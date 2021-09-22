В Кремле уже заявили, что Москва не причастна к покушению на Шефира: "Ничего общего с реальным положением дел"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел автомобиля помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира и утверждения о том, что к произошедшему может быть причастна Москва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РИА.Новости.

"К сожалению, в наше время в Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел", — сказал Песков журналистам.

По его словам, подобные заявления говорят об излишне экзальтированнном эмоциональном состоянии их авторов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал российский след одной из них. Другими причинами, по его словам, могли стать месть контрабандистов и криминалитета, а также противодействие олигархов.

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Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.