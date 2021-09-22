Гигант travel retail-торговли Gebr. Heinemann отметил 11 лет на украинском рынке

Во вторник, 21 сентября, один из мировых лидеров рынка travel retail Gebr. Heinemann вместе со своим украинским долгосрочным партнером, компанией BF&GH Travel Retail Limited, отметили 11-летие работы в Украине. За годы работы компания заплатила в бюджет Украины налогов и социальных платежей на сумму около 1 млрд грн.

Высшее руководство Gebr. Heinemann

"Несмотря на COVID-19 и падение экономики, наши компании в Украине заплатили в 2020 году 177 млн грн, за 8 месяцев этого года - 182 млн грн. Кроме налогов мы заплатили в виде арендных платежей аэропорту "Борисполь" с начала нашей работы 2,4 млрд. грн. Другим аэропортам, в Одессе и в Жулянах, мы заплатили арендных платежей около 300 млн грн", - акцентировал совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц.

Компания-партнер BF&GH Travel Retail открыла первый в Украине duty-free магазин в 2010 году в Терминале F аэропорта "Борисполь". На сегодняшний день компания также является частью Терминала D, открыла магазины в аэропорту "Жуляны" и 13-ти наземных пунктах пропуска на территории Украины.

Совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн отметил, что BF&GH Travel Retail приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса.

"С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в Борисполе, Жулянах и Одессе", - подчеркнул Клаус Хайнеманн.

С 2010 года компания создала около 800 рабочих мест с европейским уровнем заработной платы и предоставляет сотрудникам полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства.

Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц, совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

"Украина важна для Gebr. Heinemann, и мы гордимся нашей работой здесь. Мы продолжим инвестировать в текущую инфраструктуру, начиная с некоторых магазинов в аэропорту "Борисполь" в 2022 году, и продолжим расширять бизнес", - заявил генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

Gebr. Heinemann была основана в 1879 год, работает более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах. Штаб-квартира компании находится в Гамбурге.