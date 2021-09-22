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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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В Кремле уже заявили, что Москва не причастна к покушению на Шефира: "Ничего общего с реальным положением дел"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Кремле уже заявили, что Москва не причастна к покушению на Шефира:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел автомобиля помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира и утверждения о том, что к произошедшему может быть причастна Москва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РИА.Новости.

"К сожалению, в наше время в Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел", — сказал Песков журналистам.

По его словам, подобные заявления говорят об излишне экзальтированнном эмоциональном состоянии их авторов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал российский след одной из них. Другими причинами, по его словам, могли стать месть контрабандистов и криминалитета, а также противодействие олигархов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если ОП считает причиной покушения на Шефира борьбу с олигархами, то надо вызывать на допрос Ахметова, Коломойского, Пинчука - всех, к кому приезжал Шефир, - Бутусов

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
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Топ комментарии
+10
Как это не причастна? А агент кремля позывной Козырь, который вице-презедент это чей казачок?
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22.09.2021 14:45
+8
Впервые письков не сбрехал,т к ну нафиг никому тот шефир не впал,а его водила тем более -зеленый дебильный цирк
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22.09.2021 14:47
+5
Андрей Елдак, он самый
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22.09.2021 14:53
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Как это не причастна? А агент кремля позывной Козырь, который вице-презедент это чей казачок?
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22.09.2021 14:45 Ответить
Ермак Тимофеич что-ли ?
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22.09.2021 14:49 Ответить
Андрей Елдак, он самый
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22.09.2021 14:53 Ответить
Значит причастны, козломордые ублюдки
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22.09.2021 14:45 Ответить
такой "боевик" 95 квартал мог снять только сам
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22.09.2021 14:47 Ответить
Там сидят, наверное, и ржут над этими инсценировками.
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22.09.2021 14:45 Ответить
тихо радуются что есть еще кто-то рукожопей их
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22.09.2021 14:51 Ответить
теперь ясно что наследили уйобки срашки - тот кто первьій начинает оправдьіваться
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22.09.2021 14:46 Ответить
Впервые письков не сбрехал,т к ну нафиг никому тот шефир не впал,а его водила тем более -зеленый дебильный цирк
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22.09.2021 14:47 Ответить
единственній раз когдя я верю Маскве !!!!

Ермак тимофеич он то не московский персонаж
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22.09.2021 14:48 Ответить
Это дело рук наёмников.
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22.09.2021 14:55 Ответить
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22.09.2021 15:06 Ответить
письков как закрутит, что тяжело понять вообще о чем речь.
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22.09.2021 15:09 Ответить
А чого Зеля посміхався при виступі щодо цього "замаху"?
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22.09.2021 15:12 Ответить
Опять за 15 минут до *покушения* опровержение написали?
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22.09.2021 15:13 Ответить
Унитазный ёршик аж поседел от страха.
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22.09.2021 15:23 Ответить
Раз бросились опровергать, значит 100% причастны.
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22.09.2021 16:02 Ответить
Дело не так обстоит. Им предъявили, мол не ваших ли рук дело, товарищи? И, кстати, где доблестные Петров и Боширов?
В таком духе.

Ну и варианты у МСК:

1. Признать, что они

2. Сказать, что не они.

Разумеется, выбор останавливается на п.2
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22.09.2021 17:45 Ответить
Путин на стерхе
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22.09.2021 16:14 Ответить
В первые соглашусь. Если бы Москва хотела грохнуть, то стреляла бы в в цель с другой стороны дороги, а не в водителя. Но речь не об этом, эта цель и на хрен ни кому не нужна.

событие для отвлечения внимания от чего то другого, например от варнергейта …
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22.09.2021 17:39 Ответить
редкий случай, когда он, скорее всего, не соврал.
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22.09.2021 20:47 Ответить
 
 