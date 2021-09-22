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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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Стреляли из автоматического оружия. Автомобиль Шефира проехал со спущенным колесом еще 5 км, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стреляли из автоматического оружия. Автомобиль Шефира проехал со спущенным колесом еще 5 км, - Клименко

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира после сегодняшнего обстрела проехал со спущенным колесом еще 5 километров.

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобиль был обстрелян, вероятно, из автоматического оружия. Было пробито заднее колесо, с ним автомобиль проехал еще 5 километров. Был ранен водитель. Можно говорить о том, что намерения преступников были очень серьезными", - уточнил Клименко.

 Он также заявил, что к поиску нападавших подключены лучшие сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский отметил, что водитель Шефира, будучи раненным, указал правоохранителям на место, где был совершен обстрел.

Также Монастырский уточнил, что водитель в настоящее время прооперирован и его жизни ничего не угрожает.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
Я так понимаю, что всем уже насрать на Вангеровцов?
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22.09.2021 14:46
+18
Шоу продовжується.

"Однако, у меня появилось один вопрос к потенциальному киллеру! Попадания по корпусу автомобиля (до 14 пробоин) находятся исключительно со стороны водителя. То есть - слева. Шефир направлялся на работу - поэтому автомобиль двигался в северном направлении. Ехал он со скоростью - ну, пусть 60-80 километров в час, хотя мы же знаем как "мама Любит скорость". Таким образом, киллер спрятался ЧЕРЕЗ ДОРОГУ и, стреляя, в принципе, мог попасть и в транспорт, идущий в обратном направлении. К тому же, там две полосы, плюс раздел, плюс обочина (до первых деревьев). Таким образом, получается около 20 метров, может и больше. После посадки водитель проезжает чуть больше 200 метров, разворачивается и становится на парковке (молодец! Нельзя останавливаться, главное - быстро покинуть место атаки! Нет претензий!)", - продолжает Золотухин.

"Итого... Стрелок хотел совершить покушение на лицо приближенное к президенту, сидя в 20-25 метрах от цели, ожидая мишень, которая движется со скоростью до 80 км / ч. Вас ничто не смущает? А самое главное, как мне правильно подсказали, на разделительной полосе стоит отбойник (последний скриншот). А потому, когда машина движется, ее нижняя часть закрыта от огня слева именно отбойником. Вопрос: как пули попали в нижнюю часть двери водителя?" - интересуется он. Источник: https://censor.net/ru/p3289751
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22.09.2021 14:45
+16
Ну очень серьёзные намерения ...обстрелять водилу?зекрысы такие брехливые крысы ...
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22.09.2021 14:44
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Ну очень серьёзные намерения ...обстрелять водилу?зекрысы такие брехливые крысы ...
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22.09.2021 14:44 Ответить
насмерть раненый водятел проехал 5 км.

я бы проверил его на употребление тяжелой наркоты. да и пассажира тоже.
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22.09.2021 14:53 Ответить
Шоу продовжується.

"Однако, у меня появилось один вопрос к потенциальному киллеру! Попадания по корпусу автомобиля (до 14 пробоин) находятся исключительно со стороны водителя. То есть - слева. Шефир направлялся на работу - поэтому автомобиль двигался в северном направлении. Ехал он со скоростью - ну, пусть 60-80 километров в час, хотя мы же знаем как "мама Любит скорость". Таким образом, киллер спрятался ЧЕРЕЗ ДОРОГУ и, стреляя, в принципе, мог попасть и в транспорт, идущий в обратном направлении. К тому же, там две полосы, плюс раздел, плюс обочина (до первых деревьев). Таким образом, получается около 20 метров, может и больше. После посадки водитель проезжает чуть больше 200 метров, разворачивается и становится на парковке (молодец! Нельзя останавливаться, главное - быстро покинуть место атаки! Нет претензий!)", - продолжает Золотухин.

"Итого... Стрелок хотел совершить покушение на лицо приближенное к президенту, сидя в 20-25 метрах от цели, ожидая мишень, которая движется со скоростью до 80 км / ч. Вас ничто не смущает? А самое главное, как мне правильно подсказали, на разделительной полосе стоит отбойник (последний скриншот). А потому, когда машина движется, ее нижняя часть закрыта от огня слева именно отбойником. Вопрос: как пули попали в нижнюю часть двери водителя?" - интересуется он. Источник: https://censor.net/ru/p3289751
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22.09.2021 14:45 Ответить
как-как... всё просто. стрелок бежал параллельно автомобилю со скоростью 120 км/ч, и потому стрелял неприцельно.
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22.09.2021 14:56 Ответить
Вас ничто не смущает?

Нас дуже "смущает" професіоналізм режисера-постановника, якість виконання трюка каскадером (воділою), халтура від сценаристів цього шоу, призначеного для відволікання народної уваги від "Вагнергейту"!
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22.09.2021 16:00 Ответить
А какое ранение у водителя...что он смог удерживать авто на курсе со спущенным колесом??

Наверное царапина...как там в сценарии 95 квартала написано??
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22.09.2021 14:46 Ответить
Я так понимаю, что всем уже насрать на Вангеровцов?
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22.09.2021 14:46 Ответить
Так отож...
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22.09.2021 14:49 Ответить
Наріт отримав свіжу жуйку.
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22.09.2021 14:49 Ответить
так про Чауса вже давно забули, його викрадення і шлях в трусах через кордон і де він тримався зникло, як роса на сонці. Зник інтерес і до "вагнерівців", будуть обсмоктувати версії, що було бажання залякати Володю, щоб не приймав закон про олігархів. Однієї подією зняв із себе на якийсь час підозру по "вагнерівцях", по Чаусу і відкринув бажання світових лідерів щось в нього запитувати про "вагнерівців" і провал в економіці, про заборгованість військовим, про відсутність оборонного замовлення і совість заїла медиків і вчителів йти до його офісу і запитувати про підвищення зарплати. Що вони, ось бандюки олігархи, а якщо він з ними в дружбі, то той один олігарх і всі його знають, залякує бідного-пребідного Володю. Нарід зразу зігрівся дорогим газом і підвищенням ціни на всі продукти, став задоволений корупцією і зарплатою депутатів у конвертах, аби тільки Шиферу було нормально і пройшов відосік. Ось вам і новий голобородько.
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22.09.2021 15:07 Ответить
Та які тут вагнерівці! Друга Зєліного хотіли замочити. Безпека країни і простих громадян - то ніщо в порівнянні з членом ЗЄопг.
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22.09.2021 15:24 Ответить
А если б на ваньку бакланова спокусились напасть? то ж ваще друг по садику и школе, вместе травку курили, за ленкой ухаживал)))
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22.09.2021 15:33 Ответить
так и всегда было на них нахезать.
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22.09.2021 20:48 Ответить
Тяжкопоранений водій проїхав 5 км, а потім ще показав де стріляли.
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22.09.2021 14:47 Ответить
В состоянии шока и адреналина еще не такое можно сделать. Дед рассказывал что во время войны раненные и без куска головы или с разорванным животом еще десятки метров пробегали и стреляли
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22.09.2021 15:27 Ответить
чето резина на заднем колесе на фото не выглядит что на ней проехали 5 км
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22.09.2021 14:48 Ответить
В сценарії написано саме так - не прискіплюйтесь до незначних деталей, не ганьбіть дєтєктів!)
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22.09.2021 14:52 Ответить
За инсценировку придусмотрена уголовная ответственность? Копы тоже участвовали в спектакле? Хотя бы копов могут уволить?
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22.09.2021 14:51 Ответить
Уголовная ответственность будет за недостаточные сожаления по поводу покушения на шифера. Как раз закон о противодействии антисемитизму приняли...)))
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22.09.2021 15:02 Ответить
водитель тяжело ранен

и ведет машину 5 км на спущенном колесе? правда?
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22.09.2021 14:52 Ответить
А что тут удивительного? Никогда не ездил на спущенном колесе? Ето на Петебляхе далеко не уедешь а на хорошей машине не сразу и заметишь что колесо спущенное. Сам когда то 120км/час ехал и не сразу заметил что переднее колесо розбортировалось.
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22.09.2021 15:30 Ответить
трындеть про "розбортированное" переднее колесо на скорости 120 км час ты будешь в школе
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22.09.2021 15:32 Ответить
Ты хоть лисапет купи себе а потом будешь трындеть, если не знаешь
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22.09.2021 15:33 Ответить
пасть закрой зеленожопый

сказки свои будешь таким же дебилам задвигать. я в отличии от тебя на своем авто уже проехал под пол ляма км.
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22.09.2021 15:36 Ответить
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22.09.2021 14:53 Ответить
На что уходят деньги налогоплательщиков? На это трэш-шапито?
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22.09.2021 14:54 Ответить
А скільки кілометрів до гаражу???????????
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22.09.2021 14:56 Ответить
А что такое вообще : первый помощник шифер?какими документами это чучело регламентируется и определяется ?почему его вообще охраняет УГО?
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22.09.2021 15:00 Ответить
Почему министр ВД еще не уволен,у нас по киевских лесах бегают люди с автоматическим оружием,где полиция и её информаторы?
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22.09.2021 15:03 Ответить
Шоу продовжується... Коли буде підпал ВР, щоб дати старт масовим репресіям, зеленому терору.
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22.09.2021 15:07 Ответить
думаю, там криминальные разборки - кто-то кому-то должен много денег..., ну или типа шоу - шефир это борець з олигархами, а они его за это сильно невзлюбли и решили попугать..., мыло, конечно, но такой сценарий )))
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22.09.2021 15:09 Ответить
раз вышла очередная информационная погремушка - значит опять что-то украли в крупных размерах. интересно, что на след.раз придумают - ленку-зеленку террористы захватят, чи шо
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22.09.2021 15:16 Ответить
За наш счёт будут ремонтировать водительскую дверцу

и лечить водителя.

Если бы покушались на пассажира, то стрельнули бы в бошку

на выходе из ресторана.
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22.09.2021 15:21 Ответить
Золотую клюкву сценаристам и актерам!! ХАЛТУРА!! Надо еще пару дублей!
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22.09.2021 15:22 Ответить
«Золота́ мали́на» (англ. Golden Raspberry), також «Ра́ззі» (англ. Razzie, від англ. Razzie Award)
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22.09.2021 16:04 Ответить
Да.. Принято..
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22.09.2021 16:21 Ответить
вивод: якщо на твоєму авто спустило колесо, а ти проїхав ще 5км, то по тобі стріляли з автоматичної зброї
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22.09.2021 15:22 Ответить
Ось тема для розмови замах на шефіра ,а те що кожен день на фронті ворог обстрілює наші позиціі де майже кожен день є загиблі і поранені іх не цікавить.
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22.09.2021 15:22 Ответить
Вдячний народ дякує своїм "слугам"?
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22.09.2021 15:24 Ответить
Все больше каких то традиционных для зеленых соплей нелепостей появляется в этом мутнорылом деле. Но главное,что все новости забиты этой половой а не вагнеровцами.Совпадение,наверное
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22.09.2021 15:37 Ответить
Сразу вспоминаю дело Курочкина , которого сняли сразу у выхода из суда или сизо. Нашли форточку. Тут , скорее всего, работал "пугачь" который без церемонно обьясил волю заказчика , водитель в разборках не причем , но пострадал непосредственно он. Грязненько однако. Ситуация могла бы иметь более печальные последствия.
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22.09.2021 17:04 Ответить
Це якесь шоу по відволіканн уваги від вагнергейту
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22.09.2021 17:16 Ответить
Стріляли в Шефіра, попали в Шофера
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23.09.2021 09:56 Ответить
 
 