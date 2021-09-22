Покушением на Шефира спецслужбы РФ могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки, - журналист Николов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир был лучшим проводником Зеленского в мир олигархов, в котором оппонентов не стреляют уже очень давно.
Об этом заявил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"Шефир, который издревле контролирует "квартальный общак", был лучшим проводником Зеленского в мир олигархов, в котором оппонентов не стреляют уже очень давно. Поэтому чушь Подоляка про расстрел из-за деолигархизации – это просто напоминалка для "слуг народа", чтобы они не уклонялись от генеральной линии партии по соответствующему законопроекту (напомню, я его считаю полной глупостью, но сейчас не об этом)", - заявил он.
"Если все согласны отбросить версии:
- про "самострел" (Шефир напомнил Зеленскому об их дружбе в контексте войны с Ермаком, который спит и видит монополию над головой президента),
- про передел потоков (Шефир по роду деятельность не поделил с кем-то бабки. Или с ним кто-то не поделил, и решил замести следы. Или тупо решили забрать у Шефира контроль над "кассой");
- про инсценировку (уЗеленского решили послушать, кто что скажет после покушения для проверки слуха и кристаллизации чувств),
то выйдет, что возможных мотивов демонстративного покушения не так и много", - добавил журналист.
"Один умный человек считает, что северные спецслужбы таким образом могут нагнетать жути ради озлобление Зеленского, чтобы президент включил режим сильной руки. И пусть он даже включит его в северном направлении, главное – что Зеленский наконец научится закручивать гайки. А зная его склонность к простым решениям – он быстро на это подсядет и Украина очень быстро получит воинствующего диктатора. По примеру самих северян. То есть мы станем такими же как они, причем без всякого принуждения. А если 18 пуль по машине не хватит – можно еще добавить. Я надеюсь уЗеленского есть люди, которые ему объяснят нехитрую разводку, в которую нельзя попадать в любом случае", - резюмировал Николов.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
В настоящее время полиция расследует 3 версии покушения на Шефира.
Пожалуйста, подождите...
а зачем он мне нужен ?
пусть гуляет,
не-ЛОХ !
<<Операція «За двома зайцями». На початку 2019 року Центр Миротворець оприлюднив дані про операцію, розпочату в 2016 році. В ході операції співробітниками Центру було створено мережу вебсторінок, на яких проводилося вербування найманців для служби у складі кількох приватних військових компаній (зокрема, ПВК «Вагнер»), які здійснюють військові злочини на території України і інших країн (Сирія, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, і т. ін.). В рамках т. зв. «вербувальних процедур» російські найманці проходили відеоінтерв'ю, в ході яких надавали свідчення щодо своєї участі в окупації Криму, участі у військових діях на території України та інших країн, а також називали інших членів російських незаконних збройних формувань та своїх командирів. Представники Центру заявили, що відеозаписи цих інтерв'ю використовувались українськими спецслужбами в оперативній роботі, а пізніше будуть надані в міжнародні суди для підкріплення доказової бази російської агресії>>
Операція друга - Операція «Охота на зайца».
<<Операція «Охота на зайца». Восени 2019 року співробітники Центру під виглядом вербувальників російської ПВК вийшли на контакт з російським військовим за міста Моршанськ Дмитром Зайцевим. В ході переговорів Зайцев надав співробітникам Центру оригінали документів щодо проходження служби в Сирії і свідчення про співробітництво російської армії і спецслужб з терористичною організацією Хезболла. Після цього Зайцев, погодившись на участь в терорі та безсудних вбивствах кримських татар, виїхав до окупованого Сімферополя. Всі переміщення Зайцева і переговори з ним були задокументовані на відео. В ході висвітлення операції стало зрозуміло, що Центр Миротворець вже неодноразово займався вербуванням російських військових від імені російських ПВК для, немовби, проведення операцій за кордонами Росії>>
А операція з вагнерівцями у білорусі то вже відповіть мордору на дві українські.
Інакше трева допустити що не тільки наші спецслужби працюють на рівні ідиотизму, раз по раз повторюючи один і той же сценарій, оприлюднюючи цого щоразу, але і спецслужби мордору ладні безліч раз наступати на одні і ті ж граблі.
Чи може всі дурні і його можно повторювати багато, багато разів?
Поки що це виглядає, як повне квартальне фуфло.
Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру, перешли доли в двух компаниях.
СМЕНА СОБСТВЕННИКОВ - НОМИНАЛЬНАЯ, РАССКАЗЫВАЛ ЖУРНАЛИСТАМ СЕРГЕЙ ШЕФИР.
1 ч ·
Ну, и серьезно про покушение на Шефира.
Мы прекрасно понимаем, что заказчиками не являются олигархи, поскольку Зеленский - это их детище. И никакой реальной борьбы с олигархами нет. Наоборот - при Зеленском они только становятся богаче.
Кроме того, именно Шефир общался со всеми олигархами от имени Зеленского.
Поэтому варианта два.
Первый - это инсценировка, чтобы мы поверили, что олигархи якобы воюют с Зеленским.
Второй - «привет» Зеленскому из Кремля за невыполнение взятых на себя обязательств.
Всего через несколько месяцев вдруг вспыхнула Врадиевка, а осенью - Майдан, миллионам стало не все равно, что будет со страной.
Пусть попробует "закрутить гайки" в стране, где столько оружия на руках, где сотни тысяч прошли войну и опыт Майданов, да и ВСУ власть (российскую агентуру) ненавидит и будут на стороне народа.
первый раз когда не договорились и начался по их понятиям беспредел - это янукович))) этот решил без излишних реверансов отхапать что считал нужным - получил майдан и ростов.
алексеич как бы лавировал и более менее нормально петлял.
зе пошел по пути януковича - но в отличие от него начал полный беспредел-передел не только там наверху, но и народ стрижет безбожно.
так зима обещает быть интересной
Не думаю,що це патріоти роблять йому попередження. Адже останнім часом Бубочка своїми "патріотичними" меседжами про НАТО і ЄС намагається перетягнути на свій бік електорат Порошенка, Кличка, Голосу, Тимошенко. Правда у щирість його "патріотизму" їх виборці не дуже спішать вірити.
Щодо спецслужб РФ, то там добре розуміють, що "рускій мір" в Україні, як і проросійський кандидат (приклад Медведчука) перспектив не мають. Всі опитування показують, що максимум 15% за дружбу з Лаптєстаном. А спроба замаху російських спецслужб на українського президента і його оточення ще більше відштовхне українців від Росії.
ЗЕ дрочить начнет шоле в своих видосиках?
Потому что все другие вариантиы "сильной руки" закончатся мозгами ЗЕ на стенке.