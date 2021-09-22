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Новости Политика Украины Покушение на Шефира
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Покушением на Шефира спецслужбы РФ могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки, - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Покушением на Шефира спецслужбы РФ могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки, - журналист Николов

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир был лучшим проводником Зеленского в мир олигархов, в котором оппонентов не стреляют уже очень давно.

Об этом заявил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Шефир, который издревле контролирует "квартальный общак", был лучшим проводником Зеленского в мир олигархов, в котором оппонентов не стреляют уже очень давно. Поэтому чушь Подоляка про расстрел из-за деолигархизации – это просто напоминалка для "слуг народа", чтобы они не уклонялись от генеральной линии партии по соответствующему законопроекту (напомню, я его считаю полной глупостью, но сейчас не об этом)", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел автомобиля Шефира связываем с борьбой Зеленского с олигархами, - советник главы ОП

"Если все согласны отбросить версии:

- про "самострел" (Шефир напомнил Зеленскому об их дружбе в контексте войны с Ермаком, который спит и видит монополию над головой президента),

- про передел потоков (Шефир по роду деятельность не поделил с кем-то бабки. Или с ним кто-то не поделил, и решил замести следы. Или тупо решили забрать у Шефира контроль над "кассой");

- про инсценировку (уЗеленского решили послушать, кто что скажет после покушения для проверки слуха и кристаллизации чувств),

то выйдет, что возможных мотивов демонстративного покушения не так и много", - добавил журналист.

"Один умный человек считает, что северные спецслужбы таким образом могут нагнетать жути ради озлобление Зеленского, чтобы президент включил режим сильной руки. И пусть он даже включит его в северном направлении, главное – что Зеленский наконец научится закручивать гайки. А зная его склонность к простым решениям – он быстро на это подсядет и Украина очень быстро получит воинствующего диктатора. По примеру самих северян. То есть мы станем такими же как они, причем без всякого принуждения. А если 18 пуль по машине не хватит – можно еще добавить. Я надеюсь уЗеленского есть люди, которые ему объяснят нехитрую разводку, в которую нельзя попадать в любом случае", - резюмировал Николов.

Покушением на Шефира спецслужбы РФ могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки, - журналист Николов 01
Покушением на Шефира спецслужбы РФ могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки, - журналист Николов 02

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

В настоящее время полиция расследует 3 версии покушения на Шефира.
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Топ комментарии
+25
Режим сильной руки это когда рука Коломойского еще сильнее сжимается в жопе клоуна?
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22.09.2021 15:45
+15
Просьба к ЦЕНЗОРУ, не забывайте освещать о ТСК по вагнергейту, о то за эту клоунаду пишите чуть ли не каждые полчаса!!!!
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22.09.2021 15:48
+14
Версію про причетність кацапів можна буде розглядати поміж інших тільки після того, як монастирський з венедиктовою наведуть докази того, що "замах" дійсно був.

Поки що це виглядає, як повне квартальне фуфло.
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22.09.2021 15:51
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Журналісти бувають тупими і дебільними. Ми це бачимо щодня, навіть далеко ходити не потрібно. Висновки цього говножурналіста абсолютно ідіотські і примітивніші ніж тези Зеленського! Тупішими за владу можуть бути тільки опоненти влади!
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22.09.2021 15:48 Ответить
А будет заявления Толика Гриценка по поводу ситуации с Шерифом
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22.09.2021 15:52 Ответить
Режим сильной руки это когда рука Коломойского еще сильнее сжимается в жопе клоуна?
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22.09.2021 15:45 Ответить
ЗЕленский - сильная рука ?

а зачем он мне нужен ?

пусть гуляет, не-ЛОХ !
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22.09.2021 15:47 Ответить
Просьба к ЦЕНЗОРУ, не забывайте освещать о ТСК по вагнергейту, о то за эту клоунаду пишите чуть ли не каждые полчаса!!!!
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22.09.2021 15:48 Ответить
Ошибся - уже 4 минуты.
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22.09.2021 15:49 Ответить
Операція перша- Операція «За двома зайцями».

<<Операція «За двома зайцями». На початку 2019 року Центр Миротворець оприлюднив дані про операцію, розпочату в 2016 році. В ході операції співробітниками Центру було створено мережу вебсторінок, на яких проводилося вербування найманців для служби у складі кількох приватних військових компаній (зокрема, ПВК «Вагнер»), які здійснюють військові злочини на території України і інших країн (Сирія, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, і т. ін.). В рамках т. зв. «вербувальних процедур» російські найманці проходили відеоінтерв'ю, в ході яких надавали свідчення щодо своєї участі в окупації Криму, участі у військових діях на території України та інших країн, а також називали інших членів російських незаконних збройних формувань та своїх командирів. Представники Центру заявили, що відеозаписи цих інтерв'ю використовувались українськими спецслужбами в оперативній роботі, а пізніше будуть надані в міжнародні суди для підкріплення доказової бази російської агресії>>

Операція друга - Операція «Охота на зайца».

<<Операція «Охота на зайца». Восени 2019 року співробітники Центру під виглядом вербувальників російської ПВК вийшли на контакт з російським військовим за міста Моршанськ Дмитром Зайцевим. В ході переговорів Зайцев надав співробітникам Центру оригінали документів щодо проходження служби в Сирії і свідчення про співробітництво російської армії і спецслужб з терористичною організацією Хезболла. Після цього Зайцев, погодившись на участь в терорі та безсудних вбивствах кримських татар, виїхав до окупованого Сімферополя. Всі переміщення Зайцева і переговори з ним були задокументовані на відео. В ході висвітлення операції стало зрозуміло, що Центр Миротворець вже неодноразово займався вербуванням російських військових від імені російських ПВК для, немовби, проведення операцій за кордонами Росії>>

А операція з вагнерівцями у білорусі то вже відповіть мордору на дві українські.

Інакше трева допустити що не тільки наші спецслужби працюють на рівні ідиотизму, раз по раз повторюючи один і той же сценарій, оприлюднюючи цого щоразу, але і спецслужби мордору ладні безліч раз наступати на одні і ті ж граблі.

Чи може всі дурні і його можно повторювати багато, багато разів?
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22.09.2021 21:27 Ответить
Чего клоун включит? Смотри клавиши не поломай, сильнорукий.
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22.09.2021 15:48 Ответить
Дуся! Вы меня **********. Я человек, измученный нарзаном... (с)
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22.09.2021 15:48 Ответить
У вас есть ..миры олигархов???!!!
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22.09.2021 15:48 Ответить
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22.09.2021 15:49 Ответить
Как уже достали с зефиром. Тем более, что жив-здоров. Жизнь любого украинского воина, намного важнее всяких зефиров.
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22.09.2021 15:50 Ответить
Версію про причетність кацапів можна буде розглядати поміж інших тільки після того, як монастирський з венедиктовою наведуть докази того, що "замах" дійсно був.

Поки що це виглядає, як повне квартальне фуфло.
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22.09.2021 15:51 Ответить
ПЕРВОМУ ПОМОЩНИКУ ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЮ ШЕФИРУ ОТОШЛИ ДОЛИ ЗЕЛЕНСКОГО В ВОСЬМИ КОМПАНИЯХ.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру, перешли доли в двух компаниях.

СМЕНА СОБСТВЕННИКОВ - НОМИНАЛЬНАЯ, РАССКАЗЫВАЛ ЖУРНАЛИСТАМ СЕРГЕЙ ШЕФИР.
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22.09.2021 15:52 Ответить
брати Шефіри завжди були реальними хазяями Кварталу - а бубочка у них всього лиш свадєбний генерал
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22.09.2021 16:38 Ответить
Ги ги ...сильна рука
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22.09.2021 15:53 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·



Ну, и серьезно про покушение на Шефира.

Мы прекрасно понимаем, что заказчиками не являются олигархи, поскольку Зеленский - это их детище. И никакой реальной борьбы с олигархами нет. Наоборот - при Зеленском они только становятся богаче.

Кроме того, именно Шефир общался со всеми олигархами от имени Зеленского.

Поэтому варианта два.

Первый - это инсценировка, чтобы мы поверили, что олигархи якобы воюют с Зеленским.

Второй - «привет» Зеленскому из Кремля за невыполнение взятых на себя обязательств.
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22.09.2021 15:57 Ответить
Ти забув про третій варіант - ні пари з вуст про правління жидівською мафією. До речі, в рашці саме так жиди і правлять, і біда кацапів, що вони їх майже не відрізняють від себе: брат дружини колись з подивом дізнався від мене, що дмітрій мєдмєдєв - жид
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22.09.2021 16:22 Ответить
так то так дивись що рада розглядала про антісемітізм і так за іншим другі законопроекти для відводу очей
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22.09.2021 16:38 Ответить
ну можно без херни о том, что димка-кампот - еврей, может и не будешь казаться дураком
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22.09.2021 17:30 Ответить
Луценко вспоминал, что, когда его выпустили из Менской колонии весной 2013, проукраинские силы собрали митинг во Львове против регионалов. Пришло мало людей, говорили, что власть забетонировала Украину, людям - все равно, "какая разница" (по Зеле), народ спит и не на что не способен.

Всего через несколько месяцев вдруг вспыхнула Врадиевка, а осенью - Майдан, миллионам стало не все равно, что будет со страной.

Пусть попробует "закрутить гайки" в стране, где столько оружия на руках, где сотни тысяч прошли войну и опыт Майданов, да и ВСУ власть (российскую агентуру) ненавидит и будут на стороне народа.
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22.09.2021 16:10 Ответить
Да не будет больше никакого Майдана. В 2014-м был первый и последний. В 2004-м был утренник с концертами.
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22.09.2021 18:43 Ответить
Я думаю после включения сильной руки, Зеленский поедет на хер за Януковичем , тоже мне диктатор ))))))
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22.09.2021 16:14 Ответить
У народу рука сильніша. Полюбому
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22.09.2021 16:17 Ответить
И пошли фантазии...
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22.09.2021 16:19 Ответить
так до зепередела все как-то договаривались)))

первый раз когда не договорились и начался по их понятиям беспредел - это янукович))) этот решил без излишних реверансов отхапать что считал нужным - получил майдан и ростов.

алексеич как бы лавировал и более менее нормально петлял.

зе пошел по пути януковича - но в отличие от него начал полный беспредел-передел не только там наверху, но и народ стрижет безбожно.

так зима обещает быть интересной
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22.09.2021 16:26 Ответить
Зима будет как обычно скучной. Только хвастать горазды. Обидно.
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22.09.2021 18:39 Ответить
... а как насчет версии: "Заколебали гешефтмахеры?"
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22.09.2021 16:45 Ответить
Тогда бы Шефира соскребали с сидения, а не водителя оперировали.
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22.09.2021 23:00 Ответить
сільная рука-друг вована та ніяк не пєрша лядя
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22.09.2021 16:46 Ответить
если отбросить все версии..., то может и пьяные охотники были
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22.09.2021 16:52 Ответить
Скорее всего так и есть.Выборы на Мордоре закончились.Руки развязались для пакостей Украине
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22.09.2021 17:07 Ответить
Журналисту Николову про руку москвы московской же поговоркой - "Мели, Емеля, твоя неделя!".
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22.09.2021 17:17 Ответить
Бубочці Ківа режим сильної руки включе.
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22.09.2021 17:20 Ответить
Тут два варіанти: або це кримінальні розбірки, бо Вава і ко всі потоки і всі відкати перетягують на себе. Або це шоу для лохотрата, щоб розв'язати руки Зеваві в "боротьбі" з олігархами та проти опозиції. Бубочка боїться масових протестів, як чорт ладану. А Марш ветеранів 24 серпня показав, що ряди патріотичних українських проєвропейських сил сильні і згуртовані. Йому треба привід щоб закрутити гайки. Нехай попробує, то дуже швидко опиниться в Ростові. Але не факт, що добіжить.

Не думаю,що це патріоти роблять йому попередження. Адже останнім часом Бубочка своїми "патріотичними" меседжами про НАТО і ЄС намагається перетягнути на свій бік електорат Порошенка, Кличка, Голосу, Тимошенко. Правда у щирість його "патріотизму" їх виборці не дуже спішать вірити.

Щодо спецслужб РФ, то там добре розуміють, що "рускій мір" в Україні, як і проросійський кандидат (приклад Медведчука) перспектив не мають. Всі опитування показують, що максимум 15% за дружбу з Лаптєстаном. А спроба замаху російських спецслужб на українського президента і його оточення ще більше відштовхне українців від Росії.
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22.09.2021 17:47 Ответить
наша бубочка решила метить на кресло беларусЬкого бульбафюрера....
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22.09.2021 19:32 Ответить
могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки

ЗЕ дрочить начнет шоле в своих видосиках?

Потому что все другие вариантиы "сильной руки" закончатся мозгами ЗЕ на стенке.
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22.09.2021 22:59 Ответить
 
 