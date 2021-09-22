Стреляли из автоматического оружия. Автомобиль Шефира проехал со спущенным колесом еще 5 км, - Клименко

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира после сегодняшнего обстрела проехал со спущенным колесом еще 5 километров.

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобиль был обстрелян, вероятно, из автоматического оружия. Было пробито заднее колесо, с ним автомобиль проехал еще 5 километров. Был ранен водитель. Можно говорить о том, что намерения преступников были очень серьезными", - уточнил Клименко.

Он также заявил, что к поиску нападавших подключены лучшие сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский отметил, что водитель Шефира, будучи раненным, указал правоохранителям на место, где был совершен обстрел.

Также Монастырский уточнил, что водитель в настоящее время прооперирован и его жизни ничего не угрожает.

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