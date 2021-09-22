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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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Коломойский (1757) Лондон (348) МИД (6655) Новиков (246) Порошенко (19352) суд (24704) Суркис (338) Гонтарева (814) Приватбанк (820) Головань Игорь (109)

Дело Приватбанка: Порошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд у Суркиса, - адвокат Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело Приватбанка: Порошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд у Суркиса, - адвокат Новиков

Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой по делу ПриватБанка.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Таким образом провалилась попытка скомпрометировать национализации ПриватБанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов - отмечают адвокаты.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске относительно национализации ПриватБанка. Иск на сумму более 350 млн долларов. Были заявлены претензии к пятому Президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал несостоятельными", - сообщил Илья Новиков.

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Он также отметил, что сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц", - пояснил Илья Новиков.

"Это письмо подписал г-н Лукьянов, который был исполняющим обязанности государственного секретаря МИД. Это достаточно скандальная ситуация. Трудности перевода осложнялись тем, что государственный секретарь на английский может переводиться как "secretary of state", и понятно, что в восприятии английских юристов это что-то вроде госсекретаря США. То есть если бы у истцов вышел этот трюк с этим письмом и с этим двусмысленным переводом, действительно у суда могло бы сложиться впечатление, что действительно министр иностранных дел Украины или какой-то чиновник с похожей должностью заявил об отказе от иммунитета. Суд, к счастью, разобрался во всем этом. Этот вопрос снят", - отмечает Новиков.

"Провалилась попытка скомпрометировать прежде всего национализацию ПриватБанка и все, что с этим связано. И провалилась попытка взыскать с государства Украина колоссальные средства - порядка 350 млн долларов", - отмечает адвокат Игорь Головань.

"Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой оборудке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, - это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, - начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде", - отмечает Игорь Головань.

"Попытка неудачная. Но она неудачная благодаря активной и профессиональной позиции юристов, представлявших интересы Порошенко и Гонтаревой в английском суде, а также профессионализму британского суда. Но я убежден, что ответственные за это чиновники и те, кто руководил их действиями, должны быть привлечены к ответственности за эту историю", - считает адвокат.

"Следствием непосредственно для Суркиса является то, что ему придется обсуждать вопрос по компенсации судебных издержек. Согласно английскому праву этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более 2 миллионов долларов", - отметил Илья Новиков.

"Мы не будем давать однозначные интерпретации того, чего Суркис хотел достичь - хотел ли он только получить денежную компенсацию, или речь шла о том, чтобы повлиять на рассмотрение в украинских судах иска по тому же предмету, относительно того, как была проведена национализация Приватбанка и какое место в ней занимал Суркис и его компания. Но так или иначе, какая бы из этих линий не была приоритетной для истца - там задействованы и деньги, и решения, касающиеся интересов бывшего владельца ПриватБанка Коломойского", - напомнил Новиков.

"Тем не менее мы констатируем - что на сегодняшний день обе эти стратегические линии прекращены. Решение, которое принято, авторитетное, предельно подробное, предельно конкретное. Мы обязательно опубликуем его перевод и у вас будет возможность в этом убедиться подробно", - резюмирует Илья Новиков.
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Топ комментарии
+63
Вот это и есть борьба с олигархатом, а не постановки 95 квартала с шефиром.
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22.09.2021 15:25
+42
Время и показало. Это уже не первый суд, где все расставлено по полочкам.
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22.09.2021 15:32
+34
Нечего уже показывать, лондонский суд все показал.
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22.09.2021 15:36
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Вот это и есть борьба с олигархатом, а не постановки 95 квартала с шефиром.
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22.09.2021 15:25 Ответить
Совершенно верно!
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22.09.2021 17:54 Ответить
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22.09.2021 19:07 Ответить
Приватбанк это темная лошадка, нам смертным не дано это знать, что там на самом деле произошло. Кто прав, кто не прав, время покажет.
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22.09.2021 15:29 Ответить
Время и показало. Это уже не первый суд, где все расставлено по полочкам.
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22.09.2021 15:32 Ответить
Нечего уже показывать, лондонский суд все показал.
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22.09.2021 15:36 Ответить
В принципе уже ясно, добавить нечего.
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22.09.2021 15:41 Ответить
что там неизвестного! банда с израильскими ксивами на кармане, собирала бабки у лохов. на них покупало собственность, заводы, ресурсы, выводило через офшоры. для погашения депозитов брали деньги в НБУ. когда в 2015 кинулись, оказалось, что там пусто-пусто. было 2 варианта, фиКаломойского посадить и банк забрать, или не сажать, а забрать банк и собственность, которую приобрели за деньги банка. ублюдок пообещал погасить, закрыть дуру. но ожидаемо кинул, а в кресло президента посадил своего клоуна наркомана.
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22.09.2021 15:40 Ответить
Более того, после пустой казны, разграбленной овощем, после начала войны на востоке Украины и оккупации Крыма бородатая бабушка зели угрожает банкротством свуоего же банка после вывода всех финансов за рубеж. Если бы тогда рухнул бы Приват, то еще неизвестно чей был бы Киев, и не гуляли бы по Хрещатику кадыровцы. Тогда спасла приватизация с гарантией государства обманутым вкладчикам. Так что бородатую бабушку по хорошему надо судить за финансовую диверсию против государства как минимум.
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22.09.2021 15:58 Ответить
Диды Выпивали, Сергей Гусаченко a2dcbe9d +100500!!!
Боле точно и не описать!
Еще, помнится, бородатая бабушка обмолвилась как-то кажется в 13-м или 14-м году: "Да если я захочу, я положу всю финансовую систему Украины!" Так что пока оно живое и трепыхается -- добра от него не жди.
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22.09.2021 16:13 Ответить
Это он угрожал Яныку когда пытались на него наехать.
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22.09.2021 16:34 Ответить
воно живе й потрібне, щоб борсалось, у в'яниці, де дєдушкі будуть бабушку використовувати за призначенням
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22.09.2021 16:52 Ответить
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22.09.2021 15:40 Ответить
Вах-вах-вах. Сейчас набегут федоровские\подоляковские с воплями про "Леркуворовку". У них ведь не Беня все украл.
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22.09.2021 15:31 Ответить
Так, я попросил бы не передёргивать. Все давно знают, что всё украла Юлька-вароффка.
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22.09.2021 15:38 Ответить
тЮлька фсьо, у зебілів нова тема, вОна для них занадто стара, вони її не пам'ятають
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22.09.2021 16:53 Ответить
"Она уничтожила банки и обваліла грівну в пять раз. Бєня - патриот, которий спас Днєпр".
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22.09.2021 15:39 Ответить
Маловато будет -- в 100 раз. И не забыть что украла много-много десятком миллиардов. Тарута и Беня подтвердят.
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22.09.2021 15:45 Ответить
Нарешті скунсів хтось на місце поставив
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22.09.2021 15:33 Ответить
Беня, Суркисы и Мертветчук -- давние партнеры по бизнесу и по аферам с банками и бюджетом Украины.
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22.09.2021 15:42 Ответить
Этот суд для страны ничего не решает, а решает только спор между маланцами!!!!
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22.09.2021 15:39 Ответить
Два брата-акробата...
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22.09.2021 15:43 Ответить
А Лондонский суд говорит наоборот. Или считаете что там тоже все куплено?
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22.09.2021 15:47 Ответить
Я про Суркісів, а ви про що подумали?
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22.09.2021 15:52 Ответить
Это точно.
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22.09.2021 16:05 Ответить
ржачно, что Ла-ла-ла-ла два года рвала на себе портки за вислюка оманського, а теперь "очнулась"

вот что холодильник животворящий делает с зебилами))
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22.09.2021 16:55 Ответить
Хто б сумнівався, окрім зебілья.

Обрали у владу шмиглів, які пограбували країну, банк, і чекають на хороше життя.
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22.09.2021 15:44 Ответить
А ЗЕботы-говноеды, против!!!!!!!!!!!
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22.09.2021 15:46 Ответить
Ну молодцы Суркисы! Такое письмо от имени state secretary составить! Изобретательные ребята. Могло и прокатить.
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22.09.2021 15:49 Ответить
пару десятків тищ коштувало
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22.09.2021 16:54 Ответить
Но нич... Далі буде
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22.09.2021 15:53 Ответить
вот это собсна и есть главная новость дня, а не погремушка для отвлечения внимания с "покушением"
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22.09.2021 16:03 Ответить
Интересно, во что это письмо Суркисам встало? Почем пан Лукьянов берет? Если, хотя бы 1% от суммы иска....
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22.09.2021 16:19 Ответить
ваш лондонський нашому найчеснішому печерському та оаск не указ! прада бабуля
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22.09.2021 16:26 Ответить
Срочно визивайте хор "Верьовки", щоб Лисий заспівав з ними пісню "в душу Бені накакали, плакали долари, плакали...".
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22.09.2021 16:32 Ответить
👍
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22.09.2021 16:38 Ответить
Вітаю, шановне панство!
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22.09.2021 17:55 Ответить
Квіти омону вже відніс?
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22.09.2021 18:15 Ответить
Приємно дивитися як зебілів рве
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22.09.2021 19:46 Ответить
вот это и есть государственный подход. вся надежда на Порошенка П.А.
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22.09.2021 19:00 Ответить
Все что нужно знать о нынешнем "патриотичном" МИД-е
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22.09.2021 19:20 Ответить
 
 