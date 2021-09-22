Покушение на Шефира может быть связано не только с олигархами, есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары, - советник главы ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента заявили, что мотивов покушения на помощника президента Сергея Шефира может быть несколько.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
По его словам, "не следует все сводить только к олигархам".
"Олигархи - это такие, скажем, не совсем теневые отраслевые структуры, но больше рисков, на мой взгляд, в связи с решениями Совета национальной безопасности и обороны, который применял санкции и в отношении олигархов и их структур, и по криминальным структурам, и в отношении тех, кто занимается контрабандой. То есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары", - объяснил советник главы ОП.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
Ранее Подоляк заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с борьбой Зеленского с олигархами.
Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.
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В ОПУ отметили, что глава государства никому не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи.
При этом там заявили, что олигарх делает большой вклад в экономику Украины, а его предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков и обеспечивают рабочие места для сотен тысяч украинцев.
Солнцем опаленные
А в курганах тех..."
не, Ахметка уже не юноша и бил бы сразу в лоб
народ не верит !
с этого бы и начинали: криминальные разборки между шиферами и.....
Попутно пригадалася постановочка з волинським терористом.....
95 квартал здатен знімати лише ГовноСвати.
- Что вам угодно? (Отец Федор)
- Мне угодно продать вам от мертвого осла уши. Что, старые вещи покупаем, новые крадем? (Бендер)
"... сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.
"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
3 ч. ·
Интересно, о чем говорили Арахамия и Коломойский на футболе? Не о покушении ли на Шефира?
Да ну - бред какой-то…
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.
3 ч. ·
А теперь смотрите, как нам мастерски разыгрывают балаган.
Зеленский - в Нью-Йорке. Разумков - типа болеет.
Через Раду протягивают очередные антинародные законы. В стране тарифный кризис.
Как отвлечь внимание?
Первое - имитировать войну с Разумковым.
Второе - имитировать борьбу с олигархами. Для пущей убедительности даже «покушение» придумали.
В итоге все СМИ и вся страна следит за разумковыми, олигархами, покушениями. А за кулисами - народ опять грабят через новые законы.
Ну, а вы дальше смотрите по телевизору «Слугу народа». Там у Зеленского много всяких сценариев в запасе…
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Кем я хочу стать, когда вырасту".
К сведению Вовочки: слово "олигарх" пишется через букву "О"...
Накануне ЗЕ с Шефиром здорово побили пасочки. Если Шефир смоется и начнет говорить, то ЗЕ трындец.
Так что вариант один - закрыть Шефиру рот самым надежным способом.
Это не интересно. Это предсказуемо, как то, что сейчас несет ОП.
Интересно будет, когда ЗЕ лишится власти. И интересно, как он ее лишится.
И что-то мне подсказывает, что дырками в водительской двери дело не обойдется.
Між тим, автомобіль, яким користується Шефір, належить до авто бізнес-класу. Це Audi A8 L, яка, за даними офіційного магазину автовиробника в Україні, коштує на цей момент від 2 350 000 гривень, в залежності від комплектації. Кому офіційно належить ця автівка наразі не відомо.
Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М. ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.
Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
Интересно - какие будут ближайшие назначения на хлебные места после такого предупреждения?
порошенко,
антоненко,
сорос.
разберутся.
В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря
У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.
По версии ручной ОПы Коломоя в свою же шестерку Шефира стрелял Коломой?
Давно с футбола вместе с Кломоем пришли, борцы с олигархами *****?
1. Разборки внутри зеленого ОПГ.
2. Постановка, с целью отвлечь внимание от вагнергейта и протащить Закон о Зеолигархизации (+повышени налогов пересичным).
Используют криворуко организованное и провалившееся покушение на подельника хотя бы для отвлечения внимания от вагнергейта.
Нельзя сбрасывать со счетов, что у ЗЕ все получается через жопу.