Стреляли из автоматического оружия. Автомобиль Шефира проехал со спущенным колесом еще 5 км, - Клименко
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Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира после сегодняшнего обстрела проехал со спущенным колесом еще 5 километров.
Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Автомобиль был обстрелян, вероятно, из автоматического оружия. Было пробито заднее колесо, с ним автомобиль проехал еще 5 километров. Был ранен водитель. Можно говорить о том, что намерения преступников были очень серьезными", - уточнил Клименко.
Он также заявил, что к поиску нападавших подключены лучшие сотрудники правоохранительных органов.
В свою очередь глава МВД Денис Монастырский отметил, что водитель Шефира, будучи раненным, указал правоохранителям на место, где был совершен обстрел.
Также Монастырский уточнил, что водитель в настоящее время прооперирован и его жизни ничего не угрожает.
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я бы проверил его на употребление тяжелой наркоты. да и пассажира тоже.
"Однако, у меня появилось один вопрос к потенциальному киллеру! Попадания по корпусу автомобиля (до 14 пробоин) находятся исключительно со стороны водителя. То есть - слева. Шефир направлялся на работу - поэтому автомобиль двигался в северном направлении. Ехал он со скоростью - ну, пусть 60-80 километров в час, хотя мы же знаем как "мама Любит скорость". Таким образом, киллер спрятался ЧЕРЕЗ ДОРОГУ и, стреляя, в принципе, мог попасть и в транспорт, идущий в обратном направлении. К тому же, там две полосы, плюс раздел, плюс обочина (до первых деревьев). Таким образом, получается около 20 метров, может и больше. После посадки водитель проезжает чуть больше 200 метров, разворачивается и становится на парковке (молодец! Нельзя останавливаться, главное - быстро покинуть место атаки! Нет претензий!)", - продолжает Золотухин.
"Итого... Стрелок хотел совершить покушение на лицо приближенное к президенту, сидя в 20-25 метрах от цели, ожидая мишень, которая движется со скоростью до 80 км / ч. Вас ничто не смущает? А самое главное, как мне правильно подсказали, на разделительной полосе стоит отбойник (последний скриншот). А потому, когда машина движется, ее нижняя часть закрыта от огня слева именно отбойником. Вопрос: как пули попали в нижнюю часть двери водителя?" - интересуется он. Источник: https://censor.net/ru/p3289751
Нас дуже "смущает" професіоналізм режисера-постановника, якість виконання трюка каскадером (воділою), халтура від сценаристів цього шоу, призначеного для відволікання народної уваги від "Вагнергейту"!
Наверное царапина...как там в сценарии 95 квартала написано??
и ведет машину 5 км на спущенном колесе? правда?
сказки свои будешь таким же дебилам задвигать. я в отличии от тебя на своем авто уже проехал под пол ляма км.
и лечить водителя.
Если бы покушались на пассажира, то стрельнули бы в бошку
на выходе из ресторана.