його команда "шефірав" їм дупу лижуть...
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22.09.2021 17:48 Ответить
Или ты сходишь похмелишься, потом перечитаешь бред пьяной кобылы и удалишь его. Если не удалишь - ты не просто бухой, ты еще и долбо@б
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23.09.2021 08:23 Ответить
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22.09.2021 14:33 Ответить
Высший эшелон власти :Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.

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22.09.2021 14:34 Ответить
Удивительно, что не прозвучало - ЭТО какойта антисемитизм и практически холокост, фашисти опять пытаются убить еврея!
Шефир ведь еврей или все же не еврей?
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22.09.2021 14:34 Ответить
Судя по фигуре, скорей, еврейка…
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23.09.2021 00:22 Ответить
Ну, хоть не дома взрывают, и Норд -Ост не устравивают по примеру России, что бы власть удержать.Неужели . кто верит в покушение?
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22.09.2021 14:37 Ответить


Ося Саідівна


@ser_373

·



Це дуже смішно, це навіть не Януковича рівень, 2 тижні трубять усі канали про плани замаха на Зеленського, і тут трах бабах Шефір, мда, сценаристи лайно.
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22.09.2021 14:39 Ответить
Барыгу на скотах не запугать.
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22.09.2021 14:41 Ответить
высший эшелон власти
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22.09.2021 14:43 Ответить
А, що в тому радянському кіно грав Роберт Дауні Джуніор?..
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22.09.2021 16:29 Ответить
Он уже и цель выявил, Эркюль Пуаро кварталовского разлива. Сейчас еще свидетели подскачут. Удивляет отношение публики, ни одного сочувствующего, очень приятно удивляет
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22.09.2021 14:44 Ответить
Ну и как можно запугать 4 драпанувшего от армии самого волевого чела?
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22.09.2021 14:45 Ответить
есть в администрации такой ХМЫРЬ-Подоляк ! Так это точно его постановка,причем -тупая !
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22.09.2021 16:11 Ответить
Почитал коменті в покушениях на Шефира

Официальной озвучке никто не верит везде смех поддевки

ЄТу власть так ненавидят что сочувствия и понимания они не услішат

Все их заявления воспринимается как лож и спектакль полная потеря к ним вері и доверия

Вівод так сильно власть еще не навидели ихние бесконечніе шоу в стиле квартал 95 візівают отвращение и неверу

Єти власть будут удерживать штіками и узурпацией власти ка ПУ а так у них нет и малейшег шанса преизбраться молодая паросль совдеповского пошиву
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22.09.2021 14:48 Ответить
Три десятка соевьіх заробитчан , зубоскалящих" на форуме "Цензора" - єто не народ. Да и трех десятков не будет , если отминусовать путинских портянок , которьіе тоже подхрюкивают .
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22.09.2021 20:31 Ответить
Ой, да ладна! Вас на весь Цензор дві курви подоляцьких всьооо!))) тебе, троль, хіба що ліниві не банять
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22.09.2021 21:47 Ответить
Коли "баризі Порошенко і його подєльнікам з ЄС" будуть висунені офіційні звинувачення в замаху на Шерифа і державному тероризмі? 😎
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22.09.2021 14:49 Ответить
эшелон - это хорошо,но в нашем случае лучше товарнячок..
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22.09.2021 14:50 Ответить
А ещё лучше - порожнячо
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23.09.2021 00:26 Ответить
Ойц, невже лєнка-впопучлєнка сценарій писала?! Кросівоє! А я досі вважала, що на неї тільки бабло квартальне списують... А воно ононо чьо!
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22.09.2021 14:50 Ответить
Mykola Nikolaus

59 мин. ·

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22.09.2021 15:07 Ответить
Перебування в США зеленського і єрмака, аж ніяк не алібі для них. Вони і в Україні не були б виконавцями, а замовниками. Навпаки, ця обставина може свідчити, що таким чином вони хотіли відвести від себе підозру.

Звичайно, слідчий має допитати їх, і ще більшу половину "вищого ешелону". І на цьоме етапі слідства, ніхто не заважає йому висунити версію, що саме зеленський і є замовником злочину, а може єрмак, а може татаров, а може...
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22.09.2021 15:08 Ответить
само полетіло, а спектакль тут залишило, поганенький такий спектакль
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22.09.2021 17:27 Ответить
Рукожопы зеленые...
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22.09.2021 15:20 Ответить
У Ермака - Зеленского с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.

Шефир до последнего отстаивал Авакова на посту министра МВД, чем вызвал неописуемое раздражение Ермака.

Дележка 30 млрд. грн. на дорожном воровстве
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22.09.2021 15:44 Ответить
Опытные тимуровцы польют огород, вынесут мусор и сходят в магазин за право пользования квартирой.
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22.09.2021 19:23 Ответить
А шо, закон про использование высшими чиновниками украинского языка уже не действует?
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22.09.2021 15:54 Ответить
так Зеленский и его банда вражеская агентура, для них украинцы и украинский язык враждебны.
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22.09.2021 17:05 Ответить
На репетитора бабла пошкодував. Аборигани "і так паймут".
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22.09.2021 18:19 Ответить
Весь драматизм ситуации в том, что Шефир прекрасно знает причину нападения на него, но никому о ней не расскажет. Во власти стаёт всё меньше людей с украинскими фамилиями. Жуки в муравейнике или осы в улье.
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22.09.2021 16:17 Ответить
Как всегда, обвинят украинских националистов. Это всё они, "плохие парни", которые хотят видеть Украину украинской.
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22.09.2021 16:37 Ответить
Стріляли по Шефіру, але "покушались" на Зеленського.. Як так виходе??
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22.09.2021 16:57 Ответить
І три рази поранили водія
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22.09.2021 17:36 Ответить
Сценка из 95-го квартала, только жаль шофера. Им то пожертвовали, и на кого повесить найдут.
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22.09.2021 17:00 Ответить
Про вьісшій ещєлон власті:

Перший помічник президента, ще раз перший помічник президента Шефір "наразі працює над зйомками нового "Кварталу".

Не притидією агресії Росії, ні проблемами військових, ні випуском військової техніки, ні субсидіями, ні боротьбою з Ковідом ..., перший помічник президента Шефір "наразі працює над зйомками нового "Кварталу"
Олігархат, одначе. Зеленький тримає на державній посаді людину, яка до сих пір продовжує їх спільний бізнес. Це і є використання влади задля власного збагачення
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22.09.2021 17:01 Ответить
А кто такой вообще этот Шефир? Главный Клоун в Шапито?

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22.09.2021 17:03 Ответить
Кто он такой? Разве не трудно догадаться, если подумать. Он есть тайный связной между Главным и его кураторами на Западе. Типа "Юстас - Алексу". Хвост, который рулит собакой.
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22.09.2021 17:11 Ответить
у них кураторы в Кремле. Один Вагнергейт чего стоит.
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22.09.2021 17:17 Ответить
Увы... Эти люди одной известной национальности вовсе не клоуны. Это расчетливые безжалостные, циничные дельцы, для которых нет ничего святого и запретного.
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22.09.2021 19:59 Ответить
Перший помічник президента - то державна посада?

Якщо так, то чому Нахманович розмовляє іноземною мовою?
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22.09.2021 17:03 Ответить
аднака сам дирехтур кварталу кефир когда то грил шо он не госчиновник

кстати а хде пастанавление о его назначениии и кем назначен?...

тада чево так за нево переживатььь если он абычный пасажыр ауди...
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22.09.2021 21:55 Ответить
для этой банды Шефиров украинцы и украинский язык враждебны. Законы Украины им до лампочки они ждут роССийские танки.

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22.09.2021 17:11 Ответить
Оккупационная администрация Зе
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22.09.2021 20:01 Ответить
с каких пор кефир относит себя к высшим эшелонам власти ?
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22.09.2021 18:36 Ответить
Дайте автомат людині яка колись з нього стріляла і Я ЗАПЕВНЯЮ ВАС, ЩО КУЛІ ТАК ХИТРО Б НЕ ЛЯГЛИ.
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22.09.2021 19:03 Ответить
Налицо попытка захвата власти в стране украинцами. Это возмутительно!
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22.09.2021 19:09 Ответить
Сподіваюсь це тільки початок, більше тренувань і наступного разу все вийде
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22.09.2021 19:35 Ответить
в ступив в группу дальнобойщиков, с целью дестабилизации власти...

и повесят на семенченка
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22.09.2021 19:43 Ответить
Я извиняюсь, а веерные отключения света будут?
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22.09.2021 19:49 Ответить
Квартал 95 продолжает шутить... А не вспомнить ли нам про ВСК по вагнероцам? Зеленский будет долго готовить "удар" вот по делу Шеремета да года доказательств не собрали..по Семенченко - 8 месяцев ничего не могут доказать... Так не закончить ли нам заслушивать Бурбака ? А то, как раз , когда ему надо уже сказать нам решающие слова - начинается.... хочу писать... хочу какать...хочу пить... только Бурбака не хочу дослушать...
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22.09.2021 20:01 Ответить
откуда, эта лядь, может знать про мотивы нападавших или организаторов )? их установили задержали, допросили? )
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22.09.2021 20:15 Ответить
а почему мудрым наридом не рассматривается версия, что слуги сами себе режиссёры :

стали на дороге (где надо) , постреляли по машине, отъехали, скинули автомат своим людям и фсё- можно звонить ментам ?...

может мудрому нариду показали ауди изнутри или ... раненого водителя?
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22.09.2021 20:23 Ответить
тсссс.... это знают все (кто умеет рассуждать) но эта государственная тайна для нариду ))))
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22.09.2021 20:37 Ответить
А вот кстати да. Что с шофёром? Куда ранили, куда доставили для лечения, фотки какие-нибудь. Да хотя бы имя героя, который, будучи тяжело раненым, вывез Шафира из под огня. Ничего нет. Скромность не позволяет? Или, может, ранений никаких нету?
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22.09.2021 21:04 Ответить
Таинственный "друг детства" Шефир впервые за 2,5 года показал "личико", но даже и не подумал изречь хоть что-то на государственном украинском языке...
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22.09.2021 21:24 Ответить
що за зкацаплене обрiзане лайно? потерпiлий?
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22.09.2021 21:38 Ответить
вiслюк в твоi недолугi вистави можуть повiрити тiльки дебiли та ЗеБiли.

прошу вибачення за тавтологiю, бо дебiли та ЗеБiли це одне i теж.

ти нам, вiслюк, краще розкажи про свою Зраду та про ЧВК Вагнер.
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22.09.2021 21:42 Ответить
Цей "высший эшелон власти", якого ніхто не обирав та не уповноважував, треба не залякувати, а стріляти усіх гамузом... ФСБ-ешна наволоч.
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22.09.2021 21:53 Ответить
Хапнул и не отстегнул Ермаку с зелей? Ну то такое. Пока пугнули, потом …..
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22.09.2021 21:59 Ответить
Да-да. И с ЗЕ Шефир конечно же не посрался вдрызг в конце августа...

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22.09.2021 23:07 Ответить


Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.

Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения вопросов", а Зеленский упомянул о деле с передачей авторских прав (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» при котором "... кто то меня на..бал". (tZE: "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена. )

Последним конфликтом (и незавершенным) был конфликт с депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.
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23.09.2021 00:21 Ответить
Ну надо же,жил себе ,придумывал шутки ,писал сценарии,имел российское и Израильское гражданство и тут **** ,ОНО - высшие эшелоны власти Украины
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23.09.2021 01:04 Ответить
Він правий! Це справді - тиск на вищі ешелони! Це тиск імперіалістів на нашого святого бубочку! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:29 Ответить
Завдяки біосміттю (мутраму нариту) ця наволоч "висшие ешалони власті".
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23.09.2021 02:55 Ответить
каждый день стройматериал был лично за рулем... но именно в день покушения за рулем был водитель... шанс 1 к 365... кто такой хороший математик, просчитавший стройматериалу такой исход? да оно само, асбест хренов...
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23.09.2021 07:25 Ответить
Органы - мрази, работают не на граждан, а на продажную власть
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23.09.2021 07:38 Ответить
 
 