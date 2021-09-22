Покушением на Шефира спецслужбы РФ могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки, - журналист Николов

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир был лучшим проводником Зеленского в мир олигархов, в котором оппонентов не стреляют уже очень давно.

Об этом заявил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Шефир, который издревле контролирует "квартальный общак", был лучшим проводником Зеленского в мир олигархов, в котором оппонентов не стреляют уже очень давно. Поэтому чушь Подоляка про расстрел из-за деолигархизации – это просто напоминалка для "слуг народа", чтобы они не уклонялись от генеральной линии партии по соответствующему законопроекту (напомню, я его считаю полной глупостью, но сейчас не об этом)", - заявил он.

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"Если все согласны отбросить версии:

- про "самострел" (Шефир напомнил Зеленскому об их дружбе в контексте войны с Ермаком, который спит и видит монополию над головой президента),

- про передел потоков (Шефир по роду деятельность не поделил с кем-то бабки. Или с ним кто-то не поделил, и решил замести следы. Или тупо решили забрать у Шефира контроль над "кассой");

- про инсценировку (уЗеленского решили послушать, кто что скажет после покушения для проверки слуха и кристаллизации чувств),

то выйдет, что возможных мотивов демонстративного покушения не так и много", - добавил журналист.

"Один умный человек считает, что северные спецслужбы таким образом могут нагнетать жути ради озлобление Зеленского, чтобы президент включил режим сильной руки. И пусть он даже включит его в северном направлении, главное – что Зеленский наконец научится закручивать гайки. А зная его склонность к простым решениям – он быстро на это подсядет и Украина очень быстро получит воинствующего диктатора. По примеру самих северян. То есть мы станем такими же как они, причем без всякого принуждения. А если 18 пуль по машине не хватит – можно еще добавить. Я надеюсь уЗеленского есть люди, которые ему объяснят нехитрую разводку, в которую нельзя попадать в любом случае", - резюмировал Николов.





Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

В настоящее время полиция расследует 3 версии покушения на Шефира.