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"Желтая" зона: школы с уровнем вакцинации сотрудников ниже 80% перейдут в онлайн, а начальная школа и детсады продолжат работать, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Дистанционное образование есть и будет, а самые маленькие соискатели смогут продолжать учиться в оффлайн-режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он напомнил, что с 23 сентября Украина переходит в "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В связи с чем правительство обновило карантинные условия, в частности о работе учебных заведений.

При "желтом" уровне посещение учебных заведений соискателям образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения одного из обязательных документов. Их перечень опубликован здесь.

"Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", - написал он.

Шкарлет также подчеркнул, что воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками. Длительная "дистанционка" для малышей может привести к необратимым потерям в обучении.

"Поэтому по моей инициативе и при поддержке павительства сегодня были внесены соответствующие изменения в постановление КМУ:

- условие о наличии 80% вакцинированного персонала НЕ распространяется на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений УСО. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм;

- такое "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидопасности", - отметил Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"В то же время в очередной раз обращаюсь к главам ОГА, директорам областных департаментов образования, руководителям всех учебных заведений и каждому педагогу в отдельности. Прошу сознательно отнестись к необходимости вакцинации, поскольку сегодня COVID-19 становится "пандемией невакцинированных".

Введенные правительством ограничительные меры - это шаги к сдерживанию темпов распространения вируса, к минимизации рисков заболеваемости среди населения, к сохранению экономической стабильности в государстве. Но без нас с вами эти шаги не сработают. На сегодняшний день Украина полностью обеспечена вакциной, организована удобная и доступная инфраструктура работы пунктов прививки. Поэтому осталось только каждому из нас сделать свой выбор в пользу здоровья и безопасности окружающих", - добавил министр образования.
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Топ комментарии
+6
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22.09.2021 15:08
+5
Бред сивой кобылы!!!!

Им просто нужны рабы, ведь они не бросят маленьких детишек самих дома. Можно подумать корововирус пощадит детские садики и прочие подобные заведения.

Власть ворюг, брехунов и безграмотных лиц.
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22.09.2021 15:18
+4
Усі 30 років незалежності оці двоногі знищували українців.Знищили медецину,освіту,задушили тарифами,випхали за кордон в кріпацтво,а тепер раптом вони стали такі турботливі за моє здоровя...Не вірю сволоті,не вірю жодному слову.Раз вирішили масово щепити то тут мова не про наше здоровя,а виключно про їх кишеню.
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22.09.2021 15:24
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22.09.2021 15:08 Ответить
Бред сивой кобылы!!!!

Им просто нужны рабы, ведь они не бросят маленьких детишек самих дома. Можно подумать корововирус пощадит детские садики и прочие подобные заведения.

Власть ворюг, брехунов и безграмотных лиц.
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22.09.2021 15:18 Ответить
Усі 30 років незалежності оці двоногі знищували українців.Знищили медецину,освіту,задушили тарифами,випхали за кордон в кріпацтво,а тепер раптом вони стали такі турботливі за моє здоровя...Не вірю сволоті,не вірю жодному слову.Раз вирішили масово щепити то тут мова не про наше здоровя,а виключно про їх кишеню.
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22.09.2021 15:24 Ответить
вот как божинька молвите! пусть закупают свои вакцины никчемные, пусть наживаются на откатах - а мы назло им прививаться не будем, хай думают, куда эти пузырьки купленные девать! шах и мат, бабушка, уши-то отморожены уже!
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22.09.2021 15:41 Ответить
А их кто-то просил закупать пзырьки больше чем есть желающих?
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22.09.2021 16:24 Ответить
при чем тут "желающие"?
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22.09.2021 16:26 Ответить
В смысле причем? Вакцинация у нас добровольная или нет? Как Вы понимаете термин "добровольная"?
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22.09.2021 16:31 Ответить
я за обязательную.
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22.09.2021 16:43 Ответить
Ага, діти 1-4 класів не переносять короновірус на вчителів? Навіщо тоді вакцинуватися вчителям старших класів, якщо можна в дома розслаблятися?
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22.09.2021 15:33 Ответить
тому що, учні молодших класів нет здатні ще навчатися дистанційно. Крім того, у них багато вправ на дрібну моторику під час писання.
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22.09.2021 15:41 Ответить
І їх не можна дома самих залишати. Отупіють пізніше. Отакий собі карантин.
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22.09.2021 15:56 Ответить
Дибіли. Якщо у мене двоє дітей одна дитина в старшій школі друга в молодшій то ЗВИЧАЙНО Ж молодша дитина коли принесе вірус не заразить нікого! А старша заразить всіх. Дибілізм в тому що коли менша дитина щойно вийшла з карантину а старша ходила до школи. До ідіотів навіть не доходить що коли заганяєте одну дитину на карантин то потрібно і другу. І ще цікаво кому легше наверстати пропущене - дитині в 3 класі чи дитині в 9?!!! Але звичайно ж для них яка різниця скільки ти потім візьмеш репетиторів 2 чи 5. Чекає на якусь нове придбання в Ляшка пальтішко вже якось плагіатом буде тхнути. ІДІОТИ!
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22.09.2021 16:01 Ответить
У них дебілізм практично у всіх засобах щодо ковіду. Ось наприклад прості питання в данному випадку. А чому саме 80% персоналу шкіл повинно бути вакциновано? Чому саме такий відсоток? Який сенс вакцинувати персонал, якщо діти не вакциновані взагалі. Припускаю, що діти менше хворіють на ковід, але розповсюджують вірус вони так само як і дорослі. А якщо так, то сам персонал може приймати рішення самостійно в якій мірі наражатися на небезпеку. З вакциною чи без неї. Здавалося б що все логічно. Але маємо що маємо.
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22.09.2021 16:30 Ответить
Вот этих 20% долбодятлов нужно просто уволить, а остальные должны жить нормальной жизнью. Не могут и должны страдать люди из-за тупых дремучих пещерных ящеров, не желающих прививаться. Пускай они вымирают себе потихоньку, а нам жить дальше.
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22.09.2021 16:42 Ответить
Тут аналогічно. З аусвайсом, дистанція, маски, штрафи, перевірки поліції: страшні ж "злочинці".

Мусили випхати якогось дядечку з транспортного управління, який буквально заявив, що незважаючи на трафік - жодного ризику підчепити єдину хворобу у світі в транспорті нема.

Люди в коментах лежали: пишуть, що в метро і автобусах пасажири набиваються, як сардини в банці (в години пік) - і жодних тобі спалахів.

Зате, наприклад, джим - ідеальне місце, вірус його прям облюбував.
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23.09.2021 01:43 Ответить
За що і мова 😉
Охлос вже ні знають як зашугати,щоб пришелепкуватий народ тільки був у "масочках" і щоб не гавкав
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24.09.2021 22:23 Ответить
роблять з людей і дітей дурачков((((( щоб ніхто не пішов у школу то знали би як таке барахло дітям робить.... хто їми управляє коли все так одінаково у всьому світі?чим більше людей візьмуть прививку тим хуже буде на світі жити....
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22.09.2021 17:30 Ответить
 
 